میلی صفحه خبر لوگو بالا
En
/
فا
En العربیة
میلی صفحه خبر موبایل
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

مصوبه دولت بازار ارز را به هم ریخت

مصوبه دولت در خصوص واردات کالاهای اساسی بدون انتقال ارز باعث فشار تقاضا به بازار ارز آزاد و هجوم به سمت این بازار شده که همین موضوع قیمت ارز را از کنترل خارج کرده است.
کد خبر: ۱۳۴۴۷۱۰
| |
13173 بازدید
|
۳
مصوبه دولت بازار ارز را به هم ریخت

به گزارش تابناک به نقل از فارس؛ قیمت دلار در بازار آزاد از ۱۲۴ هزار تومان هم عبور کرد و به نظر می‌رسد با توجه به شرایطی که برای تقاضا در بازار ایجاد شده است، این مسیر صعودی ادامه پیدا کند.

دولت چند روز پیش مصوبه‌ای صادر کرده است که امکان «واردات کالاهای اساسی بدون انتقال ارز» را مجاز می‌داند. یعنی واردکنندگان می‌توانند کالاهایی مانند برنج، روغن، نهاده‎‌های دامی را وارد کنند بدون آنکه ارز آن از طریق بانک مرکزی تامین شود، وارد کنند.

این مصوبه دو تأثیر کلیدی بر بازار ارز گذاشته است که اولی افزایش تقاضا برای ارز است. چرا که واردکنندگان برای تأمین ارز مورد نیاز خود به بازار آزاد رجوع می‌کنند تا بتوانند واردات کالای اساسی را انجام بدهند. این کار باعث فشار تقاضا به بازار ارز آزاد و افزایش قیمت آن شده است.

از طرف دیگر چون واردات آزاد است ارز به راحتی می‌تواند از کشور خارج شود. همین مسئله تقاضا ارز برای خروج سرمایه را نیز شدت بخشیده و بار دیگر با فشار بر بازار آزاد بر روی قیمت آن تاثیر گذاشته که به وضوح قابل مشاهده است.

مصوبه دولت در حالی بازار آزاد ارز را به هم ریخته است که اساسا این مصوبه با ۳ قانون کشور مغایرت دارد. اولین مورد مغایرت با تبصره ۳ ماده ۷ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز است.

طبق این تبصره واردکنندگان کالا به منظور مدیریت منابع و مصارف ارزی باید منشأ ارز کالای وارداتی خود را اظهار کنند اما مصوبه دولت با آزاد کردن «واردات بدون انتقال ارز» این ماده قانونی را دور می‎زند.

این مصوبه همچنین با بند (پ) ماده ۴ قانون برنامه هفتم توسعه که بانک مرکزی را موظف می‌کند برای جلوگیری از بیش‌اظهاری در واردات و کم اظهاری در صادرات زیرساخت تبادلات ارزی را اصلاح کند، مغایر است.

سومین مغایرت نیز با ماده ۳ آیین‌نامه اجرایی صادرات و واردات است که محدودیت‌هایی برای واردات بدون انتقال ارز برای کالاهای خاص در نظر گرفته است.

اگرچه هدف دولت از این مصوبه تأمین سریع‌تر کالاهای اساسی و کنترل بازار داخلی بوده است، اما اجرای آن بدون تأمین شفافیت ارزی و کنترل دقیق، می‌تواند به تشدید نوسان ارز، افزایش فشار بر بازار آزاد و گسترش فعالیت‌های غیررسمی منجر شود؛ یعنی درست برعکس آنچه انتظار می‌رفت به جای آرام کردن بازار کالا و ارز، زمینه بی‌ثباتی بیشتر را فراهم کرده است.

میلی صفحه خبر موبایل
اشتراک گذاری
برچسب ها
دلار واردات کالاهای اساسی ارز واردکنندگان بازار آزاد
سازمان بهینه‌سازی انرژی نباید مجری باشد/حل معضل قیمت نسبی انرژی؛ فنر فشرده‌ای که باید آرام رها شود
مدارس کدام استانها فردا سه‌شنبه ۱۸ آذر تعطیل است؟
دهه ۹۰ دهه نابودی اقتصاد ایران بود/ جنگ شود اولویت های کشور عوض می شود/ کشور نیاز به «رستاخیز انرژی» دارد
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۱
در انتظار بررسی: ۳۱
انتشار یافته: ۳
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۴:۴۰ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۷
2
67
پاسخ
میشه دولت کاری به مردم نداشته باشه
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۴:۴۶ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۷
7
45
پاسخ
بهانست پزشکیان عمدا دلارو بالا برده
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۴:۵۰ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۷
4
61
پاسخ
موضوع این تصمیم آرام کردن بازار ارز نبود چون مشخص بوده که به بازار ارز فشار وارد می کنه. موضوع اصلی این بوده که دولت ارز برای تامین کالای اساسی نداره و کمبود کالای اساسی داریم.
برچسب منتخب
# جنگ ایران و اسرائیل # آژانس بین المللی انرژی اتمی # حمله آمریکا به ایران # تابناک ورزشی # جنگل الیت # نرخ سوم بنزین
نظرسنجی
آیا به عنوان زن حاضرید با مهریه 14 سکه «بله» را بگویید؟
مزدک میرزایی: آرزوی شکست ایران در جام جهانی را دارم!  (۲۱۱ نظر)
اظهارات وطن فروشانه مزدک میرزایی  (۱۹۸ نظر)
آقای رئیس‌جمهور؛ دلار ۱۲۳ هزار تومان شد/ کاش از دلار و ریال هم برایمان می‌گفتید  (۱۵۱ نظر)
فحاشی خداداد عزیزی به ترامپ و اینفانتینو در تلویزیون  (۱۲۱ نظر)
بازداشت تروریست‌های سلطنت‌طلب توسط وزارت اطلاعات  (۱۱۳ نظر)
افزایش حقوق 50 درصدی کارگران و کارمندان / مجلس زیر بار دستمزد کمتر از تورم نخواهد رفت  (۱۰۶ نظر)
آقای فرزین؛ دلار ۱۲۰ هزار تومانی هم دیدیم/ طبقه ۱۶ بانک مرکزی در آستانه تغییر بزرگ؟  (۱۰۴ نظر)
انتقاد تند معاون رئیس‌جمهور از مصوبه مهریه  (۱۰۲ نظر)
رامین، نماینده مجلس: حقوقمان باید ۱۰برابر شود/ بابت بیمارستان نگاه گله دارم/ خجالت‌زده ام!  (۹۸ نظر)
شورای نگهبان با حمایت کیفری از مهریه تا سقف ۱۴ سکه موافق است؟  (۹۵ نظر)
مصوبه جدید مهریه برای تقابل زن و مرد نیست / هدف جلوگیری از فروپاشی خانواده و کاهش زندانیان مالی است  (۸۳ نظر)
شهرام جزایری: از اتهام اخلال در نظام اقتصادی تبرئه شدم/ رئیس‌جمهور و وزیران منتقدند؛ احتمالا مردم مقصرند!  (۷۴ نظر)
قرعه‌کشی جام جهانی ۲۰۲۶؛ ایران با بلژیک، مصر و نیوزلند در گروه G/ تیم ملی مسافر آمریکا شد  (۶۴ نظر)
چرا ادعای امارات درباره جزایر سه گانه ایرانی وارد فاز خطرناکی شده است؟  (۶۳ نظر)
پیغام آمریکا از طریق ترکیه به ایران درباره حمله اسرائیل  (۵۸ نظر)
tabnak.ir/005dos
tabnak.ir/005dos