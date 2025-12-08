میلی صفحه خبر لوگو بالا
زمان اجرای ‌بنزین ۳ نرخی اعلام شد

زمان اجرای بنزین سه نرخی هفته آینده خواهد بود. همچنین مدیر سامانه هوشمند سوخت صبح امروز اعلام کرد که از این پس هر فرد فقط برای یک خودرو سهمیه بنزین یارانه‌ای خواهد داشت.
زمان اجرای ‌بنزین ۳ نرخی اعلام شد

به گزارش تابناک به نقل از فارس؛ « زمان اجرای بنزین سه نرخی هفته آینده خواهد بود.»

طبق مصوبه ۱۴ آبان، قرار است قیمت‌ها به شکل زیر اعمال شود:

بنزین سهمیه‌ای: ۱۵۰۰ تومان

بنزین نیمه‌آزاد: ۳۰۰۰ تومان
بنزین نرخ سوم: ۵۰۰۰ تومان

همچنین مدیر سامانه هوشمند سوخت صبح امروز اعلام کرد که از این پس هر فرد فقط برای یک خودرو سهمیه بنزین یارانه‌ای خواهد داشت.

حدود ۳ میلیون نفر بیش از یک خودرو دارند و باید در سامانه‌ای که به‌زودی معرفی می‌شود، خودروی اصلی خود را برای دریافت سهمیۀ ۱۵۰۰ و ۳۰۰۰ تومانی ثبت کنند.

کارت سوخت سایر خودروهای این افراد باطل می‌شود و برای آن خودروها کارت جدید با سهمیه ۱۶۰ لیتر بنزین ۵ هزارتومانی صادر خواهد شد.

نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۱۲
انتشار یافته: ۳
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۰۷ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۷
3
28
پاسخ
به جای:حل مشکلات فقط بلدند گران کنند منت بگدارند و طلبکار باشند
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۱۵ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۷
1
28
پاسخ
دولت میخواد یواش یواش بنزین رو 5000 تومنی کنه . مثل یارانه که ، یارانه اکثر افراد رو قطع کرده !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۴:۰۲ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۷
1
15
پاسخ
بعد از بنزین سه نرخی منتظر بقیه سه نرخی ها هم باشید:

برق سه نرخی

گاز سه نرخی

آب سه نرخی

هوای سه نرخی

.....
