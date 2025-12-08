زمان اجرای ‌بنزین ۳ نرخی اعلام شد

به گزارش تابناک به نقل از فارس؛ « زمان اجرای بنزین سه نرخی هفته آینده خواهد بود.»
طبق مصوبه ۱۴ آبان، قرار است قیمتها به شکل زیر اعمال شود:
بنزین سهمیهای: ۱۵۰۰ تومان
بنزین نیمهآزاد: ۳۰۰۰ تومان
بنزین نرخ سوم: ۵۰۰۰ تومان
همچنین مدیر سامانه هوشمند سوخت صبح امروز اعلام کرد که از این پس هر فرد فقط برای یک خودرو سهمیه بنزین یارانهای خواهد داشت.
حدود ۳ میلیون نفر بیش از یک خودرو دارند و باید در سامانهای که بهزودی معرفی میشود، خودروی اصلی خود را برای دریافت سهمیۀ ۱۵۰۰ و ۳۰۰۰ تومانی ثبت کنند.
کارت سوخت سایر خودروهای این افراد باطل میشود و برای آن خودروها کارت جدید با سهمیه ۱۶۰ لیتر بنزین ۵ هزارتومانی صادر خواهد شد.