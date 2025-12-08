میلی صفحه خبر لوگو بالا
محور گفتگوی عراقچی با الهام علی‌اف چه بود؟!

سیدعباس عراقچی، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران، که برای رایزنی با مقام‌های ارشد جمهوری آذربایجان به باکو سفر کرده است، صبح امروز با الهام علی‌اف رئیس‌جمهور جمهوری آذربایجان دیدار و گفتگو کرد.
محور گفتگوی عراقچی با الهام علی‌اف چه بود؟!

در این دیدار، درباره مجموعه‌ای از موضوعات دوجانبه، از جمله روند تعاملات سیاسی، مسائل مرتبط با همسایگی، و سازوکارهای مدیریت روابط میان دو کشور تبادل نظر شد.

به گزارش تابناک به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی وزارت امور خارجه، وزیر امور خارجه کشورمان ضمن ابلاغ سلام‌های گرم رئیس‌جمهور پزشکیان به رئیس‌جمهور آذربایجان، با اشاره به پیوندهای ریشه‌دار و عمیق بین دو ملت بر عزم و اراده جمهوری اسلامی ایران برای تحکیم و گسترش مناسبات با جمهوری آذربایجان در همه عرصه‌های مورد علاقه طرفین تاکید کرد.

وزیر امور خارجه با اشاره به اهمیت نگاه بلندمدت در روابط همسایگی، بر نقش رایزنی‌های مستمر دیپلماتیک برای رفع سوءبرداشت‌ها و مدیریت مسائل فی‌مابین تاکید کرد.

رئیس‌جمهور جمهوری آذربایجان با ابلاغ سلام متقابل خدمت رئیس‌جمهور پزشکیان، سفر ایشان به باکو را سفری تاریخی توصیف کرد که نقشی مهم در تقویت تفاهم و بهبود روابط دو کشور داشته است.

رییس‌جمهور آذربایجان با ابراز خوشحالی از روند رو به رشد روابط دو کشور، بر آمادگی آذربایجان برای استفاده از همه ظرفیت‌های موجود جهت گسترش مناسبات تاکید کرد.

در این دیدار همچنین وزیر امور خارجه کشورمان دیدگاه‌های جمهوری اسلانی ایران را راجع به تحولات منطقه‌ای تشریح کرد.

سازمان بهینه‌سازی انرژی نباید مجری باشد/حل معضل قیمت نسبی انرژی؛ فنر فشرده‌ای که باید آرام رها شود
مدارس کدام استانها فردا سه‌شنبه ۱۸ آذر تعطیل است؟
دهه ۹۰ دهه نابودی اقتصاد ایران بود/ جنگ شود اولویت های کشور عوض می شود/ کشور نیاز به «رستاخیز انرژی» دارد
