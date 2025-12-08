میلی صفحه خبر لوگو بالا
En
/
فا
En العربیة
میلی صفحه خبر موبایل
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

رقم عیدی کارگران بالاخره مشخص شد

مطابق مقررات موجود، حداقل عیدی کارگران برابر با دو برابر حداقل دستمزد سالانه خواهد بود که بر این اساس، حداقل مبلغ عیدی در سال ۱۴۰۵ حدود ۲۰ میلیون و ۷۸۰ هزار تومان تعیین شده است.
کد خبر: ۱۳۴۴۶۶۰
| |
2924 بازدید
|
۴
رقم عیدی کارگران بالاخره مشخص شد

میزان عیدی کارگران مشمول قانون کار برای سال ۱۴۰۵ براساس قانون کار مشخص است.

به گزارش تابناک به نقل از ایلنا،  سقف عیدی کارگران معادل سه برابر حداقل دستمزد اعلام شده و رقم آن برای سال آینده حدود ۳۱ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان است. با این حال، کارفرمایان در صورت تمایل و با توجه به شرایط اقتصادی و سطح حقوق کارکنان، مجاز هستند مبالغ بیشتری به‌عنوان عیدی پرداخت کنند؛ اقدامی که می‌تواند موجب افزایش رضایت و انگیزه نیروهای کار شود.

بر اساس ماده واحده قانون تعیین عیدی و پاداش سالانه کارگران شاغل در کارگاه‌های مشمول قانون کار، میزان عیدی برای یک سال کار حداقل معادل ۶۰ روز حداقلی و حداکثر ۹۰ روز مزد کارگر است.

لازم به ذکر است این مبلغ مجزا از حقوق و دستمزد ماهانه بوده و کارفرما موظف است آن را به صورت مستقل پرداخت کند.

 

میلی صفحه خبر موبایل
اشتراک گذاری
برچسب ها
عیدی کارگران قانون کار دستمزد حداقل دستمزد کارفرما حقوق کارکنان عیدی کارگران شاغل
سازمان بهینه‌سازی انرژی نباید مجری باشد/حل معضل قیمت نسبی انرژی؛ فنر فشرده‌ای که باید آرام رها شود
مدارس کدام استانها فردا سه‌شنبه ۱۸ آذر تعطیل است؟
دهه ۹۰ دهه نابودی اقتصاد ایران بود/ جنگ شود اولویت های کشور عوض می شود/ کشور نیاز به «رستاخیز انرژی» دارد
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
عیدی امسال کارمندان دولت چقدر است؟
کارگران امسال چقدر عیدی می‌گیرند؟
عیدی پایان سال کارگران چگونه محاسبه می‌شود؟
عیدی امسال کارگران ۱.۶ تا ۲.۴ میلیون تومان
حداقل میزان عیدی کارگران چقدر است؟
آشنایی با نحوه ارائه دادخواست در مراجع حل اختلاف کار
کارگران با سابقه‌کار کمتر از یک‌ سال چقدرعیدی می‌گیرند؟
مبلغ عیدی کارمندان در سال ۱۴۰۳ چقدر است؟
آخرین جزییات عیدی امسال کارگران
کارگران امسال چقدر عیدی می‌گیرند؟
مبلغ عیدی امسال کارگران اعلام شد
بیش از ۶۰ درصد قانون کار هنوز اجرا نشده است!
چرا عیدی کارگران و کارمندان متفاوت است؟
نگاهی به عیدی کارگران در ۱۰ سال اخیر
چرا برخی کارفرمایان از قوانین آمره کار فرار می‌کنند؟
در پرداخت عیدی کارگران ناخن‌خشکی نکنید!
افزایش حداقل دستمزد کارگران ۲۶ درصد شد
عدالت مزدی چگونه برقرار می‌شود؟
دستمزد در کشورهای اروپایی چقدر است؟
در صورت عدم پرداخت حق اولاد از جانب کارفرما چه باید کرد؟
نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۴
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۴۲ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۷
1
3
پاسخ
شرم نمی کنید؟؟
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۴۸ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۷
0
4
پاسخ
برای کارمندان هم میسه سه میلیون بعد میگن کارمندان دولت چرا کار نمیکنن
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۵۳ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۷
1
1
پاسخ
خوبه
کافی هست
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۱۶ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۷
0
5
پاسخ
باید مستمری بگیران نیز از همین قانون تبعیت کند آقایان انصاف شما کجاست
برچسب منتخب
# جنگ ایران و اسرائیل # آژانس بین المللی انرژی اتمی # حمله آمریکا به ایران # تابناک ورزشی # جنگل الیت # نرخ سوم بنزین
نظرسنجی
آیا به عنوان زن حاضرید با مهریه 14 سکه «بله» را بگویید؟
مزدک میرزایی: آرزوی شکست ایران در جام جهانی را دارم!  (۲۱۱ نظر)
اظهارات وطن فروشانه مزدک میرزایی  (۱۹۸ نظر)
آقای رئیس‌جمهور؛ دلار ۱۲۳ هزار تومان شد/ کاش از دلار و ریال هم برایمان می‌گفتید  (۱۵۱ نظر)
فحاشی خداداد عزیزی به ترامپ و اینفانتینو در تلویزیون  (۱۲۱ نظر)
بازداشت تروریست‌های سلطنت‌طلب توسط وزارت اطلاعات  (۱۱۳ نظر)
افزایش حقوق 50 درصدی کارگران و کارمندان / مجلس زیر بار دستمزد کمتر از تورم نخواهد رفت  (۱۰۶ نظر)
آقای فرزین؛ دلار ۱۲۰ هزار تومانی هم دیدیم/ طبقه ۱۶ بانک مرکزی در آستانه تغییر بزرگ؟  (۱۰۴ نظر)
انتقاد تند معاون رئیس‌جمهور از مصوبه مهریه  (۱۰۲ نظر)
رامین، نماینده مجلس: حقوقمان باید ۱۰برابر شود/ بابت بیمارستان نگاه گله دارم/ خجالت‌زده ام!  (۹۸ نظر)
شورای نگهبان با حمایت کیفری از مهریه تا سقف ۱۴ سکه موافق است؟  (۹۵ نظر)
مصوبه جدید مهریه برای تقابل زن و مرد نیست / هدف جلوگیری از فروپاشی خانواده و کاهش زندانیان مالی است  (۸۳ نظر)
شهرام جزایری: از اتهام اخلال در نظام اقتصادی تبرئه شدم/ رئیس‌جمهور و وزیران منتقدند؛ احتمالا مردم مقصرند!  (۷۴ نظر)
قرعه‌کشی جام جهانی ۲۰۲۶؛ ایران با بلژیک، مصر و نیوزلند در گروه G/ تیم ملی مسافر آمریکا شد  (۶۴ نظر)
چرا ادعای امارات درباره جزایر سه گانه ایرانی وارد فاز خطرناکی شده است؟  (۶۳ نظر)
پیغام آمریکا از طریق ترکیه به ایران درباره حمله اسرائیل  (۵۸ نظر)
tabnak.ir/005do4
tabnak.ir/005do4