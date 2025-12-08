میلی صفحه خبر لوگو بالا
En
/
فا
En العربیة
میلی صفحه خبر موبایل
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

قیمت سکه، نیم‌سکه، ربع‌سکه امروز ۱۷ آذر

امروز سکه امامی با رشد ۰.۷۵ درصدی به ۱۳۳,۰۰۰,۰۰۰ (یکصد و سی و سه میلیون) تومان رسید.
کد خبر: ۱۳۴۴۶۵۵
| |
236 بازدید
قیمت سکه، نیم‌سکه، ربع‌سکه امروز ۱۷ آذر

قیمت سکه  امامی  در بازار امروز  نسبت به روز قبل صعود کرد. 

قیمت سکه امامی امروز

به گزارش تابناک؛ امروز سکه امامی با رشد ۰.۷۵ درصدی به ۱۳۳,۰۰۰,۰۰۰ (یکصد و سی و سه میلیون) تومان رسید.

جدول قیمت ۳ روز اخیر سکه امامی
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۱۳۳,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۰۰۰,۰۰۰ ۰.۷۵ 10:54
۱۳۲,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۷۰۰,۰۰۰ ۱.۲۸ روز قبل
۱۳۰,۳۰۰,۰۰۰ ۲,۳۰۰,۰۰۰ ۱.۷۶ ۲ روز پیش

آخرین نرخ نیم سکه

امروز نیم سکه  با رشد ۰.۹۹ درصدی به ۷۰,۵۰۰,۰۰۰ (هفتاد میلیون و پانصد هزار) تومان رسید.

جدول قیمت ۳ روز اخیر نیم سکه
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۷۰,۵۰۰,۰۰۰ ۷۰۰,۰۰۰ ۰.۹۹ 10:54
۶۹,۸۰۰,۰۰۰ ۸۰۰,۰۰۰ ۱.۱۴ روز قبل
۶۹,۰۰۰,۰۰۰ ۲,۵۰۰,۰۰۰ ۳.۶۲ ۲ روز پیش

آخرین نرخ ربع سکه

امروز ربع سکه با رشد ۱.۹۷ درصدی به ۴۰,۵۰۰,۰۰۰ (چهل میلیون و پانصد هزار) تومان رسید.

قیمت سکه گرمی امروز

هر سکه گرمی، امروز به ۱۸,۶۰۰,۰۰۰ (هجده میلیون و ششصد هزار) تومان رسید که نسبت به روز قبل ، افزایش ۰.۵۳ درصدی داشته است.

 

میلی صفحه خبر موبایل
اشتراک گذاری
برچسب ها
قیمت سکه انواع سکه سکه امامی ربع سکه نیم سکه سکه بهار آزادی خرید سکه
سازمان بهینه‌سازی انرژی نباید مجری باشد/حل معضل قیمت نسبی انرژی؛ فنر فشرده‌ای که باید آرام رها شود
مدارس کدام استانها فردا سه‌شنبه ۱۸ آذر تعطیل است؟
دهه ۹۰ دهه نابودی اقتصاد ایران بود/ جنگ شود اولویت های کشور عوض می شود/ کشور نیاز به «رستاخیز انرژی» دارد
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
قیمت انواع سکه در بازار امروز ۱۱ دی ماه
قیمت سکه، نیم‌سکه و ربع‌سکه امروز ۳ اردیبهشت
قیمت انواع سکه امروز سه‌شنبه ۴ دی ماه
قیمت طلا و سکه امروز ۲۷ آبان ماه
قیمت سکه، نیم سکه، ربع سکه امروز 27 فروردین
قیمت انواع سکه در بازار امروز ۲۶ آذرماه
قیمت انواع سکه در بازار امروز 24 مهرماه
قیمت انواع سکه در بازار امروز 15 اسفندماه
قیمت انواع سکه؛ امروز یکشنبه ۹ دی ماه
قیمت انواع سکه امروز دوشنبه ۸ بهمن ماه
قیمت انواع سکه، در بازار امروز دوشنبه ۲۹ بهمن
قیمت انواع سکه امروز ۲۲ آبان ماه
قیمت سکه امروز چهارشنبه ۲۸ آبان ۱۴۰۴
قیمت انواع سکه در بازار امروز دوشنبه ۶ اسفند
قیمت انواع سکه در صرافی ها امروز سه‌شنبه ۱۴ اسفند
قیمت انواع سکه در بازار امروز 20 اسفندماه
قیمت انواع سکه در بازار امروز 24 آذر ماه
قیمت انواع سکه امروز سه‌شنبه ۲۰ شهریورماه
قیمت انواع سکه امروز شنبه ۸ دی ماه
قیمت انواع سکه امروز پنجشنبه ۸ شهریور
برچسب منتخب
# جنگ ایران و اسرائیل # آژانس بین المللی انرژی اتمی # حمله آمریکا به ایران # تابناک ورزشی # جنگل الیت # نرخ سوم بنزین
نظرسنجی
آیا به عنوان زن حاضرید با مهریه 14 سکه «بله» را بگویید؟
مزدک میرزایی: آرزوی شکست ایران در جام جهانی را دارم!  (۲۱۱ نظر)
اظهارات وطن فروشانه مزدک میرزایی  (۱۹۸ نظر)
آقای رئیس‌جمهور؛ دلار ۱۲۳ هزار تومان شد/ کاش از دلار و ریال هم برایمان می‌گفتید  (۱۵۱ نظر)
فحاشی خداداد عزیزی به ترامپ و اینفانتینو در تلویزیون  (۱۲۱ نظر)
بازداشت تروریست‌های سلطنت‌طلب توسط وزارت اطلاعات  (۱۱۳ نظر)
افزایش حقوق 50 درصدی کارگران و کارمندان / مجلس زیر بار دستمزد کمتر از تورم نخواهد رفت  (۱۰۶ نظر)
آقای فرزین؛ دلار ۱۲۰ هزار تومانی هم دیدیم/ طبقه ۱۶ بانک مرکزی در آستانه تغییر بزرگ؟  (۱۰۴ نظر)
انتقاد تند معاون رئیس‌جمهور از مصوبه مهریه  (۱۰۲ نظر)
رامین، نماینده مجلس: حقوقمان باید ۱۰برابر شود/ بابت بیمارستان نگاه گله دارم/ خجالت‌زده ام!  (۹۸ نظر)
شورای نگهبان با حمایت کیفری از مهریه تا سقف ۱۴ سکه موافق است؟  (۹۵ نظر)
مصوبه جدید مهریه برای تقابل زن و مرد نیست / هدف جلوگیری از فروپاشی خانواده و کاهش زندانیان مالی است  (۸۳ نظر)
شهرام جزایری: از اتهام اخلال در نظام اقتصادی تبرئه شدم/ رئیس‌جمهور و وزیران منتقدند؛ احتمالا مردم مقصرند!  (۷۴ نظر)
قرعه‌کشی جام جهانی ۲۰۲۶؛ ایران با بلژیک، مصر و نیوزلند در گروه G/ تیم ملی مسافر آمریکا شد  (۶۴ نظر)
چرا ادعای امارات درباره جزایر سه گانه ایرانی وارد فاز خطرناکی شده است؟  (۶۳ نظر)
پیغام آمریکا از طریق ترکیه به ایران درباره حمله اسرائیل  (۵۸ نظر)
tabnak.ir/005dnz
tabnak.ir/005dnz