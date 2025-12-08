امروز سکه امامی با رشد ۰.۷۵ درصدی به ۱۳۳,۰۰۰,۰۰۰ (یکصد و سی و سه میلیون) تومان رسید.

قیمت سکه، نیم‌سکه، ربع‌سکه امروز ۱۷ آذر

قیمت سکه امامی در بازار امروز نسبت به روز قبل صعود کرد.

قیمت سکه امامی امروز

به گزارش تابناک؛ امروز سکه امامی با رشد ۰.۷۵ درصدی به ۱۳۳,۰۰۰,۰۰۰ (یکصد و سی و سه میلیون) تومان رسید.

جدول قیمت ۳ روز اخیر سکه امامی قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ ۱۳۳,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۰۰۰,۰۰۰ ۰.۷۵ 10:54 ۱۳۲,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۷۰۰,۰۰۰ ۱.۲۸ روز قبل ۱۳۰,۳۰۰,۰۰۰ ۲,۳۰۰,۰۰۰ ۱.۷۶ ۲ روز پیش

آخرین نرخ نیم سکه

امروز نیم سکه با رشد ۰.۹۹ درصدی به ۷۰,۵۰۰,۰۰۰ (هفتاد میلیون و پانصد هزار) تومان رسید.

جدول قیمت ۳ روز اخیر نیم سکه قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ ۷۰,۵۰۰,۰۰۰ ۷۰۰,۰۰۰ ۰.۹۹ 10:54 ۶۹,۸۰۰,۰۰۰ ۸۰۰,۰۰۰ ۱.۱۴ روز قبل ۶۹,۰۰۰,۰۰۰ ۲,۵۰۰,۰۰۰ ۳.۶۲ ۲ روز پیش

آخرین نرخ ربع سکه

امروز ربع سکه با رشد ۱.۹۷ درصدی به ۴۰,۵۰۰,۰۰۰ (چهل میلیون و پانصد هزار) تومان رسید.

قیمت سکه گرمی امروز

هر سکه گرمی، امروز به ۱۸,۶۰۰,۰۰۰ (هجده میلیون و ششصد هزار) تومان رسید که نسبت به روز قبل ، افزایش ۰.۵۳ درصدی داشته است.