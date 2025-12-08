قیمت سکه امامی در بازار امروز نسبت به روز قبل صعود کرد.
به گزارش تابناک؛ امروز سکه امامی با رشد ۰.۷۵ درصدی به ۱۳۳,۰۰۰,۰۰۰ (یکصد و سی و سه میلیون) تومان رسید.
|جدول قیمت ۳ روز اخیر سکه امامی
|قیمت (تومان)
|مقدار تغییر
|درصد تغییر
|تاریخ
|۱۳۳,۰۰۰,۰۰۰
|۱,۰۰۰,۰۰۰
|۰.۷۵
|10:54
|۱۳۲,۰۰۰,۰۰۰
|۱,۷۰۰,۰۰۰
|۱.۲۸
|روز قبل
|۱۳۰,۳۰۰,۰۰۰
|۲,۳۰۰,۰۰۰
|۱.۷۶
|۲ روز پیش
امروز نیم سکه با رشد ۰.۹۹ درصدی به ۷۰,۵۰۰,۰۰۰ (هفتاد میلیون و پانصد هزار) تومان رسید.
|جدول قیمت ۳ روز اخیر نیم سکه
|قیمت (تومان)
|مقدار تغییر
|درصد تغییر
|تاریخ
|۷۰,۵۰۰,۰۰۰
|۷۰۰,۰۰۰
|۰.۹۹
|10:54
|۶۹,۸۰۰,۰۰۰
|۸۰۰,۰۰۰
|۱.۱۴
|روز قبل
|۶۹,۰۰۰,۰۰۰
|۲,۵۰۰,۰۰۰
|۳.۶۲
|۲ روز پیش
امروز ربع سکه با رشد ۱.۹۷ درصدی به ۴۰,۵۰۰,۰۰۰ (چهل میلیون و پانصد هزار) تومان رسید.
هر سکه گرمی، امروز به ۱۸,۶۰۰,۰۰۰ (هجده میلیون و ششصد هزار) تومان رسید که نسبت به روز قبل ، افزایش ۰.۵۳ درصدی داشته است.