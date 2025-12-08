ترامپ به زلنسکی هشدار داد!

«دونالد ترامپ» رئیسجمهور آمریکا در گفتگو با خبرنگاران در «مرکز کِنِدی» گفت که دولتش هم با «ولادیمیر پوتین»، رئیسجمهور روسیه و هم با مقامهای ارشد اوکراینی در ارتباط بوده است.
به گزارش تابناک به نقل از نورنیوز؛ رئیسجمهور آمریکا گفت: «ما هم با رئیس جمهور روسیه، پوتین گفتگو کردهایم و هم با رهبران اوکراین از جمله زلنسکی، رئیسجمهور این کشور گفتگو داشتهایم. و من باید بگویم از این که زلنسکی هنوز طرح پیشنهادی را نخوانده کمی ناراحت هستم. تا همین چند ساعت پیش که همینطور بود.»
ترامپ اضافه کرد: «روسیه که مشکلی با طرح ندارد. میدانید وقتی به موضع فکر کنید میبینید روسیه مایل است کل اوکراین را داشته باشد.»
ترامپ این اظهارات خود را یک روز بعد از آن مطرح کرد که «کیت کلاگ»، فرستاده ویژه او به اوکراین اعلام کرد توافق صلح برای پایان دادن به جنگ اوکراین و روسیه ظاهرا به تکمیل نهایی نزدیک میشود.
روز پنجشنبه هیات مذاکرهکنندگان ارشد اوکراین وارد میامی آمریکا شدند تا مذاکراتشان با تیم ترامپ شامل «استیو ویتکاف» و «جارد کوشنر»، فرستادههای رئیس جمهور آمریکا، بر سر روند صلح اوکراین را ادامه دهند.
به نوشته وبگاه «کییف ایندیپندنت»، در هفتههای اخیر به ویژه در پی درز محتوای یک طرح صلح پیشنهادی جدید ۲۸ مادهای دولت ترامپ برای پایان دادن به جنگ اوکراین روند مذاکرات بر سر توافق صلح احتمالی تشدید شده است.
طرح صلح ۲۸ مادهای ترامپ واکنش شدیدی از سوی اوکراین و متحدان اروپایی آن به دلیل گنجاندن برخی درخواستهای مهم روسیه پیرامون وضعیت اراضی را در پی داشته و آنها ادعا کردند واشنگتن به موجب این طرح کییف را برای تسلیم شدن به خواستههای روسیه تحت فشار گذاشته است.