کیتی پری و جاستین ترودو رابطه خود را رسما اعلام کردند

کیتی پری و جاستین ترودو رابطهٔ خود را در اینستاگرام علنی کردند؛ پس از آنکه این خواننده عکسی از آنها که گونه‌ به‌ گونه لبخند می‌زنند، و همچنین ویدیویی از خوردن سوشی در کنار هم در ژاپن منتشر کرد.

به گزارش تابناک به نقل از انتخاب؛ پست پری به نظر می‌رسید که رابطهٔ آنها را تأیید می‌کند؛ پس از ماه‌ها گمانه‌زنی دربارهٔ احتمال وجود یک رابطهٔ عاشقانه میان او و نخست‌وزیر پیشین کانادا.

این سلفی بخشی از یک سری پست شامل عکس‌ها و ویدئوهایی از سفر به ژاپن بود که روز شنبه در حساب اینستاگرام این خواننده، که ۲۰۲ میلیون دنبال‌کننده دارد، منتشر شد.

پری این مجموعه را با عبارت «tokyo times on tour and more» زیرنویس کرد، همراه با یک صورت خندان و چند ایموجی از جمله گل‌ها و یک قلب قرمز.

این پست پس از آن منتشر شد که ترودو روز پنجشنبه عکسی را در ایکس بازنشر کرده بود؛ عکسی که آنها را در کنار نخست‌وزیر پیشین ژاپن، فومیو کیشیدا و همسرش یوکو نشان می‌داد.

ترودو هنگام بازنشر آن عکس نوشت: «دیدار با شما عالی بود @kishida230. کیتی و من خیلی خوشحال بودیم که فرصت داشتیم با شما و یوکو دیدار کنیم.»

«اعلام رسمی» رابطهٔ پری و ترودو با واکنش‌های مختلفی در فضای آنلاین مواجه شده است.

یکی از طرفداران در اینستاگرام نوشت: «اوه کانادا!!! رسمی شد!!!»

فرد دیگری نیز در اینستاگرام نوشت: «خوشبختی تو خوشبختی ماست. تمام عشق برای تو!»

نه پری و نه ترودو هیچ‌یک به‌صورت عمومی دربارهٔ رابطهٔ خود اظهار نظر نکرده‌اند، اما تأیید اینستاگرامی پس از ماه‌ها توجه عمومی به این زوج صورت گرفت.

در ژوئیه، پری و ترودو در حالی دیده شدند که در مونترال یک قرار شام مشترک داشتند، و دو روز بعد ترودو در کنسرت پری دیده شد که با تمام وجود آهنگ «Firework» را می‌خواند.

آنها اولین حضور عمومی خود را در ماه اکتبر داشتند، زمانی که در حالی که دست در دست هم بودند، پس از حضور در یک نمایش کاباره در پاریس – به مناسبت جشن ۴۱ سالگی پری – از آنها عکس گرفته شد.

ترودو از سال ۲۰۱۵ تا ۲۰۲۵ به‌عنوان نخست‌وزیر کانادا و رهبر حزب لیبرال خدمت کرد، پیش از آنکه اوایل امسال استعفای خود را اعلام کند.

پری ۱۳ بار نامزد جایزهٔ گرمی شده و هفت آلبوم استودیویی منتشر کرده است؛ با آهنگ‌های مشهوری چون «California Gurls»، «Hot n Cold» و «Roar».