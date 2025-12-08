میلی صفحه خبر لوگو بالا
En
/
فا
En العربیة
میلی صفحه خبر موبایل
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

کیتی پری و جاستین ترودو رابطه خود را رسما اعلام کردند

کیتی پری و جاستین ترودو رابطهٔ خود را در اینستاگرام علنی کردند؛ پس از آنکه این خواننده عکسی از آنها که گونه‌ به‌ گونه لبخند می‌زنند، و همچنین ویدیویی از خوردن سوشی در کنار هم در ژاپن منتشر کرد.
کد خبر: ۱۳۴۴۶۳۳
| |
3360 بازدید
|
۱۰
کیتی پری و جاستین ترودو رابطه خود را رسما اعلام کردند

کیتی پری و جاستین ترودو رابطهٔ خود را در اینستاگرام علنی کردند؛ پس از آنکه این خواننده عکسی از آنها که گونه‌ به‌ گونه لبخند می‌زنند، و همچنین ویدیویی از خوردن سوشی در کنار هم در ژاپن منتشر کرد.

به گزارش تابناک به نقل از انتخاب؛ پست پری به نظر می‌رسید که رابطهٔ آنها را تأیید می‌کند؛ پس از ماه‌ها گمانه‌زنی دربارهٔ احتمال وجود یک رابطهٔ عاشقانه میان او و نخست‌وزیر پیشین کانادا.

این سلفی بخشی از یک سری پست شامل عکس‌ها و ویدئوهایی از سفر به ژاپن بود که روز شنبه در حساب اینستاگرام این خواننده، که ۲۰۲ میلیون دنبال‌کننده دارد، منتشر شد.

پری این مجموعه را با عبارت «tokyo times on tour and more» زیرنویس کرد، همراه با یک صورت خندان و چند ایموجی از جمله گل‌ها و یک قلب قرمز. 

این پست پس از آن منتشر شد که ترودو روز پنجشنبه عکسی را در ایکس بازنشر کرده بود؛ عکسی که آنها را در کنار نخست‌وزیر پیشین ژاپن، فومیو کیشیدا و همسرش یوکو نشان می‌داد.

ترودو هنگام بازنشر آن عکس نوشت: «دیدار با شما عالی بود @kishida230. کیتی و من خیلی خوشحال بودیم که فرصت داشتیم با شما و یوکو دیدار کنیم.»

«اعلام رسمی» رابطهٔ پری و ترودو با واکنش‌های مختلفی در فضای آنلاین مواجه شده است.

یکی از طرفداران در اینستاگرام نوشت: «اوه کانادا!!! رسمی شد!!!»

فرد دیگری نیز در اینستاگرام نوشت: «خوشبختی تو خوشبختی ماست. تمام عشق برای تو!»

نه پری و نه ترودو هیچ‌یک به‌صورت عمومی دربارهٔ رابطهٔ خود اظهار نظر نکرده‌اند، اما تأیید اینستاگرامی پس از ماه‌ها توجه عمومی به این زوج صورت گرفت.

در ژوئیه، پری و ترودو در حالی دیده شدند که در مونترال یک قرار شام مشترک داشتند، و دو روز بعد ترودو در کنسرت پری دیده شد که با تمام وجود آهنگ «Firework» را می‌خواند.

آنها اولین حضور عمومی خود را در ماه اکتبر داشتند، زمانی که در حالی که دست در دست هم بودند، پس از حضور در یک نمایش کاباره در پاریس – به مناسبت جشن ۴۱ سالگی پری – از آنها عکس گرفته شد.

ترودو از سال ۲۰۱۵ تا ۲۰۲۵ به‌عنوان نخست‌وزیر کانادا و رهبر حزب لیبرال خدمت کرد، پیش از آنکه اوایل امسال استعفای خود را اعلام کند.

پری ۱۳ بار نامزد جایزهٔ گرمی شده و هفت آلبوم استودیویی منتشر کرده است؛ با آهنگ‌های مشهوری چون «California Gurls»، «Hot n Cold» و «Roar».

میلی صفحه خبر موبایل
اشتراک گذاری
برچسب ها
کیتی پری جاستین ترودو رابطه رابطه عاشقانه نخست وزیر کانادا خبر فوری خواننده زن
سازمان بهینه‌سازی انرژی نباید مجری باشد/حل معضل قیمت نسبی انرژی؛ فنر فشرده‌ای که باید آرام رها شود
مدارس کدام استانها فردا سه‌شنبه ۱۸ آذر تعطیل است؟
دهه ۹۰ دهه نابودی اقتصاد ایران بود/ جنگ شود اولویت های کشور عوض می شود/ کشور نیاز به «رستاخیز انرژی» دارد
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
جاستین ترودو: امنیت در کانادا هیچ تغییری نکرده!
رابطه عاشقانه «جاستین ترودو» و «کیتی پری» تأیید شد!
همسر نخست وزیر کانادا به کرونا مبتلا شد
دلیل عجیب استعفای نخست‌وزیر کانادا!
جاستین ترودو کیست؟
نخست‌وزیر کانادا خبر جدایی از همسرش را تائید کرد
تفاوت همدردی با داغدیدگان به سبک کانادایی و ایرانی
خواننده مشهور پاپ به فضا می‌رود!
ابراز همدردی نخست‌وزیر کانادا با مردم ایران و عراق
دلیل عجیب دیدار نخست‌وزیر کانادا با ترامپ
نخست وزیر کانادا از همسرش جدا می‌شود
پیام ویدیویی ترودو به مناسبت عید نوروز
نخست وزیر کانادا دعوت آمریکا را رد کرد
اعلام حمایت کانادا از مهاجران
انتقاد نخست وزیر کانادا از ایران
آیا تمام کردن آن رابطه تصمیم درستی بود؟
زانو زدن ترودو برای معترضان آمریکا
ترودو: اعتراض با اشغال و بند آوردن خیابان‌ها فرق دارد
چگونه شور و حرارت روزهای اول رابطه را بازگردانیم؟
عکس دیده نشده از «هایده» با چادر!
نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۳
انتشار یافته: ۱۰
م
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۰۵ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۷
0
1
پاسخ
وای خداروشکر مشکلات مملکت حل شد همش .
ناشناس
|
United States of America
|
۱۰:۲۵ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۷
0
3
پاسخ
مبارکه
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۲۵ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۷
2
0
پاسخ
به پای هم پیر شن
mojtaba
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۳۳ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۷
1
5
پاسخ
مبارک باشه.
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۳۴ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۷
1
7
پاسخ
بیکاری آخه ؟؟ به ما چه مربوطه
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۳۷ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۷
2
12
پاسخ
حالا باید بروند دنبال وام ازدواجشون
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۳۸ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۷
1
7
پاسخ
هر دو ديگه داره تاريخ مصرفشون تموم ميشه
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۲:۳۸ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۷
ببخشيد چي؟؟؟خواننده هاي خوب تاريخ مصرف ندارن
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۴۱ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۷
3
1
پاسخ
متاسفانه دین مسیحیت به انحراف رفته
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۰۴ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۷
1
1
پاسخ
زن چندمشه
برچسب منتخب
# جنگ ایران و اسرائیل # آژانس بین المللی انرژی اتمی # حمله آمریکا به ایران # تابناک ورزشی # جنگل الیت # نرخ سوم بنزین
نظرسنجی
آیا به عنوان زن حاضرید با مهریه 14 سکه «بله» را بگویید؟
مزدک میرزایی: آرزوی شکست ایران در جام جهانی را دارم!  (۲۱۱ نظر)
اظهارات وطن فروشانه مزدک میرزایی  (۱۹۸ نظر)
آقای رئیس‌جمهور؛ دلار ۱۲۳ هزار تومان شد/ کاش از دلار و ریال هم برایمان می‌گفتید  (۱۵۱ نظر)
فحاشی خداداد عزیزی به ترامپ و اینفانتینو در تلویزیون  (۱۲۱ نظر)
بازداشت تروریست‌های سلطنت‌طلب توسط وزارت اطلاعات  (۱۱۳ نظر)
افزایش حقوق 50 درصدی کارگران و کارمندان / مجلس زیر بار دستمزد کمتر از تورم نخواهد رفت  (۱۰۶ نظر)
آقای فرزین؛ دلار ۱۲۰ هزار تومانی هم دیدیم/ طبقه ۱۶ بانک مرکزی در آستانه تغییر بزرگ؟  (۱۰۴ نظر)
انتقاد تند معاون رئیس‌جمهور از مصوبه مهریه  (۱۰۲ نظر)
رامین، نماینده مجلس: حقوقمان باید ۱۰برابر شود/ بابت بیمارستان نگاه گله دارم/ خجالت‌زده ام!  (۹۸ نظر)
شورای نگهبان با حمایت کیفری از مهریه تا سقف ۱۴ سکه موافق است؟  (۹۵ نظر)
مصوبه جدید مهریه برای تقابل زن و مرد نیست / هدف جلوگیری از فروپاشی خانواده و کاهش زندانیان مالی است  (۸۳ نظر)
شهرام جزایری: از اتهام اخلال در نظام اقتصادی تبرئه شدم/ رئیس‌جمهور و وزیران منتقدند؛ احتمالا مردم مقصرند!  (۷۴ نظر)
قرعه‌کشی جام جهانی ۲۰۲۶؛ ایران با بلژیک، مصر و نیوزلند در گروه G/ تیم ملی مسافر آمریکا شد  (۶۴ نظر)
چرا ادعای امارات درباره جزایر سه گانه ایرانی وارد فاز خطرناکی شده است؟  (۶۳ نظر)
پیغام آمریکا از طریق ترکیه به ایران درباره حمله اسرائیل  (۵۸ نظر)
tabnak.ir/005dnd
tabnak.ir/005dnd