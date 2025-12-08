ستاره ایرانی راهی قزاقستان شد

مهدی طارمی یک روز پس از حضور ثابت در مسابقه سوپر لیگ یونان مقابل اوفی کرت که تلاش زیادی برای گلزنی کرد و ضربه او از روی خط دروازه برگشت داده شد، همراه با دیگر اعضای تیم المپیاکوس از آتن یونان به سمت آستانه قزاقستان پرواز کرد تا آماده انجام دیدار لیگ قهرمانان اروپا برابر تیم غیرت شود.

به گزارش تابناک به نقل از ورزش سه؛ ژوزه لوئیز مندیلیبار فهرست نفرات المپیاکوس برای دیدار هفته ششم لیگ قهرمانان اروپا مقابل غیرت قزاقستان را اعلام کرد که نام مهدی طارمی نیز در این بین دیده می‌شد و ستاره ایرانی این تیم، روز یکشنبه همراه با دیگر نفرات از آتن به سمت آستانه رفت.

طارمی که در دیدار هفته گذشته لیگ قهرمانان اروپا مقابل رئال مادرید از دقیقه 28 وارد زمین شد و یک گل دیدنی با ضربه سر به ثمر رساند، حالا آماده جدال حساس فردا شب (سه‌شنبه) مقابل تیم غیرت آلماتی قزاقستان می‌شود.

ستاره ایرانی المپیاکوس در پنج مسابقه گذشته تیمش در لیگ قهرمانان اروپا یکبار هم در ترکیب قرار نگرفته و همواره به‌عنوان یار جانشین در این پنج بازی به میدان رفته ولی توانسته یک گل به رئال مادرید بزند که امیدوار است فردا شب برابر غیرت قزاقستان به جمع 11 نفر اصلی برسد.