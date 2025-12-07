میلی صفحه خبر لوگو بالا
آماده شدن ارتش اسرائیل برای یک جنگ غافلگیرکننده

رئیس ستاد ارتش رژیم صهیونیستی با طرح این ادعا که «خط زرد» خط مرزی جدید نوار غزه است، گفت: ما برای یک جنگ غافلگیرکننده آماده می‌شویم و باید در تمام جبهه‌ها در حالت آماده‌باش باشیم.
کد خبر: ۱۳۴۴۵۹۶
| |
6014 بازدید
آماده شدن ارتش اسرائیل برای یک جنگ غافلگیرکننده

به گزارش تابناک به نقل از الجزیره، رئیس ستاد ارتش رژیم صهیونیستی گفت: ما برای یک جنگ غافلگیرانه آماده می‌شویم و باید در تمام جبهه‌ها در حالت آماده‌باش باشیم و مانورهای سالانه احتمال یک جنگ غافلگیرانه را شبیه‌سازی می‌کند.

بنا بر این گزارش، «ایال زامیر» طی سخنانی هنگام بازدید میدانی از مقرهای نظامیان اشغالگر در نوار غزه مدعی شد: خط زردی که نشان دهنده عقب نشینی ارتش اسرائیل به عنوان بخشی از توافق است، یک خط مرزی جدید و خط دفاعی مقدم برای محافظت از ساکنان اسرائیل است و در صورت نیاز یک خط تهاجمی به شمار می رود. ما هرگز اجازه نخواهیم داد حماس خود را بازسازی کند.

ادعاهای این مقام نظامی صهیونیست در حالی است که تیراندازی بی‌هدف نظامیان اشغالگر به غیرنظامیان فلسطینی در نزدیکی خط زرد در نوار غزه به صورت روزانه ثبت می شود.

ارتش رژیم صهیونیستی در تازه ترین مورد نقض آتش بس امروز اعلام کرد که یک فلسطینی را که از خط زرد عبور کرده و برای نظامیان اشغالگر در جنوب نوار غزه ایجاد تهدید کرده، به شهادت رسانده است.

 

