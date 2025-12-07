میلی صفحه خبر لوگو بالا
En
/
فا
En العربیة
میلی صفحه خبر موبایل
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

هشدار هواشناسی: این مناطق منتظر برف سنگین باشند

به‌دنبال تشدید فعالیت سامانه بارشی از روز دوشنبه ۱۷ آذر، مناطق بیشتری از کشور تحت‌تأثیر بارش‌های سنگین برف قرار می‌گیرند.
کد خبر: ۱۳۴۴۵۹۴
| |
2886 بازدید

هشدار هواشناسی: این مناطق منتظر برف سنگین باشند

به گزارش تابناک، یک سامانه بارشی قدرتمند از امروز وارد کشور شده و بسیاری از استان‌ها را طی روز‌های آینده با بارش شدید برف و باران، کاهش دما و تشدید مخاطرات جوی روبه‌رو می‌کند.

شروع فعالیت سامانه بارشی از شمال‌غرب

سامانه‌ای نیرومند از صبح امروز وارد کشور شده و نخستین اثرات آن در استان‌های شمال‌غرب، غرب و دامنه‌های البرز آشکار شده است. فریبا گودرزی، کارشناس سازمان هواشناسی با تشریح آخرین وضعیت جوی اعلام کرد که امروز یکشنبه ۱۶ آذر، در استان‌های کرمان، شمال هرمزگان و شمال سیستان و بلوچستان بارش‌های پراکنده گزارش شده است.

به گفته او، این سامانه که ماهیتی سرد دارد، با ورود از سمت شمال‌غرب موجب آغاز بارش در آذربایجان غربی و شرقی، اردبیل، زنجان، کرمانشاه، کردستان، شمال ایلام و غرب گیلان می‌شود. همزمان، کاهش دمای ۳ تا ۴ درجه‌ای نیز در نیمه غربی کشور رخ خواهد داد.

گودرزی تأکید کرد که در ارتفاعات این مناطق، بارش‌ها بیشتر به شکل برف همراه با وزش باد خواهد بود و از روز دوشنبه با تقویت سامانه، دامنه بارش‌ها گسترده‌تر می‌شود.

گسترش دامنه بارش‌ برف و باران و ورود ۲۰ استان به حالت هشدار

به‌دنبال تشدید فعالیت سامانه از روز دوشنبه ۱۷ آذر، مناطق بیشتری از کشور تحت‌تأثیر بارش‌های سنگین قرار می‌گیرند. بر اساس پیش‌بینی‌ها، استان‌های خوزستان، چهارمحال و بختیاری، کهگیلویه و بویراحمد، غرب اصفهان، ایلام، لرستان، همدان، مرکزی، غرب سواحل خزر و ارتفاعات البرز نیز شاهد بارش‌های شدید خواهند بود.

دامنه‌های جنوبی البرز در استان‌های قزوین، البرز و تهران نیز طی این مدت بارانی و در ارتفاعات پربرف خواهند بود.

گودرزی از صدور هشدار نارنجی برای ۲۰ استان خبر داد و گفت این سامانه از دوشنبه تا چهارشنبه با بارش برف و باران، وقوع رعد و برق، وزش باد شدید موقت، احتمال تگرگ در مناطق مستعد و پدیده مه همراه خواهد بود.

او همچنین جزئیات روزانه اثرگذاری سامانه را تشریح کرد؛ به‌گونه‌ای که روز دوشنبه جنوب آذربایجان غربی و شرقی، کردستان، کرمانشاه، ایلام و زنجان درگیر خواهند شد؛ روز سه‌شنبه نیمه جنوبی استان‌های شمال‌غرب، شمال خوزستان، لرستان و ارتفاعات چهارمحال و بختیاری؛ و روز چهارشنبه بخش‌های بیشتری از غرب، شمال‌غرب، البرز، تهران، همدان، مرکزی و غرب اصفهان.

تهران از دوشنبه بارانی می‌شود / تشدید بارش‌ها در نیمه غربی

به گفته کارشناس هواشناسی، امروز پایداری جوی موجب تداوم آلودگی هوا در کلان‌شهر‌هایی مانند تهران، کرج، اصفهان و مشهد شده است؛ با این حال، با ورود سامانه بارشی از فردا، غبار محلی در تهران کاهش می‌یابد و بارندگی برای روز‌های سه‌شنبه و چهارشنبه نیز ادامه‌دار خواهد بود.

گودرزی همچنین اعلام کرد با توجه به روند فعلی، احتمال ورود سامانه‌های بارشی جدید طی روز‌های آینده دور از انتظار نیست.

دمای امروز تهران حدود ۱۵ درجه گزارش شده و پیش‌بینی می‌شود تا چهارشنبه چند درجه کاهش پیدا کند. نیمه غربی کشور نیز طی روز‌های پیش رو بارش‌های شدیدتری را تجربه خواهد کرد.

هشدار مدیریت بحران و هلال احمر:

در این حال، سازمان مدیریت بحران اعلام کرد: از فردا تا پایان هفته مردم در آذربایجان‌غربی‌ و شرقی، کردستان، کرمانشاه، ایلام، زنجان، قزوین، تهران و البرز به رودخانه‌ها نزدیک نشوند.

همچنین هلال احمر توصیه اکید کرد: شهروندان از صعود به ارتفاعات خودداری کنند.

میلی صفحه خبر موبایل
اشتراک گذاری
برچسب ها
هواشناسی سامانه بارشی بارندگی بارش باران بارش برف کاهش دما بارش سنگین
جنجال‌های بی پایان رامین رضاییان در استقلال؛ از اخراج توسط ساپینتو تا تکذیب!
سود انباشته کم شد، پاداش مدیران بالا رفت/ هیأت‌مدیره بورس کالا ۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان پاداش گرفت؟!
توزیع میلیاردها «دلار سفید» با طعم تلخ گرانی در سفره مردم/ رانت ارزی یا حمایت معیشتی؟
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
هشدار سیل: آسمان در غرب ایران به زمین می‌آید!
هشدار بارش برف و تگرگ در ۱۶ استان کشور
آغاز بارش ها از غرب کشور
هفتۀ آینده، هفتۀ پربارشی خواهد بود
عکس: هفت سال پیش تهران در چنین روزی!
بارش‌های گسترده در راه ایران
هشدار درباره سامانه بارشی نیرومند
پیش‌بینی بارش‌های شدید از روزهای آینده
بارش باران در تهران از دوشنبه
وضعیت فعالیت مدارس آذربایجان شرقی در روز یکشنبه
ورود سامانه بارشی جدید به کشور از اواسط هفته آینده 
آغاز فعالیت سامانه بارش‌های سنگین / هشدار کاهش دما + نقشه
آسمان ایران دوباره به پیشواز باران رفت
آغاز بارش‌های سنگین تا ساعاتی دیگر + نقشه
برچسب منتخب
# جنگ ایران و اسرائیل # آژانس بین المللی انرژی اتمی # حمله آمریکا به ایران # تابناک ورزشی # جنگل الیت # نرخ سوم بنزین
نظرسنجی
آیا به عنوان زن حاضرید با مهریه 14 سکه «بله» را بگویید؟
آخرین اخبار
عواقب فریاد زدن بر سر کودکان
دو حقیقتی که لازم نیست در یک ازدواج موفق، فاش شوند
این نشانه ها یعنی فیبر زیاد می‌خورید!
پمپاژ افسردگی در فضای مجازی
برخی مدارس ساوه روز دوشنبه تعطیل شد
هشدار سیل: آسمان در غرب ایران به زمین می‌آید!
دهه ۹۰ دهه نابودی اقتصاد ایران بود/ جنگ شود اولویت های کشور عوض می شود/ کشور نیاز به «رستاخیز انرژی» دارد
ماجرای گروگانگیری و ربایش یک کشتی در خلیج فارس
عکس: دورهمی بازیگر پایتخت با سه بازیگر جذاب سینمای ایران
جراره: صف طولانی استیضاح وزرا محصول تعلل هیئت‌رئیسه/ اصلاح کابینه باید پیش‌دستانه انجام شود
ساعات کار ادارات در زمستان ۱۴۰۴ تغییر کرد
حمله بی‌سابقه ایلان ماسک به اتحادیه اروپا
وقتی بازجوی ایرانی یوزی خود را به اسیر عراقی داد/ ماجرای کمیته اعدامی‌ها و نگاه دختران موصل به ارتش
تصویب آیین‌نامه جبران قدرت خرید اقشار متوسط و کم‌درآمد
آماده شدن ارتش اسرائیل برای یک جنگ غافلگیرکننده
بازداشت تروریست‌های سلطنت‌طلب توسط وزارت اطلاعات
مزدک میرزایی: آرزوی شکست ایران در جام جهانی را دارم!
رفتن «مادورو» برکتی برای ایران است!/ چین ممکن است نفت ونزوئلا را جایگزین ایران کند
فحاشی خداداد عزیزی به ترامپ و اینفانتینو در تلویزیون
چرا ادعای امارات درباره جزایر سه گانه ایرانی وارد فاز خطرناکی شده است؟
اجرای نگو نگو نمیام هایده توسط مصطفی راغب
اظهارات وطن فروشانه مزدک میرزایی
تصاویر جنجالی ماراتن کیش
مدارس کدام استان‌ها فردا دوشنبه ۱۷ آذر تعطیل است؟
قرعه‌کشی جام جهانی ۲۰۲۶؛ ایران با بلژیک، مصر و نیوزلند در گروه G/ تیم ملی مسافر آمریکا شد
پیام تبریک پوتین به رئیس جمهور جدید سوریه
جشن تولد بهاره رهنما در 51 سالگی!
رامین، نماینده مجلس: حقوقمان باید ۱۰برابر شود/ بابت بیمارستان نگاه گله دارم/ خجالت‌زده ام!
تعیین تکلیف تعطیلی مدارس تهران/ابتدایی تعطیل شد
شهرام جزایری: از اتهام اخلال در نظام اقتصادی تبرئه شدم/ رئیس‌جمهور و وزیران منتقدند؛ احتمالا مردم مقصرند!
مزدک میرزایی: آرزوی شکست ایران در جام جهانی را دارم!  (۲۰۸ نظر)
اظهارات وطن فروشانه مزدک میرزایی  (۱۹۷ نظر)
تذکر به سفیر ایران در چین به خاطر دیدار با روحانی!  (۱۵۵ نظر)
آقای رئیس‌جمهور؛ دلار ۱۲۳ هزار تومان شد/ کاش از دلار و ریال هم برایمان می‌گفتید  (۱۲۷ نظر)
کابینه پزشکیان نیاز به تغییرات فوری دارد / مجلس در رای اعتماد به وزرا اشتباه کرد  (۱۲۳ نظر)
فحاشی خداداد عزیزی به ترامپ و اینفانتینو در تلویزیون  (۱۲۱ نظر)
تصاویر انتقال خط تولید سوخو 35 به ایران  (۱۱۲ نظر)
بازداشت تروریست‌های سلطنت‌طلب توسط وزارت اطلاعات  (۱۰۵ نظر)
آقای فرزین؛ دلار ۱۲۰ هزار تومانی هم دیدیم/ طبقه ۱۶ بانک مرکزی در آستانه تغییر بزرگ؟  (۱۰۴ نظر)
انتقاد تند معاون رئیس‌جمهور از مصوبه مهریه  (۱۰۲ نظر)
شورای نگهبان با حمایت کیفری از مهریه تا سقف ۱۴ سکه موافق است؟  (۹۴ نظر)
رامین، نماینده مجلس: حقوقمان باید ۱۰برابر شود/ بابت بیمارستان نگاه گله دارم/ خجالت‌زده ام!  (۸۸ نظر)
شهرام جزایری: از اتهام اخلال در نظام اقتصادی تبرئه شدم/ رئیس‌جمهور و وزیران منتقدند؛ احتمالا مردم مقصرند!  (۷۴ نظر)
مصوبه جدید مهریه برای تقابل زن و مرد نیست / هدف جلوگیری از فروپاشی خانواده و کاهش زندانیان مالی است  (۷۳ نظر)
قرعه‌کشی جام جهانی ۲۰۲۶؛ ایران با بلژیک، مصر و نیوزلند در گروه G/ تیم ملی مسافر آمریکا شد  (۶۴ نظر)
tabnak.ir/005dn0
tabnak.ir/005dn0