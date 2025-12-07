هشدار هواشناسی: این مناطق منتظر برف سنگین باشند

به گزارش تابناک، یک سامانه بارشی قدرتمند از امروز وارد کشور شده و بسیاری از استانها را طی روزهای آینده با بارش شدید برف و باران، کاهش دما و تشدید مخاطرات جوی روبهرو میکند.
شروع فعالیت سامانه بارشی از شمالغرب
سامانهای نیرومند از صبح امروز وارد کشور شده و نخستین اثرات آن در استانهای شمالغرب، غرب و دامنههای البرز آشکار شده است. فریبا گودرزی، کارشناس سازمان هواشناسی با تشریح آخرین وضعیت جوی اعلام کرد که امروز یکشنبه ۱۶ آذر، در استانهای کرمان، شمال هرمزگان و شمال سیستان و بلوچستان بارشهای پراکنده گزارش شده است.
به گفته او، این سامانه که ماهیتی سرد دارد، با ورود از سمت شمالغرب موجب آغاز بارش در آذربایجان غربی و شرقی، اردبیل، زنجان، کرمانشاه، کردستان، شمال ایلام و غرب گیلان میشود. همزمان، کاهش دمای ۳ تا ۴ درجهای نیز در نیمه غربی کشور رخ خواهد داد.
گودرزی تأکید کرد که در ارتفاعات این مناطق، بارشها بیشتر به شکل برف همراه با وزش باد خواهد بود و از روز دوشنبه با تقویت سامانه، دامنه بارشها گستردهتر میشود.
گسترش دامنه بارش برف و باران و ورود ۲۰ استان به حالت هشدار
بهدنبال تشدید فعالیت سامانه از روز دوشنبه ۱۷ آذر، مناطق بیشتری از کشور تحتتأثیر بارشهای سنگین قرار میگیرند. بر اساس پیشبینیها، استانهای خوزستان، چهارمحال و بختیاری، کهگیلویه و بویراحمد، غرب اصفهان، ایلام، لرستان، همدان، مرکزی، غرب سواحل خزر و ارتفاعات البرز نیز شاهد بارشهای شدید خواهند بود.
دامنههای جنوبی البرز در استانهای قزوین، البرز و تهران نیز طی این مدت بارانی و در ارتفاعات پربرف خواهند بود.
گودرزی از صدور هشدار نارنجی برای ۲۰ استان خبر داد و گفت این سامانه از دوشنبه تا چهارشنبه با بارش برف و باران، وقوع رعد و برق، وزش باد شدید موقت، احتمال تگرگ در مناطق مستعد و پدیده مه همراه خواهد بود.
او همچنین جزئیات روزانه اثرگذاری سامانه را تشریح کرد؛ بهگونهای که روز دوشنبه جنوب آذربایجان غربی و شرقی، کردستان، کرمانشاه، ایلام و زنجان درگیر خواهند شد؛ روز سهشنبه نیمه جنوبی استانهای شمالغرب، شمال خوزستان، لرستان و ارتفاعات چهارمحال و بختیاری؛ و روز چهارشنبه بخشهای بیشتری از غرب، شمالغرب، البرز، تهران، همدان، مرکزی و غرب اصفهان.
تهران از دوشنبه بارانی میشود / تشدید بارشها در نیمه غربی
به گفته کارشناس هواشناسی، امروز پایداری جوی موجب تداوم آلودگی هوا در کلانشهرهایی مانند تهران، کرج، اصفهان و مشهد شده است؛ با این حال، با ورود سامانه بارشی از فردا، غبار محلی در تهران کاهش مییابد و بارندگی برای روزهای سهشنبه و چهارشنبه نیز ادامهدار خواهد بود.
گودرزی همچنین اعلام کرد با توجه به روند فعلی، احتمال ورود سامانههای بارشی جدید طی روزهای آینده دور از انتظار نیست.
دمای امروز تهران حدود ۱۵ درجه گزارش شده و پیشبینی میشود تا چهارشنبه چند درجه کاهش پیدا کند. نیمه غربی کشور نیز طی روزهای پیش رو بارشهای شدیدتری را تجربه خواهد کرد.
هشدار مدیریت بحران و هلال احمر:
در این حال، سازمان مدیریت بحران اعلام کرد: از فردا تا پایان هفته مردم در آذربایجانغربی و شرقی، کردستان، کرمانشاه، ایلام، زنجان، قزوین، تهران و البرز به رودخانهها نزدیک نشوند.
همچنین هلال احمر توصیه اکید کرد: شهروندان از صعود به ارتفاعات خودداری کنند.