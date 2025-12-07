۱۷/آذر/۱۴۰۴
اجتماعی
»
اجتماعی
۶
پ
عکس: عجیبترین و سنگینترین مهریه امسال
از عجیب ترین مهریه امسال هم رونمایی شد. به جز سرویس طلای دو کیلوگرمی، شرکت در مسابقات جام جهانی فوتبال رو که اگه بخوادم نمیتونه اجرا کنه، چون ترامپ ویزا نمیده به ایرانیها.
برچسب ها
مهریه
مهریه عجیب
مهریه سنگین
آمریکا
جام جهانی آمریکا
جنجالهای بی پایان رامین رضاییان در استقلال؛ از اخراج توسط ساپینتو تا تکذیب!
سود انباشته کم شد، پاداش مدیران بالا رفت/ هیأتمدیره بورس کالا ۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان پاداش گرفت؟!
توزیع میلیاردها «دلار سفید» با طعم تلخ گرانی در سفره مردم/ رانت ارزی یا حمایت معیشتی؟
گزارش خطا
مطالب مرتبط
شکايت زن برای دريافت مهريهای که بنز الگانس است
قلب مادرشوهر هم مهریه شد!
۷۷۷۷۷ شاخه گل؛ مهريهاي که خوشبختي نياورد
نصف بدن شوهر، مهریه عجیب زن
عجیبترین مهریههای ایران
مهریه عجیب مجازی عروس یمنی
سفر به 120 كشور پس از طلاق
زن، مهريه 1978 عدد توپ تنيس را بخشيد
مهريههاي عجيب دختران تهراني
نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار:
۲
در انتظار بررسی:
۲
انتشار یافته:
۶
ناشناس
|
|
۲۳:۲۷ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۶
0
8
پاسخ
ملت عقب افتاده
حمید
|
|
۲۳:۲۹ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۶
0
4
پاسخ
فقط برو تو بحر امضا و دست خط اقای باصطلاح دکتر کاظم رضا دولی ابادی . بابا اسم خودو گذاشته دکتر بعد دست خطش رو ببین و فکر کنم توی اسمش رو هم نوشته سه تا غلط داره. جمع کن بابا .
ناشناس
|
|
۲۳:۳۵ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۶
0
5
پاسخ
از خط و امضا معلومه که شوخیه
ناشناس
|
|
۰۰:۲۰ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۷
1
6
پاسخ
روزبه روز ازدواج را سخت تر و سخت تر کنید تا به امری محال وغیر ممکن تبدیل شود و هی دم ازعفت و حجاب بزنید.
تغییر علم خدا
|
|
۰۰:۲۷ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۷
1
3
پاسخ
مهریه ای که در اسلام و بفرمان خداوند هدیه بود، "تبدیل شد به زندان" و اهرم فشار بر مرد جهت زورگویی و حرکت به سوی فساد و فحشا ...
چه کردید بر سر قوانین مهریه و دستور الهی ... !؟
علی
|
|
۰۰:۳۳ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۷
0
5
پاسخ
شدت احساساتش از فامیلیش کاملا مشخصه
