عکس: عجیب‌ترین و سنگین‌ترین مهریه امسال

از عجیب ترین مهریه امسال هم رونمایی شد. به جز سرویس طلای دو کیلوگرمی، شرکت در مسابقات جام جهانی فوتبال رو که اگه بخوادم نمیتونه اجرا کنه، چون ترامپ ویزا نمیده به ایرانی‌ها.