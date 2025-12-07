میلی صفحه خبر لوگو بالا
عکس: عجیب‌ترین و سنگین‌ترین مهریه امسال

از عجیب ترین مهریه امسال هم رونمایی شد. به جز سرویس طلای دو کیلوگرمی، شرکت در مسابقات جام جهانی فوتبال رو که اگه بخوادم نمیتونه اجرا کنه، چون ترامپ ویزا نمیده به ایرانی‌ها.
عکس: عجیب‌ترین و سنگین‌ترین مهریه امسال
جنجال‌های بی پایان رامین رضاییان در استقلال؛ از اخراج توسط ساپینتو تا تکذیب!
سود انباشته کم شد، پاداش مدیران بالا رفت/ هیأت‌مدیره بورس کالا ۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان پاداش گرفت؟!
توزیع میلیاردها «دلار سفید» با طعم تلخ گرانی در سفره مردم/ رانت ارزی یا حمایت معیشتی؟
نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۲
در انتظار بررسی: ۲
انتشار یافته: ۶
ناشناس
|
Spain
|
۲۳:۲۷ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۶
0
8
پاسخ
ملت عقب افتاده
حمید
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۳:۲۹ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۶
0
4
پاسخ
فقط برو تو بحر امضا و دست خط اقای باصطلاح دکتر کاظم رضا دولی ابادی . بابا اسم خودو گذاشته دکتر بعد دست خطش رو ببین و فکر کنم توی اسمش رو هم نوشته سه تا غلط داره. جمع کن بابا .
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۳:۳۵ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۶
0
5
پاسخ
از خط و امضا معلومه که شوخیه
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۰:۲۰ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۷
1
6
پاسخ
روزبه روز ازدواج را سخت تر و سخت تر کنید تا به امری محال وغیر ممکن تبدیل شود و هی دم ازعفت و حجاب بزنید.
تغییر علم خدا
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۰:۲۷ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۷
1
3
پاسخ
مهریه ای که در اسلام و بفرمان خداوند هدیه بود، "تبدیل شد به زندان" و اهرم فشار بر مرد جهت زورگویی و حرکت به سوی فساد و فحشا ...
چه کردید بر سر قوانین مهریه و دستور الهی ... !؟
علی
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۰:۳۳ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۷
0
5
پاسخ
شدت احساساتش از فامیلیش کاملا مشخصه
