زاکانی: ۱۶ درصد تورم کشور مرتبط با بانک آینده بود

به گزارش تابناک، علیرضا زاکانی، شهردار تهران در ویژهبرنامه گرامیداشت روز دانشجو در دانشگاه امام صادق (ع) سخنرانی کرد. ابتدای این آیین زاکانی با مرور صحنههای مهم تاریخ انقلاب اسلامی، نقش محوری دانشجویان را در مقاطع مختلفی مانند «فتح لانه جاسوسی»، «دفاع مقدس» و دیگر عرصهها برشمرد.
وی بهویژه بر نقش برجسته دانشجویان در «جنگ ۱۲ روزه» اخیر تأکید و اظهار داشت: دانشجویان نقش اجتماعی پررنگ و فعالی داشتند که باید در پیشگاه الهی سر سجده و شکر گذاشت و از آنان نهایت تشکر و قدردانی را به عمل آورد.
شهردار تهران در پاسخ به بیانیه بسیج دانشجویی درباره مراسم رونمایی از مجسمه «زانو زدن امپراتور روم برابر شاپور اول» با عنوان «مقابل ایرانیان زانو خواهید زد»، گفت: این برنامه در واکنش به بیانات اخیر رهبر انقلاب شکل گرفته است.
وی افزود: موضوعی که آنجا مطرح شد، این بود که ما در تاریخ خود ۱۳ الگوی بزرگ داریم که در مقابل آمریکا و غرب ایستادگی و آنان را تحقیر کردند. یکی از برجستهترین این الگوها، شهید حاج قاسم سلیمانی است. اصل مبارزه و مقاومت، نمادی میخواهد.
زاکانی درباره آینده این نماد توضیح داد: این مجسمه بهصورت موقت در میدان انقلاب نصب شد و سپس به سمت فرودگاه مهرآباد منتقل میشود تا هر مهمان خارجی که وارد کشور میشود، بداند افرادی هستند که برابر ملت ایران زانو زدند و تاریخ این ایستادگی را فراموش نخواهد کرد.
وی در پاسخ به سؤالی درباره بیلبوردهای شهرداری گفت: بیلبوردهای شهرداری به شرکتهای تبلیغاتی اجاره داده میشود و تبلیغاتی که وزارت ارشاد تأیید کند، در آنها منعکس میشود. بخشی از این بیلبوردها هم به فضاهای فرهنگی اختصاص دارد و شهرداری روی آنها ممیزی مستقیم انجام نمیدهد، مگر در موارد خاص.
زاکانی سپس با اشاره به پروندههای بانک آینده و کرسنت، این دو پرونده را جزو مصادیقی دانست که مایه ننگ هستند و نیاز به کالبدشکافی دارند.
او با بیان جزئیاتی درباره پرونده کرسنت گفت: در این پرونده چهار گروه دلال وجود داشتند. متأسفانه بخشی از این دلالها از مسئولان کشور در دهه ۷۰ و اوایل ۸۰ بودند. وقتی دنبال کردیم، دیدیم سرنخ تخلفات به «آقازادهها» میرسد.
شهردار تهران از عدم رسیدگی قضایی به این پرونده انتقاد و اظهار کرد: اسناد این پرونده در سال ۸۷ از خارج آمد، اما در دستگاه قضایی خاک خورد. تا سال ۹۲ فردی که یکی از عوامل اصلی پرونده کرسنت بود توسط رییس جمهور وقت به عنوان وزیر پیشنهادی به مجلس معرفی شد. آن زمان در مجلس به صراحت گفتم اگر این آقای وزیر انتخاب شود، ما در پرونده کرسنت میبازیم.
زاکانی با اشاره به قول وزیر مذکور برای حل موضوع کرسنت در دو هفته، گفت: این وعده محقق نشد و امروز ما در آن پرونده محکوم شدیم و میلیاردها دلار از جیب ملت رفت. حالا باید پرسید چه کسی پاسخگو خسارت کرسنت است؟ این بخشی از تاریخ گذشته ماست که مسئولان دخیل در آن باید پاسخگو ملت باشند.
شهردار تهران در ادامه سخنان خود با بررسی پرونده بانک آینده اظهار داشت: ظلمی که در فساد بانک آینده شده، واقعاً حد و مرز ندارد. تقریباً یک سال و نیم تا دو سال پیش بود که ما موضوع این بانک را به طور جدی پیگیری کردیم. بر اساس بررسیهای کارشناسی، ۱۶ درصد از تورم کل کشور مستقیماً مرتبط با عملکرد این بانک بود. به بیان دیگر، در دورانی که نرخ تورم کشور به ۴۲ درصد رسیده بود، سهم بانک آینده در ایجاد این تورم، ۱۶ درصد محاسبه شد.
زاکانی با بیان انتقادی نسبت به روند رسیدگی به این پرونده پرسید: سؤال اصلی اینجاست که چرا با تأخیر اقدام شد؟ چرا زودتر وارد عمل نشدیم؟ گرچه از اقدام اخیر در خصوص انحلال این بانک تقدیر میکنم، اما این رسیدگی میبایست سالها قبل صورت میگرفت.
شهردار تهران همچنین به فرآیند شکلگیری برخی بانکها در سالهای پایانی دهه ۸۰ و همچنین در طول دهه ۹۰ اشاره و خطاب به دانشجویان حاضر در جلسه تأکید کرد: شما دانشجویان و نسل جوان میتوانید و باید وارد این عرصه شوید. میتوانید این موضوعات را با دقت رصد کنید، اطلاعات را پیگیری و زمینه شفافیت و پاسخگویی را بیش از پیش فراهم کنید.
زاکانی شهردار تهران در بخش دیگری از سخنان خود در مراسم گرامیداشت روز دانشجو، به تبیین آرمانهای اصلی انقلاب اسلامی پرداخت و اظهارکرد: انقلاب اسلامی پنج ویژگی و آرمان اصلی را وعده داد، پیگیری کرد و تا امروز دنبال کرده است. این آرمانها در شعارهای مردمی و حتی در سرود ملی جمهوری اسلامی ایران متجلی است.
وی این پنج رکن اساسی را اینگونه برشمرد: استقلال، آزادی جمعی، آزادی به مفهوم نفی استبداد و استقرار نظام جمهوری اسلامی که میبایست محققکننده عدالت، معنویت و پیشرفت برای ملت ایران باشد.
زاکانی در ادامه با اشاره به مسیر طی شده تصریح کرد: ما در این مسیر حرکت کردهایم و جهت کلی، جهت درستی است. وجود فراز و نشیبها در این راه طبیعی است، چراکه بخشی از فرآیند خودیابی و کسب تجربه یک ملت برای تثبیت نهایی جایگاه صحیح خود در عرصههای مختلف است.
زاکانی سپس در پاسخ به سوال دانشجویان پیرامون طرح «من شهردارم» گفت: مدیریت مشارکتی یکی از پایههای مدیریتی ما از آغاز در شهرداری تهران بوده است که یکی از ارکان اصلی آن، مشارکت مردمی در قالب طرح من شهردارم میباشد.
وی در ادامه با ارایه آماری دقیق از طرح «من شهردارم» گفت: سال ۱۴۰۱ در گام اول این طرح تنها مبتنی بر اولویتبندی پروژههای پیشنهادی شهرداری توسط مردم بود که ۳۴۶ هزار نفر در آن مشارکت کردند. سال ۱۴۰۲ با افزوده شدن قابلیت ارائه ایده و طرح جدید توسط شهروندان، آمار مشارکت به ۱ میلیون و ۳۵۷ هزار نفر افزایش یافت. سال ۱۴۰۳ نیز تداوم این روند باعث شد تعداد مشارکتکنندگان به ۲ میلیون و ۸۰۰ هزار نفر برسد.
زاکانی از کسب موفقیت بینالمللی برای طرح «من شهردارم» خبر داد و گفت: این طرح موفق به دریافت جایزه جهانی شده است نکته جالب توجه، درخواست رسمی کشور سنگاپور برای انعقاد تفاهمنامه و بهکارگیری این الگوی مشارکتی در این کشور است.
شهردار تهران در تحلیل نقاط قوت طرح تأکید کرد: حسن اصلی من شهردارم، وادار کردن دستگاه به مواجهه مستقیم با مردم و شنیدن خواستههای آنان است. این فرآیند، کارکنان را موظف میکند تا پروژهها را به زبان ساده برای شهروندان توضیح دهند و بازخورد مستقیم دریافت کنند.
زاکانی به یک دستاورد عینی و کمی «من شهردارم» اشاره کرد و ادامه داد: براساس ارزیابی سال گذشته، ۱۸ درصد از پروژههای نهایی تصویبشده، مستقیماً از ایدههای شهروندان نشأت گرفته بود که پیش از آن در دستور کار شهرداری قرار نداشت.
وی از برنامهها برای توسعه مدل مشارکت در سال جاری خبر داد و گفت: در مرحله بعد، قصد داریم مشارکت را از فضای مجازی به عرصه میدانی و حضوری بکشانیم. از جمله این ظرفیتها، بهکارگیری دانشجویان دانشگاههایی مانند امام صادق (ع) برای شناسایی میدانی معضلات محلات و گفتوگوی مستقیم با شهروندان است.
۶۶ درصد از پروژههای شهرداری تهران در محدوده جنوب محور انقلاب است
شهردار تهران در ادامه با ارائه آمار دقیقی از توزیع جغرافیایی پروژهها گفت: بر اساس برنامهریزی انجامشده، ۶۶ درصد از پروژههای شهرداری تهران در محدوده جنوب محور انقلاب و ۳۴ درصد در مناطق بالای این محور متمرکز شده است.
وی با تأکید بر اینکه این توزیع بر مبنای یک معادله حسابشده صورت گرفته، افزود: ما در جنوب شهر معتقدیم باید پروژههایی تعریف شود که فاصله کالبدی و خدماتی بین شمال و جنوب پایتخت را به صورت ملموس کاهش دهد.
شهردار تهران با تشریح روند اجرای پروژههای بزرگ در مناطق جنوبی پایتخت گفت: ما در مناطق جنوبی، بهویژه در محدودههای مناطق ۱۵، ۱۸ و ۲۰، پروژههای کلیدی در دست اجرا داریم. به عنوان مثال در منطقه ۱۸ طراحی و اجرای مجموعههای بزرگ شهری در حال انجام است که اساساً معادله توسعه شهر را تغییر خواهد داد و زیرساختهای اساسی این ناحیه را متحول میکند.
وی در ادامه با اشاره به پروژههای منطقه ۱۵ تصریح کرد: در این منطقه، ۲۸۰ هکتار زمین برای ایجاد یک قطب پیشران گردشگری و ورزشی در جنوب شرق تهران اختصاص یافته است. این طرح، محرک توسعه اقتصادی و اجتماعی در این بخش از شهر خواهد بود.
زاکانی با تأکید بر رویکرد عدالتمحور شهرداری تهران گفت: در منطقه ۲۰ و دیگر مناطق جنوبی نیز پروژههای توسعهای با اولویت رفع محرومیت و ارتقای کیفیت زندگی شهروندان با جدیت در حال پیگیری است.
وی با اشاره به سابقه طولانی محرومیت در مناطق جنوبی تهران خاطرنشان کرد: به دلیل فاصله توسعهای و فراموشی تاریخی که طی دهههای گذشته در این مناطق وجود داشته، تحقق کامل عدالت شهری نیازمند زمان است. باید پذیرفت که به ثمر رسیدن این پروژهها و دیدن نتایج آن، فرایندی تدریجی است.