میلی صفحه خبر لوگو بالا
En
/
فا
En العربیة
میلی صفحه خبر موبایل
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه
ظلم بانک آینده حد ندارد؛

زاکانی: ۱۶ درصد تورم کشور مرتبط با بانک آینده بود

شهردار تهران در جمع دانشجویان دانشگاه امام صادق (ع) گفت: ظلمی که بانک آینده کرده حد ندارد. ۱۶ درصد از تورم ۴۰ درصدی کل کشور مربوط به این بانک بود.
کد خبر: ۱۳۴۴۵۸۸
| |
1156 بازدید
|
۵
زاکانی: ۱۶ درصد تورم کشور مرتبط با بانک آینده بود

به گزارش تابناک، علیرضا زاکانی، شهردار تهران در ویژه‌برنامه گرامیداشت روز دانشجو در دانشگاه امام صادق (ع) سخنرانی کرد. ابتدای این آیین زاکانی با مرور صحنه‌های مهم تاریخ انقلاب اسلامی، نقش محوری دانشجویان را در مقاطع مختلفی مانند «فتح لانه جاسوسی»، «دفاع مقدس» و دیگر عرصه‌ها برشمرد.

وی به‌ویژه بر نقش برجسته دانشجویان در «جنگ ۱۲ روزه» اخیر تأکید و اظهار داشت: دانشجویان نقش اجتماعی پررنگ و فعالی داشتند که باید در پیشگاه الهی سر سجده و شکر گذاشت و از آنان نهایت تشکر و قدردانی را به عمل آورد.

شهردار تهران در پاسخ به بیانیه بسیج دانشجویی درباره مراسم رونمایی از مجسمه «زانو زدن امپراتور روم برابر شاپور اول» با عنوان «مقابل ایرانیان زانو خواهید زد»، گفت: این برنامه در واکنش به بیانات اخیر رهبر انقلاب شکل گرفته است.

وی افزود: موضوعی که آنجا مطرح شد، این بود که ما در تاریخ خود ۱۳ الگوی بزرگ داریم که در مقابل آمریکا و غرب ایستادگی و آنان را تحقیر کردند. یکی از برجسته‌ترین این الگوها، شهید حاج قاسم سلیمانی است. اصل مبارزه و مقاومت، نمادی می‌خواهد.

زاکانی درباره آینده این نماد توضیح داد: این مجسمه به‌صورت موقت در میدان انقلاب نصب شد و سپس به سمت فرودگاه مهرآباد منتقل می‌شود تا هر مهمان خارجی که وارد کشور می‌شود، بداند افرادی هستند که برابر ملت ایران زانو زدند و تاریخ این ایستادگی را فراموش نخواهد کرد.

وی در پاسخ به سؤالی درباره بیلبورد‌های شهرداری گفت: بیلبورد‌های شهرداری به شرکت‌های تبلیغاتی اجاره داده می‌شود و تبلیغاتی که وزارت ارشاد تأیید کند، در آنها منعکس می‌شود. بخشی از این بیلبورد‌ها هم به فضا‌های فرهنگی اختصاص دارد و شهرداری روی آنها ممیزی مستقیم انجام نمی‌دهد، مگر در موارد خاص.

زاکانی سپس با اشاره به پرونده‌های بانک آینده و کرسنت، این دو پرونده را جزو مصادیقی دانست که مایه ننگ هستند و نیاز به کالبدشکافی دارند.

او با بیان جزئیاتی درباره پرونده کرسنت گفت: در این پرونده چهار گروه دلال وجود داشتند. متأسفانه بخشی از این دلال‌ها از مسئولان کشور در دهه ۷۰ و اوایل ۸۰ بودند. وقتی دنبال کردیم، دیدیم سرنخ تخلفات به «آقازاده‌ها» می‌رسد.

شهردار تهران از عدم رسیدگی قضایی به این پرونده انتقاد و اظهار کرد: اسناد این پرونده در سال ۸۷ از خارج آمد، اما در دستگاه قضایی خاک خورد. تا سال ۹۲ فردی که یکی از عوامل اصلی پرونده کرسنت بود توسط رییس جمهور وقت به عنوان وزیر پیشنهادی به مجلس معرفی شد. آن زمان در مجلس به صراحت گفتم اگر این آقای وزیر انتخاب شود، ما در پرونده کرسنت می‌بازیم.

زاکانی با اشاره به قول وزیر مذکور برای حل موضوع کرسنت در دو هفته، گفت: این وعده محقق نشد و امروز ما در آن پرونده محکوم شدیم و میلیارد‌ها دلار از جیب ملت رفت. حالا باید پرسید چه کسی پاسخگو خسارت کرسنت است؟ این بخشی از تاریخ گذشته ماست که مسئولان دخیل در آن باید پاسخگو ملت باشند.

شهردار تهران در ادامه سخنان خود با بررسی پرونده بانک آینده اظهار داشت: ظلمی که در فساد بانک آینده شده، واقعاً حد و مرز ندارد. تقریباً یک سال و نیم تا دو سال پیش بود که ما موضوع این بانک را به طور جدی پیگیری کردیم. بر اساس بررسی‌های کارشناسی، ۱۶ درصد از تورم کل کشور مستقیماً مرتبط با عملکرد این بانک بود. به بیان دیگر، در دورانی که نرخ تورم کشور به ۴۲ درصد رسیده بود، سهم بانک آینده در ایجاد این تورم، ۱۶ درصد محاسبه شد.

زاکانی با بیان انتقادی نسبت به روند رسیدگی به این پرونده پرسید: سؤال اصلی اینجاست که چرا با تأخیر اقدام شد؟ چرا زودتر وارد عمل نشدیم؟ گرچه از اقدام اخیر در خصوص انحلال این بانک تقدیر می‌کنم، اما این رسیدگی می‌بایست سال‌ها قبل صورت می‌گرفت.

شهردار تهران همچنین به فرآیند شکل‌گیری برخی بانک‌ها در سال‌های پایانی دهه ۸۰ و همچنین در طول دهه ۹۰ اشاره و خطاب به دانشجویان حاضر در جلسه تأکید کرد: شما دانشجویان و نسل جوان می‌توانید و باید وارد این عرصه شوید. می‌توانید این موضوعات را با دقت رصد کنید، اطلاعات را پیگیری و زمینه شفافیت و پاسخگویی را بیش از پیش فراهم کنید.

زاکانی شهردار تهران در بخش دیگری از سخنان خود در مراسم گرامیداشت روز دانشجو، به تبیین آرمان‌های اصلی انقلاب اسلامی پرداخت و اظهارکرد: انقلاب اسلامی پنج ویژگی و آرمان اصلی را وعده داد، پیگیری کرد و تا امروز دنبال کرده است. این آرمان‌ها در شعار‌های مردمی و حتی در سرود ملی جمهوری اسلامی ایران متجلی است.

وی این پنج رکن اساسی را این‌گونه برشمرد: استقلال، آزادی جمعی، آزادی به مفهوم نفی استبداد و استقرار نظام جمهوری اسلامی که می‌بایست محقق‌کننده عدالت، معنویت و پیشرفت برای ملت ایران باشد.

زاکانی در ادامه با اشاره به مسیر طی شده تصریح کرد: ما در این مسیر حرکت کرده‌ایم و جهت کلی، جهت درستی است. وجود فراز و نشیب‌ها در این راه طبیعی است، چراکه بخشی از فرآیند خودیابی و کسب تجربه یک ملت برای تثبیت نهایی جایگاه صحیح خود در عرصه‌های مختلف است.

زاکانی سپس در پاسخ به سوال دانشجویان پیرامون طرح «من شهردارم» گفت: مدیریت مشارکتی یکی از پایه‌های مدیریتی ما از آغاز در شهرداری تهران بوده است که یکی از ارکان اصلی آن، مشارکت مردمی در قالب طرح من شهردارم می‌باشد.

وی در ادامه با ارایه آماری دقیق از طرح «من شهردارم» گفت: سال ۱۴۰۱ در گام اول این طرح تنها مبتنی بر اولویت‌بندی پروژه‌های پیشنهادی شهرداری توسط مردم بود که ۳۴۶ هزار نفر در آن مشارکت کردند. سال ۱۴۰۲ با افزوده شدن قابلیت ارائه ایده و طرح جدید توسط شهروندان، آمار مشارکت به ۱ میلیون و ۳۵۷ هزار نفر افزایش یافت. سال ۱۴۰۳ نیز تداوم این روند باعث شد تعداد مشارکت‌کنندگان به ۲ میلیون و ۸۰۰ هزار نفر برسد.

زاکانی از کسب موفقیت بین‌المللی برای طرح «من شهردارم» خبر داد و گفت: این طرح موفق به دریافت جایزه جهانی شده است نکته جالب توجه، درخواست رسمی کشور سنگاپور برای انعقاد تفاهم‌نامه و به‌کارگیری این الگوی مشارکتی در این کشور است.

شهردار تهران در تحلیل نقاط قوت طرح تأکید کرد: حسن اصلی من شهردارم، وادار کردن دستگاه به مواجهه مستقیم با مردم و شنیدن خواسته‌های آنان است. این فرآیند، کارکنان را موظف می‌کند تا پروژه‌ها را به زبان ساده برای شهروندان توضیح دهند و بازخورد مستقیم دریافت کنند.

زاکانی به یک دستاورد عینی و کمی «من شهردارم» اشاره کرد و ادامه داد: براساس ارزیابی سال گذشته، ۱۸ درصد از پروژه‌های نهایی تصویب‌شده، مستقیماً از ایده‌های شهروندان نشأت گرفته بود که پیش از آن در دستور کار شهرداری قرار نداشت.

وی از برنامه‌ها برای توسعه مدل مشارکت در سال جاری خبر داد و گفت: در مرحله بعد، قصد داریم مشارکت را از فضای مجازی به عرصه میدانی و حضوری بکشانیم. از جمله این ظرفیت‌ها، به‌کارگیری دانشجویان دانشگاه‌هایی مانند امام صادق (ع) برای شناسایی میدانی معضلات محلات و گفت‌وگوی مستقیم با شهروندان است.

۶۶ درصد از پروژه‌های شهرداری تهران در محدوده جنوب محور انقلاب است

شهردار تهران در ادامه با ارائه آمار دقیقی از توزیع جغرافیایی پروژه‌ها گفت: بر اساس برنامه‌ریزی انجام‌شده، ۶۶ درصد از پروژه‌های شهرداری تهران در محدوده جنوب محور انقلاب و ۳۴ درصد در مناطق بالای این محور متمرکز شده است.

وی با تأکید بر اینکه این توزیع بر مبنای یک معادله حساب‌شده صورت گرفته، افزود: ما در جنوب شهر معتقدیم باید پروژه‌هایی تعریف شود که فاصله کالبدی و خدماتی بین شمال و جنوب پایتخت را به صورت ملموس کاهش دهد.

شهردار تهران با تشریح روند اجرای پروژه‌های بزرگ در مناطق جنوبی پایتخت گفت: ما در مناطق جنوبی، به‌ویژه در محدوده‌های مناطق ۱۵، ۱۸ و ۲۰، پروژه‌های کلیدی در دست اجرا داریم. به عنوان مثال در منطقه ۱۸ طراحی و اجرای مجموعه‌های بزرگ شهری در حال انجام است که اساساً معادله توسعه شهر را تغییر خواهد داد و زیرساخت‌های اساسی این ناحیه را متحول می‌کند.

وی در ادامه با اشاره به پروژه‌های منطقه ۱۵ تصریح کرد: در این منطقه، ۲۸۰ هکتار زمین برای ایجاد یک قطب پیشران گردشگری و ورزشی در جنوب شرق تهران اختصاص یافته است. این طرح، محرک توسعه اقتصادی و اجتماعی در این بخش از شهر خواهد بود.

زاکانی با تأکید بر رویکرد عدالت‌محور شهرداری تهران گفت: در منطقه ۲۰ و دیگر مناطق جنوبی نیز پروژه‌های توسعه‌ای با اولویت رفع محرومیت و ارتقای کیفیت زندگی شهروندان با جدیت در حال پیگیری است.

وی با اشاره به سابقه طولانی محرومیت در مناطق جنوبی تهران خاطرنشان کرد: به دلیل فاصله توسعه‌ای و فراموشی تاریخی که طی دهه‌های گذشته در این مناطق وجود داشته، تحقق کامل عدالت شهری نیازمند زمان است. باید پذیرفت که به ثمر رسیدن این پروژه‌ها و دیدن نتایج آن، فرایندی تدریجی است.

میلی صفحه خبر موبایل
اشتراک گذاری
برچسب ها
زاکانی شهردار تهران روز دانشجو دانشجویان مشکلات کشور اقتصاد ایران مشکلات اقتصادی تورم بانک آینده جنگ ۱۲ روزه
جنجال‌های بی پایان رامین رضاییان در استقلال؛ از اخراج توسط ساپینتو تا تکذیب!
سود انباشته کم شد، پاداش مدیران بالا رفت/ هیأت‌مدیره بورس کالا ۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان پاداش گرفت؟!
توزیع میلیاردها «دلار سفید» با طعم تلخ گرانی در سفره مردم/ رانت ارزی یا حمایت معیشتی؟
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
پیام فرمانده کل سپاه برای دانشجویان
پزشکیان: سیم‌کارت‌های سفید را سیاه کنید
اژه‌ای: چرا مجلس لایحه عفاف و حجاب را ابلاغ نکرد؟
پارچه نوشته دانشگاه تهران به مناسبت روز دانشجو
دروغ می‌گویند دولت پول ندارد، 95 میلیارد دلار را وارد کشور نکردند!
آقای رئیس‌جمهور؛ دلار ۱۲۳ هزار تومان شد/ کاش از دلار و ریال هم برایمان می‌گفتید
ظریف: اسرائیل توان ایران را دست‌کم گرفته بود
سخنگوی سپاه: مرکز موساد را با ۳۶ کشته زدیم
سخنرانی برای استاد و دانشجویی که نقشی در کشور ندارند!
عکس یادگاری فرمانده کل سپاه با دانشجویان
عکس: مراسم روز دانشجو
اینفوگرافیک: روایت‌ آمارها از تغییرات تورم اقلام پرمصرف خانوار
پورمحمدی: امروزه دختران و زنان را منشأ نگرانی می‌دانند
حضور زاکانی در دانشگاه صنعتی شریف
وزیر فرهنگ: نگذاریم سوال ناموسی شود!
روایت زاکانی از ارسال پیام آمریکا پیش از جنگ ۱۲ روزه
نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۵
در انتظار بررسی: ۶
انتشار یافته: ۵
محمد
|
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland
|
۲۲:۴۶ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۶
0
6
پاسخ
عمه من به ساخت و سازهاش مجوز داده بود؟
ناشناس
|
Canada
|
۲۲:۵۷ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۶
0
5
پاسخ
چه جالب! کی بود کی بود ما نبودیم!!
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۲:۵۸ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۶
0
4
پاسخ
۸۴ درصدش هم مرتبط با بانکهای گذشته هست
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۳:۰۰ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۶
0
6
پاسخ
تمام مال اندوزی و حرام خواری انصاری و دار و دسته اش را ضبط کنید
علیرضا
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۰:۲۵ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۷
0
3
پاسخ
چه جوری حساب کردی ؟پروفسور همه چیز دان
برچسب منتخب
# جنگ ایران و اسرائیل # آژانس بین المللی انرژی اتمی # حمله آمریکا به ایران # تابناک ورزشی # جنگل الیت # نرخ سوم بنزین
نظرسنجی
آیا به عنوان زن حاضرید با مهریه 14 سکه «بله» را بگویید؟
آخرین اخبار
عواقب فریاد زدن بر سر کودکان
دو حقیقتی که لازم نیست در یک ازدواج موفق، فاش شوند
این نشانه ها یعنی فیبر زیاد می‌خورید!
پمپاژ افسردگی در فضای مجازی
برخی مدارس ساوه روز دوشنبه تعطیل شد
هشدار سیل: آسمان در غرب ایران به زمین می‌آید!
دهه ۹۰ دهه نابودی اقتصاد ایران بود/ جنگ شود اولویت های کشور عوض می شود/ کشور نیاز به «رستاخیز انرژی» دارد
ماجرای گروگانگیری و ربایش یک کشتی در خلیج فارس
عکس: دورهمی بازیگر پایتخت با سه بازیگر جذاب سینمای ایران
جراره: صف طولانی استیضاح وزرا محصول تعلل هیئت‌رئیسه/ اصلاح کابینه باید پیش‌دستانه انجام شود
ساعات کار ادارات در زمستان ۱۴۰۴ تغییر کرد
حمله بی‌سابقه ایلان ماسک به اتحادیه اروپا
وقتی بازجوی ایرانی یوزی خود را به اسیر عراقی داد/ ماجرای کمیته اعدامی‌ها و نگاه دختران موصل به ارتش
تصویب آیین‌نامه جبران قدرت خرید اقشار متوسط و کم‌درآمد
آماده شدن ارتش اسرائیل برای یک جنگ غافلگیرکننده
بازداشت تروریست‌های سلطنت‌طلب توسط وزارت اطلاعات
مزدک میرزایی: آرزوی شکست ایران در جام جهانی را دارم!
رفتن «مادورو» برکتی برای ایران است!/ چین ممکن است نفت ونزوئلا را جایگزین ایران کند
فحاشی خداداد عزیزی به ترامپ و اینفانتینو در تلویزیون
چرا ادعای امارات درباره جزایر سه گانه ایرانی وارد فاز خطرناکی شده است؟
اجرای نگو نگو نمیام هایده توسط مصطفی راغب
اظهارات وطن فروشانه مزدک میرزایی
تصاویر جنجالی ماراتن کیش
مدارس کدام استان‌ها فردا دوشنبه ۱۷ آذر تعطیل است؟
قرعه‌کشی جام جهانی ۲۰۲۶؛ ایران با بلژیک، مصر و نیوزلند در گروه G/ تیم ملی مسافر آمریکا شد
پیام تبریک پوتین به رئیس جمهور جدید سوریه
جشن تولد بهاره رهنما در 51 سالگی!
رامین، نماینده مجلس: حقوقمان باید ۱۰برابر شود/ بابت بیمارستان نگاه گله دارم/ خجالت‌زده ام!
تعیین تکلیف تعطیلی مدارس تهران/ابتدایی تعطیل شد
شهرام جزایری: از اتهام اخلال در نظام اقتصادی تبرئه شدم/ رئیس‌جمهور و وزیران منتقدند؛ احتمالا مردم مقصرند!
مزدک میرزایی: آرزوی شکست ایران در جام جهانی را دارم!  (۲۰۸ نظر)
اظهارات وطن فروشانه مزدک میرزایی  (۱۹۷ نظر)
تذکر به سفیر ایران در چین به خاطر دیدار با روحانی!  (۱۵۵ نظر)
آقای رئیس‌جمهور؛ دلار ۱۲۳ هزار تومان شد/ کاش از دلار و ریال هم برایمان می‌گفتید  (۱۲۷ نظر)
کابینه پزشکیان نیاز به تغییرات فوری دارد / مجلس در رای اعتماد به وزرا اشتباه کرد  (۱۲۳ نظر)
فحاشی خداداد عزیزی به ترامپ و اینفانتینو در تلویزیون  (۱۲۱ نظر)
تصاویر انتقال خط تولید سوخو 35 به ایران  (۱۱۲ نظر)
بازداشت تروریست‌های سلطنت‌طلب توسط وزارت اطلاعات  (۱۰۵ نظر)
آقای فرزین؛ دلار ۱۲۰ هزار تومانی هم دیدیم/ طبقه ۱۶ بانک مرکزی در آستانه تغییر بزرگ؟  (۱۰۴ نظر)
انتقاد تند معاون رئیس‌جمهور از مصوبه مهریه  (۱۰۲ نظر)
شورای نگهبان با حمایت کیفری از مهریه تا سقف ۱۴ سکه موافق است؟  (۹۴ نظر)
رامین، نماینده مجلس: حقوقمان باید ۱۰برابر شود/ بابت بیمارستان نگاه گله دارم/ خجالت‌زده ام!  (۸۸ نظر)
شهرام جزایری: از اتهام اخلال در نظام اقتصادی تبرئه شدم/ رئیس‌جمهور و وزیران منتقدند؛ احتمالا مردم مقصرند!  (۷۴ نظر)
مصوبه جدید مهریه برای تقابل زن و مرد نیست / هدف جلوگیری از فروپاشی خانواده و کاهش زندانیان مالی است  (۷۳ نظر)
قرعه‌کشی جام جهانی ۲۰۲۶؛ ایران با بلژیک، مصر و نیوزلند در گروه G/ تیم ملی مسافر آمریکا شد  (۶۴ نظر)
tabnak.ir/005dmu
tabnak.ir/005dmu