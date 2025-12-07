میلی صفحه خبر لوگو بالا
انتشار روایتی جدید از سقوط بشار اسد + فیلم

این مستند با مرور روابط پرتنش آنکارا و تل‌آویو از ماجرای ماوی مرمره تا اخراج سفیر اسرائیل، آغاز می‌شود و سپس نقش کودتای السیسی در مصر و از بین رفتن نفوذ منطقه‌ای ترکیه در قاهره را بررسی می‌کند. «شکار» نشان می‌دهد چگونه این ضربه ژئوپولیتیک، سیاست خارجی ترکیه را به‌سوی مداخله فعال در سوریه سوق داد.
انتشار روایتی جدید از سقوط بشار اسد + فیلم

به گزارش تابناک، «شکار»، محصول تازهٔ سازمان هنری رسانه‌ای اوج و منتشرشده توسط رسانه تصویری عصر، با انتشار رسمی نسخهٔ کامل خود، نگاه تازه‌ای به پشت‌پرده تحولات دو دههٔ اخیر خاورمیانه ارائه می‌کند؛ به‌ویژه رقابت پیچیده و چندلایه میان ترکیه و اسرائیل که نهایتاً در سقوط حلب و دمشق در سال ۲۰۲۴ به نقطهٔ اوج رسید.

این مستند با مرور روابط پرتنش آنکارا و تل‌آویو از ماجرای ماوی مرمره تا اخراج سفیر اسرائیل، آغاز می‌شود و سپس نقش کودتای السیسی در مصر و از بین رفتن نفوذ منطقه‌ای ترکیه در قاهره را بررسی می‌کند. «شکار» نشان می‌دهد چگونه این ضربه ژئوپولیتیک، سیاست خارجی ترکیه را به‌سوی مداخله فعال در سوریه سوق داد.

بخش محوری اثر به ورود ترکیه به جنگ داخلی سوریه، حمایت از مخالفان مسلح و تلاش برای تثبیت نفوذ نظامی در پایگاه‌های تی‌فور، دیرالزور و تدمر اختصاص دارد؛ روندی که با سقوط حلب و سپس دمشق در سال ۲۰۲۴ و قدرت‌گیری نیروهای هیئت تحریرالشام، فصل تازه‌ای در آیندهٔ سوریه رقم زد.

در نقطه مقابل، مستند به استراتژی اسرائیل در مهار قدرت‌یابی ترکیه می‌پردازد؛ از حملات هوایی به مراکز نظامی تا تشکیل محور انرژی اسرائیل–یونان–قبرس در شرق مدیترانه. «شکار» همچنین اختلاف بنیادین دو طرف درباره آیندهٔ سوریه را برجسته می‌کند: ترکیه به‌دنبال ایجاد یک دولت مرکزی قدرتمند اما وابسته، و اسرائیل خواهان ساختار مرکزگریز با تکیه بر کردها و دروزی‌ها.

روایت مستند با پرداختن به بحران سویدا، حمله اسرائیل به مواضع جولانی و عقب‌نشینی مخالفان از جنوب سوریه تکمیل می‌شود؛ جایی که سوریه عملاً به میدان تقابل دو پروژهٔ منطقه‌ای تبدیل شده است:

ترکیه با رویکرد عثمانی‌گرایانه، و اسرائیل با راهبرد تضعیف دولت مرکزی دمشق.

نسخهٔ کامل مستند «شکار» هم‌اکنون از طریق رسانه تصویری عصر در دسترس مخاطبان است.

 

