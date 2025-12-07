میلی صفحه خبر لوگو بالا
En
/
فا
En العربیة
میلی صفحه خبر موبایل
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

گزافه گویی نتانیاهو درباره تشکیل کشور فلسطین

نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی در کنفرانس خبری مشترک با صدراعظم آلمان ضمن تکرار ادعاهای درباره نقش منطقه‌ای ایران باری دیگر نسل‌کشی در غزه را اتهامی «ساختگی» تلقی کرده و مخالفت خود با راهکار «۲ دولت» مورد حمایت کشورهای اروپایی برای تشکیل یک کشور مستقل فلسطینی را تکرار کرد.
کد خبر: ۱۳۴۴۵۵۹
| |
2906 بازدید

گزافه گویی نتانیاهو درباره تشکیل کشور فلسطین

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا، «بنیامین نتانیاهو» نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی در کنفرانس خبری با «فردریش مرتس» صدراعظم آلمان در اراضی اشغالی با اشاره به این که گفت‌وگوهای او با مرتس به‌رغم اختلافات و اشتراکات همواره صریح بوده است، بیان کرد: «ما (آلمان و اسرائیل) بزرگ‌ترین تراژدی را از سر گذرانده‌ایم که در خاک آلمان و از سوی آلمان رخ داد. نسل‌های پس از هولوکاست به این درک رسیدند که تعهد اخلاقی نسبت به اسرائیل و مردم یهودی برای بهبود و احیا دارند. آلمان نسبت به امنیت اسرائیل متعهد بوده است.»

نتانیاهو با تاکید بر این که آلمان و رژیم صهیونیستی برای دفاع از یک‌دیگر تلاش می‌کنند، گفت: «ما درباره تداوم این همکاری دفاعی در جهانی که در حال تغییر و ناپایدار است، گفت‌وگو کردیم. موضوع فقط همکاری نظامی نیست، ما درباره همکاری در حوزه فناوری به عنوان دو اقتصاد پیشرفته جهانی نیز گفت‌وگو کردیم.»

اجرای مرحله دوم توافق آتش‌بس و دیدار قریب‌الوقوع با ترامپ

نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی با گفتن این که این همکاری دفاعی به برقراری صلح در جهان کمک خواهد کرد، با تکرار ادعاهای خود درباره ارتباط فعالیت گروه‌های مقاومت منطقه با ایران گفت: «ما در موقعیتی قرار داریم که فکر می‌کنیم فرصت صلح فراهم است. محور ایران در هم شکسته است که موتور اصلی مداخله، تروریسم، افراط‌گرایی، تعصب بود و اکنون تنزل یافته است. اکنون فرصت صلح فراهم است و ما از آن بهره‌مند خواهیم شد. من قرار است در دیدار آتی‌ام با رئیس‌جمهور «ترامپ» در ماه جاری این باره با او گفت‌وگو کنم. ما (نتانیاهو و مرتس) هم در این باره صحبت کردیم.»

نتانیاهو با اشاره به رایزنی‌های منطقه‌ای خود با مرتس گفت: «ما همچنین درباره پایان دادن به حاکمیت حماس بر غزه نیز گفت‌وگو کردیم، چراکه بخش اصلی بحث‌ها درباره آینده غزه و برای ما است.»

نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی در ادامه با گفتن این که مرحله اول توافق آتش‌بس با حماس تقریبا تکمیل شده است و تنها یکی از اسرای اسرائیلی برای بازگرداندن به اراضی اشغالی باقی مانده است، گفت که انتظار می‌رود طرفین در مدت کوتاهی وارد مرحله دوم شوند که دشوارتر است.

او به مرحله سومی در روند این توافق اشاره کرده و آن «زدودن غزه از افراط‌گرایی» نامیده و ضمن گفتن این که این امر غیرممکن نیست، لازمه آن را «منحل شدن حماس» دانست.

تکرار ادعایی علیه نقش ایران در منطقه

نتانیاهو در ادامه بار دیگر با ادعایی علیه ایران گفت: «ما در ۷ جبهه با نیروهای مخربی که از سوی ایران رهبری می‌شدند و آشکارا متعهد به نابودی ما هستند، جنگیدیم. هشت دهه پس از هولوکاست قصد آشکار نابودی این کشور یهودی اعلام می‌شود.»

ادعای نتانیاهو در حالی مطرح می‌شود که ایران بارها آن را رد کرده و گفته است گروه‌های مقاومت منطقه به طور مستقل و طبق صلاحدید خود عمل می‌کنند.

نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی که در دیوان بین‌المللی کیفری به ارتکاب نسل‌کشی و جنایات جنگی در غزه متهم شده و حکم بازداشت او صادر شده است، مدعی شد: «ما در مواجهه با این منابع خود را تجمیع کردیم  و جنگی منصفانه را با ابزاری منصفانه انجام دادیم.»

اختلاف‌نظر با برلین بر سر راهکار «۲-دولت»

او در ادامه با گفتن این که رژیم صهیونیستی  و آلمان بر سر مسلئه «راهکار ۲ دولت» اختلاف نظر دارند، بیان کرد که دلیل این اختلاف نظر این است که «هدف یک کشور فلسطینی نابودی تنها کشور یهودی است.»

نتانیاهو افزود: «آن‌ها قبلا در غزه کشوری بالفعل داشتند و برای نابودی تنها کشور یهودی استفاده می‌شد. ما بر این باوریم که مسیری برای صلح گسترده‌تر با کشورهای عربی، همچنین مسیری برای صلحی قابل اجرا با همسایگان فلسطینی‌مان وجود دارد. اما قرار نیست کشوری ایجاد کنیم که در مجاورت ما به نابودی‌مان متعهد باشد.»

الحاق کرانه باختری

نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی در پاسخ به سوال خبرنگاری مبنی بر این که آیا با توجه به درخواست مرتس از او مبنی بر خودداری از انجام دادن اقداماتی در راستای الحاق کرانه باختری، چنین چیزی را تضمین می‌کند، بدون اشاره به اقدامات خشونت‌بار نظامیان صهیونیست  و شهرک‌نشینان در کرانه باختری گفت: «در واقع، هیچ تغییری در وضع موجود ایجاد نشده است. اسرائیل امروز امنیت رود اردن و دریا را تحت کنترل دارد. دلیل این که در کرانه باختری شاهد تروریسم نیستیم، همین است. این ارتباطی با الحاق سیاسی ندارد. این موضوع مورد بحث است.»

نتانیاهو با گفتن این که هدف تشکیلات خودگردان فلسطین تشکیل کشوری فلسطینی در کنار اراضی اشغالی نیست، بلکه به جای آن است، در این که دولت رام‌الله موضع خود را تغییر دهد، ابراز تردید کرد.

نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی باری دیگر اتهامات علیه خود در دیوان کیفری بین‌المللی کیفری مبنی بر ارتکاب نسل‌کشی و جنایات جنگی را «ساختگی و مضحک» خوانده و گفت که «کریم خان» دادستان پیشین این دادگاه بین‌المللی به دلیل متهم شدن شخص او به «آزار جنسی» کارمندان این نهاد فاقد صلاحیت برای بررسی این پرونده بوده است.

میلی صفحه خبر موبایل
اشتراک گذاری
برچسب ها
اسرائیل نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل فردریش مرتس صدر اعظم آلمان فلسطین کشور فلسطین
جنجال‌های بی پایان رامین رضاییان در استقلال؛ از اخراج توسط ساپینتو تا تکذیب!
سود انباشته کم شد، پاداش مدیران بالا رفت/ هیأت‌مدیره بورس کالا ۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان پاداش گرفت؟!
توزیع میلیاردها «دلار سفید» با طعم تلخ گرانی در سفره مردم/ رانت ارزی یا حمایت معیشتی؟
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
آماده شدن ارتش اسرائیل برای یک جنگ غافلگیرکننده
ظریف: اسرائیل توان ایران را دست‌کم گرفته بود
دیدار محرمانه «بلر» و نتانیاهو به بهانه اداره غزه
رئیس بعدی موساد اسرائیل کیست؟/ نفوذ همسر «نتانیاهو» در انتخاب «رومن گوفمن»
هشدار تجاوز ارتش اسرائیل به جنوب لبنان + عکس
مزدور رژیم صهیونیستی در رفح کشته شد
نتانیاهو: هرگز در ازای عفو، از سیاست کنار نمی‌کشم
نتانیاهو رئیس جدید موساد را تعیین کرد
اسرائیل حمله را آغاز کرد + عکس
پاسخ وقیحانه نماینده اسرائیل به قطعنامه سازمان ملل
لیبرمن: نتانیاهو بنیانگذار کشور فلسطین خواهد شد
گفت‌وگوی تلفنی صدراعظم آلمان با نتانیاهو
صدراعظم جدید آلمان انتخاب شد
برچسب منتخب
# جنگ ایران و اسرائیل # آژانس بین المللی انرژی اتمی # حمله آمریکا به ایران # تابناک ورزشی # جنگل الیت # نرخ سوم بنزین
نظرسنجی
آیا به عنوان زن حاضرید با مهریه 14 سکه «بله» را بگویید؟
آخرین اخبار
عواقب فریاد زدن بر سر کودکان
دو حقیقتی که لازم نیست در یک ازدواج موفق، فاش شوند
این نشانه ها یعنی فیبر زیاد می‌خورید!
پمپاژ افسردگی در فضای مجازی
برخی مدارس ساوه روز دوشنبه تعطیل شد
هشدار سیل: آسمان در غرب ایران به زمین می‌آید!
دهه ۹۰ دهه نابودی اقتصاد ایران بود/ جنگ شود اولویت های کشور عوض می شود/ کشور نیاز به «رستاخیز انرژی» دارد
ماجرای گروگانگیری و ربایش یک کشتی در خلیج فارس
عکس: دورهمی بازیگر پایتخت با سه بازیگر جذاب سینمای ایران
جراره: صف طولانی استیضاح وزرا محصول تعلل هیئت‌رئیسه/ اصلاح کابینه باید پیش‌دستانه انجام شود
ساعات کار ادارات در زمستان ۱۴۰۴ تغییر کرد
حمله بی‌سابقه ایلان ماسک به اتحادیه اروپا
وقتی بازجوی ایرانی یوزی خود را به اسیر عراقی داد/ ماجرای کمیته اعدامی‌ها و نگاه دختران موصل به ارتش
تصویب آیین‌نامه جبران قدرت خرید اقشار متوسط و کم‌درآمد
آماده شدن ارتش اسرائیل برای یک جنگ غافلگیرکننده
بازداشت تروریست‌های سلطنت‌طلب توسط وزارت اطلاعات
مزدک میرزایی: آرزوی شکست ایران در جام جهانی را دارم!
رفتن «مادورو» برکتی برای ایران است!/ چین ممکن است نفت ونزوئلا را جایگزین ایران کند
فحاشی خداداد عزیزی به ترامپ و اینفانتینو در تلویزیون
چرا ادعای امارات درباره جزایر سه گانه ایرانی وارد فاز خطرناکی شده است؟
اجرای نگو نگو نمیام هایده توسط مصطفی راغب
اظهارات وطن فروشانه مزدک میرزایی
تصاویر جنجالی ماراتن کیش
مدارس کدام استان‌ها فردا دوشنبه ۱۷ آذر تعطیل است؟
قرعه‌کشی جام جهانی ۲۰۲۶؛ ایران با بلژیک، مصر و نیوزلند در گروه G/ تیم ملی مسافر آمریکا شد
پیام تبریک پوتین به رئیس جمهور جدید سوریه
جشن تولد بهاره رهنما در 51 سالگی!
رامین، نماینده مجلس: حقوقمان باید ۱۰برابر شود/ بابت بیمارستان نگاه گله دارم/ خجالت‌زده ام!
تعیین تکلیف تعطیلی مدارس تهران/ابتدایی تعطیل شد
شهرام جزایری: از اتهام اخلال در نظام اقتصادی تبرئه شدم/ رئیس‌جمهور و وزیران منتقدند؛ احتمالا مردم مقصرند!
مزدک میرزایی: آرزوی شکست ایران در جام جهانی را دارم!  (۲۰۸ نظر)
اظهارات وطن فروشانه مزدک میرزایی  (۱۹۷ نظر)
تذکر به سفیر ایران در چین به خاطر دیدار با روحانی!  (۱۵۵ نظر)
آقای رئیس‌جمهور؛ دلار ۱۲۳ هزار تومان شد/ کاش از دلار و ریال هم برایمان می‌گفتید  (۱۲۷ نظر)
کابینه پزشکیان نیاز به تغییرات فوری دارد / مجلس در رای اعتماد به وزرا اشتباه کرد  (۱۲۳ نظر)
فحاشی خداداد عزیزی به ترامپ و اینفانتینو در تلویزیون  (۱۲۱ نظر)
تصاویر انتقال خط تولید سوخو 35 به ایران  (۱۱۲ نظر)
بازداشت تروریست‌های سلطنت‌طلب توسط وزارت اطلاعات  (۱۰۵ نظر)
آقای فرزین؛ دلار ۱۲۰ هزار تومانی هم دیدیم/ طبقه ۱۶ بانک مرکزی در آستانه تغییر بزرگ؟  (۱۰۴ نظر)
انتقاد تند معاون رئیس‌جمهور از مصوبه مهریه  (۱۰۲ نظر)
شورای نگهبان با حمایت کیفری از مهریه تا سقف ۱۴ سکه موافق است؟  (۹۴ نظر)
رامین، نماینده مجلس: حقوقمان باید ۱۰برابر شود/ بابت بیمارستان نگاه گله دارم/ خجالت‌زده ام!  (۸۸ نظر)
شهرام جزایری: از اتهام اخلال در نظام اقتصادی تبرئه شدم/ رئیس‌جمهور و وزیران منتقدند؛ احتمالا مردم مقصرند!  (۷۴ نظر)
مصوبه جدید مهریه برای تقابل زن و مرد نیست / هدف جلوگیری از فروپاشی خانواده و کاهش زندانیان مالی است  (۷۳ نظر)
قرعه‌کشی جام جهانی ۲۰۲۶؛ ایران با بلژیک، مصر و نیوزلند در گروه G/ تیم ملی مسافر آمریکا شد  (۶۴ نظر)
tabnak.ir/005dmR
tabnak.ir/005dmR