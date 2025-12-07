گزافه گویی نتانیاهو درباره تشکیل کشور فلسطین

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا، «بنیامین نتانیاهو» نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی در کنفرانس خبری با «فردریش مرتس» صدراعظم آلمان در اراضی اشغالی با اشاره به این که گفت‌وگوهای او با مرتس به‌رغم اختلافات و اشتراکات همواره صریح بوده است، بیان کرد: «ما (آلمان و اسرائیل) بزرگ‌ترین تراژدی را از سر گذرانده‌ایم که در خاک آلمان و از سوی آلمان رخ داد. نسل‌های پس از هولوکاست به این درک رسیدند که تعهد اخلاقی نسبت به اسرائیل و مردم یهودی برای بهبود و احیا دارند. آلمان نسبت به امنیت اسرائیل متعهد بوده است.»

نتانیاهو با تاکید بر این که آلمان و رژیم صهیونیستی برای دفاع از یک‌دیگر تلاش می‌کنند، گفت: «ما درباره تداوم این همکاری دفاعی در جهانی که در حال تغییر و ناپایدار است، گفت‌وگو کردیم. موضوع فقط همکاری نظامی نیست، ما درباره همکاری در حوزه فناوری به عنوان دو اقتصاد پیشرفته جهانی نیز گفت‌وگو کردیم.»

اجرای مرحله دوم توافق آتش‌بس و دیدار قریب‌الوقوع با ترامپ

نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی با گفتن این که این همکاری دفاعی به برقراری صلح در جهان کمک خواهد کرد، با تکرار ادعاهای خود درباره ارتباط فعالیت گروه‌های مقاومت منطقه با ایران گفت: «ما در موقعیتی قرار داریم که فکر می‌کنیم فرصت صلح فراهم است. محور ایران در هم شکسته است که موتور اصلی مداخله، تروریسم، افراط‌گرایی، تعصب بود و اکنون تنزل یافته است. اکنون فرصت صلح فراهم است و ما از آن بهره‌مند خواهیم شد. من قرار است در دیدار آتی‌ام با رئیس‌جمهور «ترامپ» در ماه جاری این باره با او گفت‌وگو کنم. ما (نتانیاهو و مرتس) هم در این باره صحبت کردیم.»

نتانیاهو با اشاره به رایزنی‌های منطقه‌ای خود با مرتس گفت: «ما همچنین درباره پایان دادن به حاکمیت حماس بر غزه نیز گفت‌وگو کردیم، چراکه بخش اصلی بحث‌ها درباره آینده غزه و برای ما است.»

نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی در ادامه با گفتن این که مرحله اول توافق آتش‌بس با حماس تقریبا تکمیل شده است و تنها یکی از اسرای اسرائیلی برای بازگرداندن به اراضی اشغالی باقی مانده است، گفت که انتظار می‌رود طرفین در مدت کوتاهی وارد مرحله دوم شوند که دشوارتر است.

او به مرحله سومی در روند این توافق اشاره کرده و آن «زدودن غزه از افراط‌گرایی» نامیده و ضمن گفتن این که این امر غیرممکن نیست، لازمه آن را «منحل شدن حماس» دانست.

تکرار ادعایی علیه نقش ایران در منطقه

نتانیاهو در ادامه بار دیگر با ادعایی علیه ایران گفت: «ما در ۷ جبهه با نیروهای مخربی که از سوی ایران رهبری می‌شدند و آشکارا متعهد به نابودی ما هستند، جنگیدیم. هشت دهه پس از هولوکاست قصد آشکار نابودی این کشور یهودی اعلام می‌شود.»

ادعای نتانیاهو در حالی مطرح می‌شود که ایران بارها آن را رد کرده و گفته است گروه‌های مقاومت منطقه به طور مستقل و طبق صلاحدید خود عمل می‌کنند.

نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی که در دیوان بین‌المللی کیفری به ارتکاب نسل‌کشی و جنایات جنگی در غزه متهم شده و حکم بازداشت او صادر شده است، مدعی شد: «ما در مواجهه با این منابع خود را تجمیع کردیم و جنگی منصفانه را با ابزاری منصفانه انجام دادیم.»

اختلاف‌نظر با برلین بر سر راهکار «۲-دولت»

او در ادامه با گفتن این که رژیم صهیونیستی و آلمان بر سر مسلئه «راهکار ۲ دولت» اختلاف نظر دارند، بیان کرد که دلیل این اختلاف نظر این است که «هدف یک کشور فلسطینی نابودی تنها کشور یهودی است.»

نتانیاهو افزود: «آن‌ها قبلا در غزه کشوری بالفعل داشتند و برای نابودی تنها کشور یهودی استفاده می‌شد. ما بر این باوریم که مسیری برای صلح گسترده‌تر با کشورهای عربی، همچنین مسیری برای صلحی قابل اجرا با همسایگان فلسطینی‌مان وجود دارد. اما قرار نیست کشوری ایجاد کنیم که در مجاورت ما به نابودی‌مان متعهد باشد.»

الحاق کرانه باختری

نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی در پاسخ به سوال خبرنگاری مبنی بر این که آیا با توجه به درخواست مرتس از او مبنی بر خودداری از انجام دادن اقداماتی در راستای الحاق کرانه باختری، چنین چیزی را تضمین می‌کند، بدون اشاره به اقدامات خشونت‌بار نظامیان صهیونیست و شهرک‌نشینان در کرانه باختری گفت: «در واقع، هیچ تغییری در وضع موجود ایجاد نشده است. اسرائیل امروز امنیت رود اردن و دریا را تحت کنترل دارد. دلیل این که در کرانه باختری شاهد تروریسم نیستیم، همین است. این ارتباطی با الحاق سیاسی ندارد. این موضوع مورد بحث است.»

نتانیاهو با گفتن این که هدف تشکیلات خودگردان فلسطین تشکیل کشوری فلسطینی در کنار اراضی اشغالی نیست، بلکه به جای آن است، در این که دولت رام‌الله موضع خود را تغییر دهد، ابراز تردید کرد.

نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی باری دیگر اتهامات علیه خود در دیوان کیفری بین‌المللی کیفری مبنی بر ارتکاب نسل‌کشی و جنایات جنگی را «ساختگی و مضحک» خوانده و گفت که «کریم خان» دادستان پیشین این دادگاه بین‌المللی به دلیل متهم شدن شخص او به «آزار جنسی» کارمندان این نهاد فاقد صلاحیت برای بررسی این پرونده بوده است.