صادرات بنزین، گازوئیل و مازوت مجوز گرفت

به گزارش تابناک به نقل از فارس، شورای اقتصاد دولت در جلسه دهم آذر ماه تحت شرایطی اجازه اعضای مجوز صادرات فرآورده های نفتی به پالایشگاه‌ها را اعطا کرد.

طبق این مصوبه مجوز صادرات فرآورده‌های نفتی جهت تسویه مطالبات شرکت‌های پالایشگاه‌های نفت باید به تایید کارگروهی متشکل از وزارت نفت وزارت اقتصاد و سازمان برنامه برسد.

همچنین این مجوز تنها برای مازاد نیاز و تقاضای داخل و با اطمینان از تامین منابع مالی قانون هدفمندی با تایید وزارت نفت و سازمان برنامه انجام می‌شود.

مجوز تنها تا پایان سال مالی جاری اعتبار دارد. نرخ ارز صادرات نیز بر اساس نرخ حواله فروش مرکز مبادله ارز تعیین می‌شود.