جزئیات گفتگوی ظریف با وزیر خارجه عراق در دوحه

وزیر خارجه اسبق ایران و وزیر خارجه عراق بر اهمیت راه حل‌های مسالمت‌آمیز و ترجیح زبان تفاهم در حل بحران‌های منطقه تاکید کردند.

به گزارش تابناک، «محمد جواد ظریف»، وزیر خارجه اسبق ایران و «فؤاد حسین»، وزیر خارجه عراق روز یکشنبه در دوحه دیدار کردند.

براساس بیانیه وزارت خارجه عراق، در این دیدار که در حاشیه مجمع دوحه ۲۰۲۵ برگزار شد، طرفین به بررسی تحولات منطقه‌ای و بین‌المللی به ویژه چالش‌های خاورمیانه که نیازمند تقویت روند گفت‌وگو و کاهش تنش است، پرداختند.

فؤاد حسین درباره آخرین تحولات سیاسی عراق از جمله تحرکات کنونی برای تشکیل دولت جدید و تلاش‌ها با هدف تحکیم ثبات سیاسی توضیح داد.

دو طرف درباره مسائل دارای اهمیت مشترک و نقش دیپلماسی در حمایت از ثبات منطقه رایزنی و بر اهمیت راه حل‌های مسالمت آمیز و ترجیح زبان تفاهم در حل بحران‌های منطقه تاکید کردند.

در پایان ظریف و فؤاد حسین بر لزوم توقف تنش و اتکا بر گفت‌وگوی سازنده در راستای تقویت امنیت و ثبات منطقه تاکید کردند.