جزئیات گفتگوی ظریف با وزیر خارجه عراق در دوحه

وزیر خارجه اسبق ایران و وزیر خارجه عراق بر اهمیت راه حل‌های مسالمت‌آمیز و ترجیح زبان تفاهم در حل بحران‌های منطقه تاکید کردند.
جزئیات گفتگوی ظریف با وزیر خارجه عراق در دوحه

به گزارش تابناک، «محمد جواد ظریف»، وزیر خارجه اسبق ایران و «فؤاد حسین»، وزیر خارجه عراق روز یکشنبه در دوحه دیدار کردند.

براساس بیانیه وزارت خارجه عراق، در این دیدار که در حاشیه مجمع دوحه ۲۰۲۵ برگزار شد، طرفین به بررسی تحولات منطقه‌ای و بین‌المللی به ویژه چالش‌های خاورمیانه که نیازمند تقویت روند گفت‌وگو و کاهش تنش است، پرداختند.

فؤاد حسین درباره آخرین تحولات سیاسی عراق از جمله تحرکات کنونی برای تشکیل دولت جدید و تلاش‌ها با هدف تحکیم ثبات سیاسی توضیح داد.

دو طرف درباره مسائل دارای اهمیت مشترک و نقش دیپلماسی در حمایت از ثبات منطقه رایزنی و بر اهمیت راه حل‌های مسالمت آمیز و ترجیح زبان تفاهم در حل بحران‌های منطقه تاکید کردند.

در پایان ظریف و فؤاد حسین بر لزوم توقف تنش و اتکا بر گفت‌وگوی سازنده در راستای تقویت امنیت و ثبات منطقه تاکید کردند.

ناشناس
|
Netherlands (Kingdom of the)
|
۱۸:۴۰ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۶
0
1
پاسخ
مگه همین نگفت سکوت میکنم چکاره هست راه افتاده با هزینه بیت المال
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۹:۰۷ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۶
0
1
پاسخ
ظریف با چه عنوان رسمی دیدار کرده؟
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۹:۰۸ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۶
0
1
پاسخ
اسنپ بک اجرا شد سکه بک اجرا نشد
محمد
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۰:۵۶ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۶
0
1
پاسخ
الان طریف چه سمتی دردولت یامملکت داره بجای وزیرامورخارجه لابی میکنه مملکت انقدربی صاحب شده
بهزاد
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۱:۲۳ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۶
0
1
پاسخ
این ظریف الان دقیقا چه کارس؟
قاسم
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۱:۴۳ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۶
0
1
پاسخ
چرا ظریف بیخیال کشور و دولت نمبشه،
ایشون چه کاره کشور هست که رفته عراق با وزیر خارجه عراق مذاکره کرده
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۱:۵۴ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۶
0
1
پاسخ
بعد ، ظریف چی کارست؟
آرش
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۲:۱۸ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۶
0
1
پاسخ
این آقای ظریف چکارست توی نماز جمعه میگند مرگ بر ظریف خائن الان میره توی دوحه. مردم بدبختن مسخره اینها شدیم
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۲:۲۱ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۶
0
1
پاسخ
امیدوارم جناب ظریف روابط بهم نریزه
عباس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۳:۲۲ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۶
0
0
پاسخ
به نظرم دلواپسان درحالت بیهوشی بودند ظریف دراجلاس قطرشرکت کرده
