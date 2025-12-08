میلی صفحه خبر لوگو بالا
بروجردی در گفتگو با تابناک مطرح کرد؛

جزایر سه‌گانه صد‌ها سال پیش از امارات، ایرانی بوده‌اند / امارات واقعیت‌ها را بپذیرد

عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس با تأکید بر مالکیت تاریخی ایران بر جزایر سه‌گانه گفت: این جزایر قرن‌ها پیش از تشکیل امارات بخشی از خاک ایران بوده‌اند و طرح ادعاهای تکراری نه کمکی به امارات می‌کند و نه بر روابط تهران با شورای همکاری خلیج فارس اثرگذار است.
جزایر سه‌گانه صد‌ها سال پیش از امارات، ایرانی بوده‌اند / امارات واقعیت‌ها را بپذیرد

علاءالدین بروجردی؛ عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار پارلمانی تابناک در ارتباط با بیانیه شورای همکاری خلیج فارس در مورد جزایر سه گانه ایرانی اظهار کرد: این یک پدیده جدیدی نیست در طول سالهای گذشته اماراتی ها بحث سه جزیره را در شورای همکاری خلیج فارس مطرح کرده اند.

وی با بیان اینکه شورای همکاری خلیج فارس هم با توجه به اینکه امارات عضوی از این شوراست بیانیه ای صادر کرده. افزود: این موضوع جدیدی نیست. در این موضوع هم به نظرم عامل اساسی انگلیس است.

بروجردی با اشاره به اینکه انگلیس در هر جایی از دنیا که سابقه حضور داشته از جمله خلیج فارس و شبه قاره هند و آنجا بیرون رفته استخوان لای زخمی نیز بر جای گذاشته است، تصریح کرد: مثلا در شبه قاره هند، کمشیر را بوجود آورده و عامل اختلاف هند و پاکستان است. در اینجا هم بحث جزیره بوموسی را عنوان کرده در صورتی که همه می دانند که صدها سال قبل از تولد امارات، این جزایر متعلق به جمهوری اسلامی ایران بوده و این ادعا هیچ کمکی به امارات و رابطه جمهوری اسلامی ایران با امارات متحده و شورای همکاری نمی کند.

جزایر سه‌گانه صد‌ها سال پیش از امارات، ایرانی بوده‌اند / امارات واقعیت‌ها را بپذیرد

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس تاکید کرد: امارات و شورای همکاری خلیج فارس به جای این اقدامات که به روابط آسیب می زند، به آنها توصیه می کنیم که واقعیت ها را بپذیرند.

به گزارش تابناک، شورای همکاری خلیج فارس بار دیگر در ادعایی بی اساس و تکراری، جزایر سه گانه ایرانی را متعلق به امارات متحده عربی خواند.

محمود
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۶:۱۱ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۷
0
36
پاسخ
هدف سه تا جزیره نیست، با ادعای سه تا جزیره، وسعت دریایی امارات بینهایت بالا خواهد رفت
پاسخ ها
ناشناس
| United Arab Emirates |
۰۹:۰۳ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۷
امارات داره حسابی با محاسبات اشتباه پیش می‌ره تا سرش به باد بره نادان خاک ایران و تو زرکوه واریانا اشغال کردی ادعای سایر جزایر ایرانی را داری از سرنوشت امثال صدامم درس نگرفتی
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۰۹:۵۹ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۷
فقط با پس گردنی و لگد حال امارات خوش میشه
سنیک
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۶:۳۱ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۷
4
46
پاسخ
مگر امارات مال ایران نیست؟
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۷:۱۶ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۷
نه ما متعلق به همه هستیم، اونها هم بدون امتیاز دادن باج می گیرند
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۷:۲۳ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۷
1
23
پاسخ
بیایید با سند و مدرک با یک برنامه مدون و میان مدت با کشورهای مهم این اسناد و مباحث رو با حوصله به اشتراک بگذارید تو بوق و کرنا هم نکنید
رضا
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۷:۳۳ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۷
4
38
پاسخ
درست تر این است بگوییم جزایر پنج گانه، زیرا جزیره زرکوه و آریانا هم ایرانی هستند و درست تر جزایر شش گانه، جزیره بحرین
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۸:۰۳ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۷
11
17
پاسخ
مسئولین کشور خوابند .همان سیاست منفعل همیشگی . بایدتغییرکنی . اگردیگران راتهدیدکردی اونها بهت حمله میکنند. زندگی در جامعه جهانی را یادبگیر .از هیچ کشوری برترنیستیم .
ایران
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۸:۱۸ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۷
2
25
پاسخ
ایران یک نامه رسمی به دبیر کل سازمان ملل بنویسد و اسناد و مدارک و ادله کافی را در این باره ذکر کند و به عنوان سند در دبیرخانه سازمان به ثبت برساند و به تمام اعضا هم ارائه کند.
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۰۸:۵۳ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۷
این کار اشتباه هست آنها دنبال همین هستند ....دوست من شما ملکی که بنام هست و‌متعلق به تو به ثبت اسناد نامه میزنی و میگی مال منه ؟
شهروند
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۰:۰۰ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۷
این درسته
تابناک میتواند پیگیری کند
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۰:۰۱ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۷
وقتی مال ایران است پس مذاکره برای چه
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۸:۲۷ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۷
4
28
پاسخ
اشتباه استراتژیک امارات از شرایط کنونی برای آنها بسیار خطرناک است کشوری که با ایران هم مرز است چه آبی و چه خاکی نیاز به موشک ندارد اگر قصد تعرضی به مام میهن باشد اماراتی ها صبح از خواب بیدار بشوند بل قایق های تند رو خودمان را به آنجا می رسانیم و روی سرشان هستیم توصیه می‌کنیم حال خوش و نعمات فراروانی که دارند را بچسبند و از زندگی لذت ببرند
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۹:۰۰ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۷
1
26
پاسخ
ایران اصلا نباید وارد مناقشه مذاکره در این زمینه بشود. ارائه ادله و این مسخره بازیا یعنی رفتن تو بازی امارات و اعراب.

ایران باید آنس ه جزیره را مسکونی و توریستی کند و به کل وقعی به این مسخره بازیها ننهد.
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۰:۵۰ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۷
ایران با امارات توافق نامه داره که هیچکسی از طرف امارات و ایران به جزایر نرند و ساکن نشوند ‌ فقط بومی ها باشند و بومی ها هم همه اماراتی هستند. فهمیدی مساله رو شما اصلا در جریان نیستین
ناشناس
|
United Arab Emirates
|
۰۹:۰۰ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۷
4
19
پاسخ
اینها فقط زبان زور می فهمند وبا منطق و استدلال نمیشود با این کشورهای تازه تأسیس کنار آمد چون ریشه ندارند این کشورکها با دشمنی ما با آمریکا گستاخ شده اند
سعید مظاهری
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۹:۰۳ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۷
6
21
پاسخ
غلط میکنه امارات خواهشن این حاصل مماشات کردن با همسایگان است امارات جز یی از خاک ایران است مسولین نسبت به برگرداندن امارات به ایران مماشات نکنین
پاسخ ها
مارکو پلو
| Canada |
۱۶:۵۲ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۷
امارات وعراق وکویت وبحرین وعمان از قدیم جز خاک ایران بوده اند
tabnak.ir/005dm4