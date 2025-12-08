عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس با تأکید بر مالکیت تاریخی ایران بر جزایر سه‌گانه گفت: این جزایر قرن‌ها پیش از تشکیل امارات بخشی از خاک ایران بوده‌اند و طرح ادعاهای تکراری نه کمکی به امارات می‌کند و نه بر روابط تهران با شورای همکاری خلیج فارس اثرگذار است.

علاءالدین بروجردی؛ عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار پارلمانی تابناک در ارتباط با بیانیه شورای همکاری خلیج فارس در مورد جزایر سه گانه ایرانی اظهار کرد: این یک پدیده جدیدی نیست در طول سالهای گذشته اماراتی ها بحث سه جزیره را در شورای همکاری خلیج فارس مطرح کرده اند.

وی با بیان اینکه شورای همکاری خلیج فارس هم با توجه به اینکه امارات عضوی از این شوراست بیانیه ای صادر کرده. افزود: این موضوع جدیدی نیست. در این موضوع هم به نظرم عامل اساسی انگلیس است.

بروجردی با اشاره به اینکه انگلیس در هر جایی از دنیا که سابقه حضور داشته از جمله خلیج فارس و شبه قاره هند و آنجا بیرون رفته استخوان لای زخمی نیز بر جای گذاشته است، تصریح کرد: مثلا در شبه قاره هند، کمشیر را بوجود آورده و عامل اختلاف هند و پاکستان است. در اینجا هم بحث جزیره بوموسی را عنوان کرده در صورتی که همه می دانند که صدها سال قبل از تولد امارات، این جزایر متعلق به جمهوری اسلامی ایران بوده و این ادعا هیچ کمکی به امارات و رابطه جمهوری اسلامی ایران با امارات متحده و شورای همکاری نمی کند.

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس تاکید کرد: امارات و شورای همکاری خلیج فارس به جای این اقدامات که به روابط آسیب می زند، به آنها توصیه می کنیم که واقعیت ها را بپذیرند.

به گزارش تابناک، شورای همکاری خلیج فارس بار دیگر در ادعایی بی اساس و تکراری، جزایر سه گانه ایرانی را متعلق به امارات متحده عربی خواند.