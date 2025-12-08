نماینده تهران با انتقاد از تعویق در اعلام وصول استیضاح‌ها گفت: تأخیر هیئت‌رئیسه موجب شکل‌گیری صفی سنگین از وزرا برای استیضاح شده که به صلاح کشور نیست و دولت باید پیش از ورود به این موج، خود دست به اصلاح کابینه بزند.

ابوالقاسم جراره، نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی، در گفت‌وگو با خبرنگار پارلمانی تابناک درباره صف طولانی استیضاح وزرا اظهار داشت: استیضاح حق قانونی نمایندگان است و زمانی مطرح می‌شود که تذکر و سؤال نتیجه نداده باشد. اکنون امضای استیضاح چهار تا پنج وزیر روی میز مجلس است، اما چون در دستور کار قرار نگرفته و اعلام وصول نشده، این تصور ایجاد می‌شود که مجلس علیه دولت موضعی سنگین گرفته است؛ در حالیکه چنین نیست.

وی با اشاره به وظایف نظارتی مجلس، افزود: نمایندگان علاوه بر قانون‌گذاری وظیفه دارند از ابزارهایی چون تذکر، سؤال و نهایتاً استیضاح استفاده کنند. وقتی این روند به موقع انجام نشود، صفی طولانی از وزرا شکل می‌گیرد که به صلاح کشور نیست.

جراره تأکید کرد: به دلیل مصلحت‌اندیشی رئیس مجلس و هیئت‌رئیسه، استیضاح‌ها طی هفت تا هشت ماه گذشته اعلام وصول نشده و همین امر موجب انباشت شده است. در حالیکه اگر به موقع اقدام قانونی صورت می‌گرفت، هر پرونده در زمان خود بررسی می‌شد و چنین صفی شکل نمی‌گرفت.

وی با بیان اینکه نگرانی‌های مجلس بازتاب دغدغه‌های عمومی مردم است، گفت: این نگرانی‌ها شخصی نیست؛ بلکه ناشی از مشکلات جدی در حوزه‌های مختلف است. در بخش راه و مسکن، ناترازی‌ها و کمبودها وجود دارد؛ در وزارت نیرو مشکلات انرژی صنایع را آسیب زده؛ در حوزه رفاه اجتماعی نابسامانی‌های حمایتی و خدماتی دیده می‌شود؛ و در وزارت کار و رفاه، مسائل مربوط به کالاهای اساسی و نهاده‌های دامی همچنان دغدغه مردم و فعالان اقتصادی است.

نماینده مردم تهران در مجلس ادامه داد: صنعتگران و بازرگانان نیز در حوزه تأمین ارز و تعهدات ارزی با مشکلات جدی مواجه‌اند. اینها همه مسائلی است که باید با مدیریت مناسب حل شود و اگر وزیری توانمندی لازم را ندارد، دولت باید پیش‌دستانه وارد عمل شود و اصلاح کابینه را انجام دهد.

جراره خاطرنشان کرد: مجلس در آغاز به همه وزرای دولت رأی اعتماد داد و هیچ وزیری رأی عدم اعتماد نگرفت؛ این نشاندهنده نگاه همکاری مجلس با دولت است. اما اکنون برای جلوگیری از شکل‌گیری صف طولانی استیضاح، لازم است دولت با ترمیم کابینه و مجلس با اقدام قانونی به موقع، مسیر را به گونه‌ای پیش ببرند که نتیجه به نفع مردم و نظام باشد.