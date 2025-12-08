میلی صفحه خبر لوگو بالا
در گفتگو با تابناک مطرح شد؛

جراره: صف طولانی استیضاح وزرا محصول تعلل هیئت‌رئیسه/ اصلاح کابینه باید پیش‌دستانه انجام شود

نماینده تهران با انتقاد از تعویق در اعلام وصول استیضاح‌ها گفت: تأخیر هیئت‌رئیسه موجب شکل‌گیری صفی سنگین از وزرا برای استیضاح شده که به صلاح کشور نیست و دولت باید پیش از ورود به این موج، خود دست به اصلاح کابینه بزند.
کد خبر: ۱۳۴۴۵۲۸
| |
271 بازدید

جراره: صف طولانی استیضاح وزرا محصول تعلل هیئت‌رئیسه/ اصلاح کابینه باید پیش‌دستانه انجام شود

ابوالقاسم جراره، نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی، در گفت‌وگو با خبرنگار پارلمانی تابناک درباره صف طولانی استیضاح وزرا اظهار داشت: استیضاح حق قانونی نمایندگان است و زمانی مطرح می‌شود که تذکر و سؤال نتیجه نداده باشد. اکنون امضای استیضاح چهار تا پنج وزیر روی میز مجلس است، اما چون در دستور کار قرار نگرفته و اعلام وصول نشده، این تصور ایجاد می‌شود که مجلس علیه دولت موضعی سنگین گرفته است؛ در حالیکه چنین نیست.

وی با اشاره به وظایف نظارتی مجلس، افزود: نمایندگان علاوه بر قانون‌گذاری وظیفه دارند از ابزارهایی چون تذکر، سؤال و نهایتاً استیضاح استفاده کنند. وقتی این روند به موقع انجام نشود، صفی طولانی از وزرا شکل می‌گیرد که به صلاح کشور نیست.

جراره تأکید کرد: به دلیل مصلحت‌اندیشی رئیس مجلس و هیئت‌رئیسه، استیضاح‌ها طی هفت تا هشت ماه گذشته اعلام وصول نشده و همین امر موجب انباشت شده است. در حالیکه اگر به موقع اقدام قانونی صورت می‌گرفت، هر پرونده در زمان خود بررسی می‌شد و چنین صفی شکل نمی‌گرفت.

وی با بیان اینکه نگرانی‌های مجلس بازتاب دغدغه‌های عمومی مردم است، گفت: این نگرانی‌ها شخصی نیست؛ بلکه ناشی از مشکلات جدی در حوزه‌های مختلف است. در بخش راه و مسکن، ناترازی‌ها و کمبودها وجود دارد؛ در وزارت نیرو مشکلات انرژی صنایع را آسیب زده؛ در حوزه رفاه اجتماعی نابسامانی‌های حمایتی و خدماتی دیده می‌شود؛ و در وزارت کار و رفاه، مسائل مربوط به کالاهای اساسی و نهاده‌های دامی همچنان دغدغه مردم و فعالان اقتصادی است.

جراره: صف طولانی استیضاح وزرا محصول تعلل هیئت‌رئیسه/ اصلاح کابینه باید پیش‌دستانه انجام شود

نماینده مردم تهران در مجلس ادامه داد: صنعتگران و بازرگانان نیز در حوزه تأمین ارز و تعهدات ارزی با مشکلات جدی مواجه‌اند. اینها همه مسائلی است که باید با مدیریت مناسب حل شود و اگر وزیری توانمندی لازم را ندارد، دولت باید پیش‌دستانه وارد عمل شود و اصلاح کابینه را انجام دهد.

جراره خاطرنشان کرد: مجلس در آغاز به همه وزرای دولت رأی اعتماد داد و هیچ وزیری رأی عدم اعتماد نگرفت؛ این نشاندهنده نگاه همکاری مجلس با دولت است. اما اکنون برای جلوگیری از شکل‌گیری صف طولانی استیضاح، لازم است دولت با ترمیم کابینه و مجلس با اقدام قانونی به موقع، مسیر را به گونه‌ای پیش ببرند که نتیجه به نفع مردم و نظام باشد.

