به گزارش تابناک؛ علی خضریان نماینده مجلس شورای اسلامی در صحن علنی مجلس خطاب به صحبت‌های امروز پزشکیان در دانشگاه شهید بهشتی گفت:

امروز آقای پزشکیان فرمودند مجلس یکی از عوامل تورم است و من از طرف مجلس از ایشان عذرخواهی می‌کنم اگر زمینه تورم را فراهم کرده‌ایم.

آقای پزشکیان! زمانی که در مجلس یازدهم قدم می‌زدید، شما خودتان هم جزئی از همین مجلس بودید.

آقای پزشکیان! برنج با ارز ۲۸۵۰۰ تومان، باید الان کیلویی ۲۶ هزار تومان در بازار باشد. بله، مجلس مقصر تورم شده و در حال حاضر برنج هندی با قیمت ۱۴۵ هزار تومان فروخته می‌شود. اگر مجلس وزیر شما را اینجا توبیخ یا استیضاح می‌کرد، این اتفاق رقم نمی‌خورد.

همچنین، اگر مجلس وزیر راه و شهرسازی را استیضاح می‌کرد، انحصار مسکنی که ایجاد کرده‌اید شکل نمی‌گرفت. ما در مجلس مقصریم و فرمایش شما صحیح است.