میلی صفحه خبر لوگو بالا
En
/
فا
En العربیة
میلی صفحه خبر موبایل
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه
سکوت پزشکیان در اوج بحران ارزی

آقای رئیس‌جمهور؛ دلار ۱۲۳ هزار تومان شد/ کاش از دلار و ریال هم برایمان می‌گفتید

در روزی که دلار به ۱۲۳ هزار تومان رسید و ریال رکورد سقوط را زد، رئیس‌جمهور حتی یک جمله درباره آشفتگی بازار ارز نگفت؛ بحرانی که محصول تصمیم‌سازی افراد غیرمتخصص در بانک مرکزیِ فرزین است و سکوت امروز یعنی ادامه همین مسیر...!
کد خبر: ۱۳۴۴۵۲۲
| |
13721 بازدید
|
۱۲۷

آقای رئیس‌جمهور؛ دلار ۱۲۳ هزار تومان شد/ کاش از دلار و ریال هم برایمان می‌گفتید

به گزارش سرویس اقتصادی تابناک؛ شانزدهم آذر ۱۴۰۴، رئیس‌جمهور به دانشگاه شهید بهشتی رفت. انتظار ساده بود: در اوج بحران ارزی، دست‌کم چند جمله درباره دلار ۱۲۳ هزار تومانی از زبان عالی ترین مقام اجرایی کشور شنیده شود؛ درباره ریالی که هر روز آب می‌رود. اما جلسه مسیر دیگری رفت. از طرح‌ها و وعده‌ها گفتند، اما از مهم‌ترین عدد این روزهای زندگی مردم نه.

این سکوت زمانی سنگین‌تر می‌شود که به خط شروع دولت نگاه کنیم. اول شهریور ۱۴۰۳، دلار در محدوده ۵۹ هزار تومان بود. امروز، در روزهای پایانی پاییز ۱۴۰۴، روی ۱۲۳ هزار تومان ایستاده؛ یعنی ریال نصف شده.

با این حال، رئیس‌کل بانک مرکزی همچنان این قیمت را «نابازار» می‌نامد؛ در حالی که برای مردم، همین عدد است که اجاره‌خانه و قیمت مرغ و لبنیات و شهریه دانشگاه را تعیین می‌کند.

انتظار بدی نبود اگر رئیس‌جمهور پیش از رفتن به ولنجک، نیم‌نگاهی به چهارراه استانبول می‌کرد. بازار واقعی با سخنرانی آرام نمی‌شود، با سیاست درست آرام می‌شود.

دانشجویی که جلوی او نشسته، همان کسی است که هزینه زندگی‌اش مستقیم به ارز گره خورده. حق داشت بپرسد: «با این دلار ۱۲۳ هزار تومانی چه می‌کنید؟»

مقایسه ساده یک سال چه می گوید؟ ۱۶ آذر پارسال، در دانشگاه شریف، دلار ۷۱ هزار و ۵۰۰ تومان بود. امروز، ۱۲ ماه بعد، ۵۱ هزار و ۵۰۰ تومان بالاتر. یعنی جهش ۷۲ درصدی. این عدد یعنی ریالی که هر روز نازک‌تر می‌شود و سفره‌ای که جمع می‌شود.

آقای رئیس‌جمهور؛ دلار ۱۲۳ هزار تومان شد/ کاش از دلار و ریال هم برایمان می‌گفتید

با این وجود، در مراسم امسال حتی یک جمله درباره این واقعیت شنیده نشد.

هرچند ریشه بحران هم روشن است. بانک مرکزی به ریاست فرزین طی ماه‌ها با بازارهای چندگانه، نرخ‌های چندگانه، مسیرهای چندگانه ساختاری ساخته که خروجی‌اش فقط یک چیز بوده: آشفتگی و رانت با دلار چند نرخی!

اما سوال کلیدی از شخص اول دولت؛

آقای رئیس‌جمهور حالا که ترجیح دادید از کنار آشفتگی بازار ارز و کاهش روزانه ارزش ریال با سکوت عبور کنید، آیا خبر دارید که در حساس‌ترین اتاق تصمیم‌گیری ارزی کشور در بانک مرکزی، جایی که باید متخصص‌های پخته بنشینند، امروز افراد کم‌تجربه و غیرمتخصص و سفارش شده مشغول‌اند؟ حوزه‌ای که جای آزمون و خطا نیست و کوچک‌ترین اشتباهش، سقوط ریال را تسریع می‌کند.

در همین روزها، فرزین رئیس‌کل بانک مرکزی سفری پرحاشیه به کابل رفت؛ دیداری با نوراحمد آغا که هنوز افکار عمومی نمی‌داند برای چه بود و چه نتیجه‌ای داشت. اما بازار ارز نتیجه خودش را داد: رکورد جدید.

آقای رئیس‌جمهور؛ دلار ۱۲۳ هزار تومان شد/ کاش از دلار و ریال هم برایمان می‌گفتید

واقعیت ساده است:

امروز دلار بیش از دو برابر ابتدای دولت است؛ افزایش ۱۰۸ درصدی از شهریور پارسال تا آذر امسال و سؤال مهم مردم:

آقای رئیس جمهور؛ برنامه چیست؟

مسئولیت با کیست؟ با فرزین رئیس کل بانک مرکزی یا همتی که برکنار شد؟

آقای رئیس‌جمهور؛ دلار ۱۲۳ هزار تومان شد/ کاش از دلار و ریال هم برایمان می‌گفتید

چه کسی پاسخ می‌دهد که چرا پول ملی این‌گونه در شیب تند افتاده؟

روز دانشجو تمام شد؛ اما سؤال اصلی نه.

آقای رئیس‌جمهور، چرا درباره دلار ۱۲۳ هزار تومانی سکوت کردید؟ یا شاید حرف زده اید ولی پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری منتشر نکرده است!

 

میلی صفحه خبر موبایل
اشتراک گذاری
برچسب ها
رئیس جمهور مسعود پزشکیان قیمت دلار بازار ارز روز دانشجو بحران ارزی افزایش نرخ ارز بانک مرکزی محمدرضا فرزین کابل
جنجال‌های بی پایان رامین رضاییان در استقلال؛ از اخراج توسط ساپینتو تا تکذیب!
سود انباشته کم شد، پاداش مدیران بالا رفت/ هیأت‌مدیره بورس کالا ۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان پاداش گرفت؟!
توزیع میلیاردها «دلار سفید» با طعم تلخ گرانی در سفره مردم/ رانت ارزی یا حمایت معیشتی؟
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
تصویب آیین‌نامه جبران قدرت خرید اقشار متوسط و کم‌درآمد
زاکانی: ۱۶ درصد تورم کشور مرتبط با بانک آینده بود
پزشکیان اختیار رفع فیلتر ندارد؛ اختیار فیلترینگ که دارد!
گلایه عجیب فرزین از افزایش نرخ دلار و تورم/ آقای رئیس کل؛ ما مقصریم؟
اما و اگرِ نسخه فرزین برای موسسه ملل؛ آینده‌ای دیگر در راه است؟
غیبت فرزین و تعطیلی بانک مرکزی؛ آقای رئیس، بیا و برو!/ دلار تا کجا می‌خواهد صعود کند؟
پایان ۳۲ ماه پنهان‌کاری در بانک مرکزی/ رکورد تورمی دولت سیزدهم با چراغ سبز فرزین تأیید شد؟
آقای فرزین؛ دلار ۱۲۰ هزار تومانی هم دیدیم/ طبقه ۱۶ بانک مرکزی در آستانه تغییر بزرگ؟
نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۴۹
در انتظار بررسی: ۱۷
انتشار یافته: ۱۲۷
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۷:۳۰ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۶
24
14
پاسخ
گازوییل سیصد تومنی و بنزین ۱۵۰۰ تومنی مملکت رو ورشکسته کرده..
پنج میلیون کارمند داریم با کلی حقوق و مزایا بدون بهروی ..
خب اینا همش میشه کسری بودجه و خلق نقدینگی بدون پشتوانه.
باید سریعا قیمت انرژی واقعی بشه.. کارمندان مازاد دولتی تا ۵۰ درصد کاهش پیدا کنند.
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۲۳:۲۷ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۶
کاملا موافقم.
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۲۳:۳۶ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۶
۱۰ پیام منتشر کردی نوشتی منتشر شده ۵۲ پیام خخخخخخخ
ناشناس
| Germany |
۲۳:۴۴ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۶
آقای پزشکیان تا اوضاع سیاه تر نشده فرزین را برکنار کن
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۰۰:۱۵ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۷
خدا سزای شما را بدهد که زندگی و هست و نیست مردم را به آتش کشیدید
به حق پنج تن آل عبا
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۷:۳۳ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۶
1
37
پاسخ
امروز بی وجدان ترین آدم ها در بانک مرکزی و هیئت دولت نشسته اند. درتاریخ ایران این حجم از دنده پهنی، بی تفاوتی، بی رگی، بی وجدانی بی سابقه است.
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۲۳:۳۷ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۶
دمت گرم. درست گفتی ولی نگفتی بانک مرکزی ما و بخش های مربوطه روی تمام ادوار تاریخ را با ناکارآمدی شان سفید کرده اند.
پول ملی مثل پرچم ملی ارزشمند است. اگر عرق ملی بود اینطور لگدمال نمی شد و به خاک سیاه نشانده نمی شد.
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۷:۳۵ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۶
1
34
پاسخ
دلار ۱۲۳ هزار تومانی برای دولت خیر و برکت است وای به حال مردمی که هر روز فقیرتر و فلاکت زده تر می شوند
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۷:۳۶ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۶
13
28
پاسخ
جلیلی ها و رسایی ها و ذوالنورها و... جواب بدهند که هم قطعنامه، هم تحریم، هم جنگ را به ایران تحمیل کردند.
ناشناس
|
Romania
|
۱۷:۳۶ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۶
3
29
پاسخ
پاسخ احتمالی دولت به شما : اگر ما نبودیم الان دلار ۲۰۰ هزار تومان بود
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۷:۳۸ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۶
0
26
پاسخ
بدبختی ما انتها ندارد، همچون شعارهای مسئولین
تورک
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۷:۳۸ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۶
45
3
پاسخ
یاشاسین ریس جمهوری محبوب و با سواد و کاربلد کشورمون. ما بهش ایمان داریم انشالله که مشکلات حل میشه
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۰۰:۰۵ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۷
بنشینید تاحلشود قند درچای
قاسمی
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۷:۳۹ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۶
3
31
پاسخ
گرفتار ضعیف ترین رئیس کل بانک مرکزی در کل تاریخ شده ایم و از اون بدتر اینکه رئیس جمهور قدرت و جرات تغییرش را نداره.
پاسخ ها
ناشناس
| Germany |
۲۳:۳۹ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۶
حرف کاملا دقیق و درست
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۷:۴۰ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۶
16
4
پاسخ
با وفاق و محله محوری و نشست در مساجد محل و با استفاده از توان جوانان این مسائل قابل حل است !
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۷:۴۲ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۶
0
37
پاسخ
شما مگر نگفتید اگر نتوانم استعفا میدهم؟ چرا استعفا نمی دهید؟
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۲۳:۲۵ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۶
حلاوت قدرت اجازه استعفا نمیده به افراد
برچسب منتخب
# جنگ ایران و اسرائیل # آژانس بین المللی انرژی اتمی # حمله آمریکا به ایران # تابناک ورزشی # جنگل الیت # نرخ سوم بنزین
نظرسنجی
آیا به عنوان زن حاضرید با مهریه 14 سکه «بله» را بگویید؟
آخرین اخبار
عواقب فریاد زدن بر سر کودکان
دو حقیقتی که لازم نیست در یک ازدواج موفق، فاش شوند
این نشانه ها یعنی فیبر زیاد می‌خورید!
پمپاژ افسردگی در فضای مجازی
برخی مدارس ساوه روز دوشنبه تعطیل شد
هشدار سیل: آسمان در غرب ایران به زمین می‌آید!
دهه ۹۰ دهه نابودی اقتصاد ایران بود/ جنگ شود اولویت های کشور عوض می شود/ کشور نیاز به «رستاخیز انرژی» دارد
ماجرای گروگانگیری و ربایش یک کشتی در خلیج فارس
عکس: دورهمی بازیگر پایتخت با سه بازیگر جذاب سینمای ایران
جراره: صف طولانی استیضاح وزرا محصول تعلل هیئت‌رئیسه/ اصلاح کابینه باید پیش‌دستانه انجام شود
ساعات کار ادارات در زمستان ۱۴۰۴ تغییر کرد
حمله بی‌سابقه ایلان ماسک به اتحادیه اروپا
وقتی بازجوی ایرانی یوزی خود را به اسیر عراقی داد/ ماجرای کمیته اعدامی‌ها و نگاه دختران موصل به ارتش
تصویب آیین‌نامه جبران قدرت خرید اقشار متوسط و کم‌درآمد
آماده شدن ارتش اسرائیل برای یک جنگ غافلگیرکننده
بازداشت تروریست‌های سلطنت‌طلب توسط وزارت اطلاعات
مزدک میرزایی: آرزوی شکست ایران در جام جهانی را دارم!
رفتن «مادورو» برکتی برای ایران است!/ چین ممکن است نفت ونزوئلا را جایگزین ایران کند
فحاشی خداداد عزیزی به ترامپ و اینفانتینو در تلویزیون
چرا ادعای امارات درباره جزایر سه گانه ایرانی وارد فاز خطرناکی شده است؟
اجرای نگو نگو نمیام هایده توسط مصطفی راغب
اظهارات وطن فروشانه مزدک میرزایی
تصاویر جنجالی ماراتن کیش
مدارس کدام استان‌ها فردا دوشنبه ۱۷ آذر تعطیل است؟
قرعه‌کشی جام جهانی ۲۰۲۶؛ ایران با بلژیک، مصر و نیوزلند در گروه G/ تیم ملی مسافر آمریکا شد
پیام تبریک پوتین به رئیس جمهور جدید سوریه
جشن تولد بهاره رهنما در 51 سالگی!
رامین، نماینده مجلس: حقوقمان باید ۱۰برابر شود/ بابت بیمارستان نگاه گله دارم/ خجالت‌زده ام!
تعیین تکلیف تعطیلی مدارس تهران/ابتدایی تعطیل شد
شهرام جزایری: از اتهام اخلال در نظام اقتصادی تبرئه شدم/ رئیس‌جمهور و وزیران منتقدند؛ احتمالا مردم مقصرند!
مزدک میرزایی: آرزوی شکست ایران در جام جهانی را دارم!  (۲۰۸ نظر)
اظهارات وطن فروشانه مزدک میرزایی  (۱۹۷ نظر)
تذکر به سفیر ایران در چین به خاطر دیدار با روحانی!  (۱۵۵ نظر)
آقای رئیس‌جمهور؛ دلار ۱۲۳ هزار تومان شد/ کاش از دلار و ریال هم برایمان می‌گفتید  (۱۲۷ نظر)
کابینه پزشکیان نیاز به تغییرات فوری دارد / مجلس در رای اعتماد به وزرا اشتباه کرد  (۱۲۳ نظر)
فحاشی خداداد عزیزی به ترامپ و اینفانتینو در تلویزیون  (۱۲۱ نظر)
تصاویر انتقال خط تولید سوخو 35 به ایران  (۱۱۲ نظر)
بازداشت تروریست‌های سلطنت‌طلب توسط وزارت اطلاعات  (۱۰۵ نظر)
آقای فرزین؛ دلار ۱۲۰ هزار تومانی هم دیدیم/ طبقه ۱۶ بانک مرکزی در آستانه تغییر بزرگ؟  (۱۰۴ نظر)
انتقاد تند معاون رئیس‌جمهور از مصوبه مهریه  (۱۰۲ نظر)
شورای نگهبان با حمایت کیفری از مهریه تا سقف ۱۴ سکه موافق است؟  (۹۴ نظر)
رامین، نماینده مجلس: حقوقمان باید ۱۰برابر شود/ بابت بیمارستان نگاه گله دارم/ خجالت‌زده ام!  (۸۸ نظر)
شهرام جزایری: از اتهام اخلال در نظام اقتصادی تبرئه شدم/ رئیس‌جمهور و وزیران منتقدند؛ احتمالا مردم مقصرند!  (۷۴ نظر)
مصوبه جدید مهریه برای تقابل زن و مرد نیست / هدف جلوگیری از فروپاشی خانواده و کاهش زندانیان مالی است  (۷۳ نظر)
قرعه‌کشی جام جهانی ۲۰۲۶؛ ایران با بلژیک، مصر و نیوزلند در گروه G/ تیم ملی مسافر آمریکا شد  (۶۴ نظر)
tabnak.ir/005dlq
tabnak.ir/005dlq