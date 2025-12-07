در روزی که دلار به ۱۲۳ هزار تومان رسید و ریال رکورد سقوط را زد، رئیس‌جمهور حتی یک جمله درباره آشفتگی بازار ارز نگفت؛ بحرانی که محصول تصمیم‌سازی افراد غیرمتخصص در بانک مرکزیِ فرزین است و سکوت امروز یعنی ادامه همین مسیر...!

به گزارش سرویس اقتصادی تابناک؛ شانزدهم آذر ۱۴۰۴، رئیس‌جمهور به دانشگاه شهید بهشتی رفت. انتظار ساده بود: در اوج بحران ارزی، دست‌کم چند جمله درباره دلار ۱۲۳ هزار تومانی از زبان عالی ترین مقام اجرایی کشور شنیده شود؛ درباره ریالی که هر روز آب می‌رود. اما جلسه مسیر دیگری رفت. از طرح‌ها و وعده‌ها گفتند، اما از مهم‌ترین عدد این روزهای زندگی مردم نه.

این سکوت زمانی سنگین‌تر می‌شود که به خط شروع دولت نگاه کنیم. اول شهریور ۱۴۰۳، دلار در محدوده ۵۹ هزار تومان بود. امروز، در روزهای پایانی پاییز ۱۴۰۴، روی ۱۲۳ هزار تومان ایستاده؛ یعنی ریال نصف شده.

با این حال، رئیس‌کل بانک مرکزی همچنان این قیمت را «نابازار» می‌نامد؛ در حالی که برای مردم، همین عدد است که اجاره‌خانه و قیمت مرغ و لبنیات و شهریه دانشگاه را تعیین می‌کند.

انتظار بدی نبود اگر رئیس‌جمهور پیش از رفتن به ولنجک، نیم‌نگاهی به چهارراه استانبول می‌کرد. بازار واقعی با سخنرانی آرام نمی‌شود، با سیاست درست آرام می‌شود.

دانشجویی که جلوی او نشسته، همان کسی است که هزینه زندگی‌اش مستقیم به ارز گره خورده. حق داشت بپرسد: «با این دلار ۱۲۳ هزار تومانی چه می‌کنید؟»

مقایسه ساده یک سال چه می گوید؟ ۱۶ آذر پارسال، در دانشگاه شریف، دلار ۷۱ هزار و ۵۰۰ تومان بود. امروز، ۱۲ ماه بعد، ۵۱ هزار و ۵۰۰ تومان بالاتر. یعنی جهش ۷۲ درصدی. این عدد یعنی ریالی که هر روز نازک‌تر می‌شود و سفره‌ای که جمع می‌شود.

با این وجود، در مراسم امسال حتی یک جمله درباره این واقعیت شنیده نشد.

هرچند ریشه بحران هم روشن است. بانک مرکزی به ریاست فرزین طی ماه‌ها با بازارهای چندگانه، نرخ‌های چندگانه، مسیرهای چندگانه ساختاری ساخته که خروجی‌اش فقط یک چیز بوده: آشفتگی و رانت با دلار چند نرخی!

اما سوال کلیدی از شخص اول دولت؛

آقای رئیس‌جمهور حالا که ترجیح دادید از کنار آشفتگی بازار ارز و کاهش روزانه ارزش ریال با سکوت عبور کنید، آیا خبر دارید که در حساس‌ترین اتاق تصمیم‌گیری ارزی کشور در بانک مرکزی، جایی که باید متخصص‌های پخته بنشینند، امروز افراد کم‌تجربه و غیرمتخصص و سفارش شده مشغول‌اند؟ حوزه‌ای که جای آزمون و خطا نیست و کوچک‌ترین اشتباهش، سقوط ریال را تسریع می‌کند.

در همین روزها، فرزین رئیس‌کل بانک مرکزی سفری پرحاشیه به کابل رفت؛ دیداری با نوراحمد آغا که هنوز افکار عمومی نمی‌داند برای چه بود و چه نتیجه‌ای داشت. اما بازار ارز نتیجه خودش را داد: رکورد جدید.

واقعیت ساده است:

امروز دلار بیش از دو برابر ابتدای دولت است؛ افزایش ۱۰۸ درصدی از شهریور پارسال تا آذر امسال و سؤال مهم مردم:

آقای رئیس جمهور؛ برنامه چیست؟

مسئولیت با کیست؟ با فرزین رئیس کل بانک مرکزی یا همتی که برکنار شد؟

چه کسی پاسخ می‌دهد که چرا پول ملی این‌گونه در شیب تند افتاده؟

روز دانشجو تمام شد؛ اما سؤال اصلی نه.

آقای رئیس‌جمهور، چرا درباره دلار ۱۲۳ هزار تومانی سکوت کردید؟ یا شاید حرف زده اید ولی پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری منتشر نکرده است!