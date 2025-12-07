حمید رسایی، نماینده جنجالی مجلس در دانشگاه گیلان، چند دانشجو با طرح...

همزمان با سخنان مسعود پزشکیان در روز دانشجو، یکی از دانشجویان این جسارت...

محمد علی ابطحی، رئیس دفتر دولت اصلاحات و معاون بین الملل خاتمی در وزارت...

حمزه صفوی، استاد مطالعات منطقه‌ای دانشگاه تهران با کنایه به سعید جلیلی،...

تام باراک فرستاده ویژه دولت ترامپ در امور سوریه و سفیر آمریکا در ترکیه...

بهمن حسین‌پور دیپلمات ایرانی با مقایسه رفتار هاشمی و احمدی نژاد گفت:...

محمدجواد ظریف وزیر امور خارجه پیشین ایران گفت: «ما همیشه بیشتر از...

پس از حمید رسایی و حسن عباسی، این بار محمدحسن قدیری ابیانه سفیر پیشین...

تصاویر تمرین نیروی دریایی سپاه برای جنگ دریایی در صورت تعرض دشمن و...

مناظره کارشناسان درباره ایران، اعراب و اسرائیل به تنش کشید. یکی از...