حرفهای عجیب پزشکیان درباره هوش مصنوعی
تعابیر غریب مسعود پزشکیان درباره هوش مصنوعی سوژه فضای مجازی شده است. این بخش از سخنان بامزه پزشکیان را میبینید و میشنوید.
کاملا درست می گوید.طبق خواسته های متقاضی رفتار می کند.
مطابق هر داده ای که به ان بدهی و تغذیه کنی، روی آنها تجزیه و تحلیل کرده و پاسخ می دهد.
بقول معروف
به کوه آواز خوش ده تا خوش اید
هوش مصنوعی که در اختیار ما هست ، پسمانده علوم بروز خودشون هست ...امان از این حرف های سطحی
ای واااااای برما ایشان دکتر رئیس جمهورمونه،بقیه مسئولینمان آیا بهترن؟؟؟؟
به عجیبی انتخاب پزشکیان به عنوان خادم ملت عجیب نیست. اینا مگه نمیگفتن میولان نوکر مردم هستند چرا دلارو بالا میبری؟