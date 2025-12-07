En
پرسش تند دانشجوی گیلانی از رسایی
نبض خبر

حرف‌های عجیب پزشکیان درباره هوش مصنوعی

تعابیر غریب مسعود پزشکیان درباره هوش مصنوعی سوژه فضای مجازی شده است. این بخش از سخنان بامزه پزشکیان را می‌بینید و می‌شنوید.
نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۵
انتشار یافته: ۱۲
باهر
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۶:۰۱ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۶
0
1
پاسخ
کاملا درست می گوید.طبق خواسته های متقاضی رفتار می کند.
مطابق هر داده ای که به ان بدهی و تغذیه کنی، روی آنها تجزیه و تحلیل کرده و پاسخ می دهد.
بقول معروف
به کوه آواز خوش ده تا خوش اید
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۶:۲۷ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۶
1
1
پاسخ
بی مزه و‌پوچ
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۶:۴۵ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۶
1
2
پاسخ
کلاًتعطیله
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۶:۴۵ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۶
1
0
پاسخ
هوش مصنوعی که در اختیار ما هست ، پسمانده علوم بروز خودشون هست ...امان از این حرف های سطحی
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۷:۰۰ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۶
0
2
پاسخ
ای واااااای برما ایشان دکتر رئیس جمهورمونه،بقیه مسئولینمان آیا بهترن؟؟؟؟
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۷:۱۵ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۶
1
1
پاسخ
به عجیبی انتخاب پزشکیان به عنوان خادم ملت عجیب نیست. اینا مگه نمیگفتن میولان نوکر مردم هستند چرا دلارو بالا میبری؟
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۷:۲۲ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۶
1
0
پاسخ
هوش مصنوعی مست!!؟ گینس کجایی دقیقا کجایی
ناشناس
|
Czechia
|
۱۷:۲۶ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۶
1
0
پاسخ
وقتی بخواهی همه جا اظهار نظر کنی همین میشه
غلامیان
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۸:۰۰ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۶
0
1
پاسخ
کاملا درست اما به صورت کاملا عامییانه بود
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۰:۱۸ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۶
0
1
پاسخ
درست گفته
