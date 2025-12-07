میلی صفحه خبر لوگو بالا
جنجال‌های بی پایان رامین رضاییان در استقلال؛ از اخراج توسط ساپینتو تا تکذیب!

اخراج رامین رضاییان از تمرینات استقلال توسط ریکاردو ساپینتو از سوی مدیر رسانه‌ای این تیم تکذیب شده، اما همین خبرهای ضد و نقیض در خصوص مدافع ناراضی آبی‌ها بار دیگر جنجال‌ساز شده است.
جنجال‌های بی پایان رامین رضاییان در استقلال؛ از اخراج توسط ساپینتو تا تکذیب!

جنجال‌های ادامه‌دار رامین رضاییان منجر به انتشار اخبارهای ضد و نقیضی از جر و بحث او با ریکاردو ساپنتو در تمرین پس از دربی شده است که باعث شده سرمربی آبی‌ها او را از تمرین تیم اخراج کند.

به گزارش سرویس ورزشی تابناک، پیش از دربی ۱۰۶ بود که رامین رضاییان در مقابل رسانه‌ها قرار گرفت، گفته بود: «به هر دلیلی که بازی نمی‌کنم، ناراحت هستم چون فوتبالیست حرفه‌ای ناراحت می‌شود، ولی تیمم را به‌هم نمی‌ریزم و اولین نفر به محل تمرین می‌آیم و آخرین نفر تمرین را ترک می‌کنم.» هرچند گفتن همین جملات به نوعی ایجاد حاشیه و به هم ریختن تیم بود. آن هم در شرایطی که ریکاردو ساپینتو پیش از این گفته بود فقط در صورتی صالح حردانی را نیمکت‌نشین خواهد کرد که او آماده نباشید یا مصدوم شود.

با این حال، رامین رضاییان که حالا جای خود را به صالح حردانی داده و از قضا مدافع راست جوان‌تر به خوبی عصای دست سرمربی پرتغالی شده، نمی‌تواند این فضا را تحمل کند. به ویژه اینکه او پس از چند هفته ابتدایی لیگ که در سمت راست خط دفاعی، با بازوبند کاپیتانی رهبری آبی‌پوشان را هم به عهده داشت توسط امیر قلعه‌نویی به تیم ملی دعوت شد تا رضاییان برای رساندن خودش به جام جهانی ۲۰۲۶ انگیزه بگیرد. با این حال برخی اشتباهات و آمادگی بالاتر حردانی باعث شد ساپینتو رامین را نیمکت‌نشین کند و صالح حردانی را با بازوبند کاپیتانی به جای او به بازی بگیرد.

نیمکت‌نشینی ادامه‌دار رامین اما باعث شده حرف‌هایی که او زد، نقض شود. رضاییان در ادامه مصاحبه قبلی خود گفته بود: «دوست دارم از شخص سرمربی تیم بپرسید چطور زحمت می‌کشم و بالاترین دوندگی را دارم، به طوری که هفت هشت بازیکن را به سمت تمرین خوب هُل می‌دهم؛ من تیمم را به‌هم نمی‌ریزم». و حالا او تیم را به هم ریخته به طوری که ساپینتو مجبور شده یکی از بازیکنان بزرگ تیمش را به دلیل بی انضباطی از تمرین اخراج کند و برای بازگشتش به تمرین شرط بگذارد.

موضوع از این قرار است که گویا رضاییان پس از دربی که آبی‌پوشان تمرین ریکاوری داشتند، در شرایطی وارد زمین تمرین می‌شود که به ساپنیتو سلام نمی‌دهد و به جمع سایر بازیکنان می‌پیوندد. در ادامه هم وقتی ساپینتو در حال صحبت در جمع بازیکنان بوده، متوجه می‌شود که رضاییان در حال صحبت درگوشی و پچ‌پچ کردن با سایر بازیکنان است. روایت دیگر اما این است که رضاییان به دلیل نارضایتی از نیمکت‌نشینی در دربی با چهره‌ای برافروخته در محل تمرین حاضر شده که ساپینتو متوجه این موضوع شده، به رضاییان تذکر داده که مدافع سمت راست آبی‌ها نیز گفته است عصبانی نیست و فُرم صورتش چنین چیزی را نشان می‌دهد. هرچه بوده در پایان هر دو روایت این نکته آمده که سرمربی پرتغالی استقلال مدافع خود رااز تمرین اخراج کرده و گفته «یاد بگیر فردا که به تمرین آمدی سلام کنی و بعد هم موقع صحبت‌های من سکوت کنی تا تمرکز من را به هم نزنی.»

جنجال‌های بی پایان رامین رضاییان در استقلال؛ از اخراج توسط ساپینتو تا تکذیب!

در این بین البته روایت دیگری هم وجود دارد که گفته شده پس از اعتراض ساپینتو به عدم معاشرت رامین رضاییان هنگام ورود به تمرین و عصبانی بودنش از نیمکت‌نشینی این بازیکن به سرمربی پرتغالی پاسخ داده است: «در قراردادم نیامده که هر روز سرمربی را بغل کنم!» تمام این اخبار در حالی در رسانه‌ها منتشر شده که پژمان ماندگاری، مدیر رسانه‌ای استقلال در این خصوص توضیح داده است که: «اصلاً و ابدا هیچ‌گونه درگیری در تمرین استقلال وجود نداشته است. این خبر شایعه است و شک نکنید که خط دهی شده، وگرنه رامین روز گذشته در تمرین تیم حضور داشت و امروز هم در تمرین حاضر می‌شود. رضاییان یک بازیکن حرفه‌ای است و یکی از کاپیتان‌های استقلال است. هرگز رفتاری از خود نشان نمی‌دهد که بخواهد برای تیم مسئله درست کند. کاملاً در خدمت تیم است و رابطه بسیار خوبی هم با سرمربی تیم دارد.»

با این حال، آنچه بیش از هر چیزی به واقعیت نزدیک است و می‌تواند روایت دقیق‌تری باشد، اینکه رامین رضاییان از نیمکت‌نشینی ناراحتی دارد. این ناراحتی هم وقتی به رسانه‌ها بروز پیدا کرده و از درون تیم خارج شده است، طبیعتاً می‌تواند در داخل تیم ابعاد گسترده‌تر و حتی بزرگ‌تری داشته باشد. اگر قرار باشد این شرایط ادامه داشته باشد، چه بسا رضاییان هم به سرنوشت عارف آقاسی دچار شود، چراکه ساپینتو در حال حاضر شرایط آبی‌ها را به ثبات رسانده و این موضوع به جایگاه خودش روی نیمکت هم کمک کرده است.

حمید
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۵:۲۷ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۶
4
5
پاسخ
رامین استقلال رو فصل پیش از سقوط به دسته دوم نجات داد. بقیه اش حرفه
واقع بین
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۵:۵۲ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۶
5
3
پاسخ
ساپیتنو باید از ظرفیت رضائیان استفاده کند ، رضائیان قابلیت بازی در چند پست را دارد حتی میتواند مشکل گلزنی استقلال را حل کند. در ضربات ایستگاهی بی نظیره ، حداقل از منیر حدادی که فقط راه میره بهتره و حقش نیست که روی نیمکت باشه.
تا چهارتا خارجی بی خاصیت اومدن دیگران رو فراموش نکنیم.
امیر امیر
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۷:۵۲ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۶
0
1
پاسخ
من به عنوان یک پرسپولیسی رامین رضاییان رو خیلی دوس داشتم به خصوص سال اولش دونده پر تلاش و بازی خونیش درجه یک بود رفت و برگشت رامین بی نظیر بود سمت راست اما وقتی رفت خارج کلا عوض شد شخصیتش سبک شد و دیکه هیچوقت تمرکزش روی فوتبال خودش نیست تو هر تیمی بره بعد یک مدت مشخص به مشکل میخوره این واقعیت همیشه همراه رامین خواهد بود اگه قدر خودشو میدونست واقعا فراتر از،فوتبال ایران بود حیف شد
ناشناس
|
Canada
|
۲۳:۱۲ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۶
2
0
پاسخ
این بشر خود حاشیه است
