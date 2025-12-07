میلی صفحه خبر لوگو بالا
تکذیب یک شایعه از سوی باشگاه استقلال

گفت‌و‌گوی بین رامین رضائیان و ریکاردو ساپینتو تبدیل به یک جنجال رسانه‌ای بزرگ شد.
کد خبر: ۱۳۴۴۵۰۶
| |
748 بازدید
تکذیب یک شایعه از سوی باشگاه استقلال

به گزارش تابناک به نقل از فارس؛ انتشار شایعه‌ای پیرامون بگومگوی رامین رضاییان و ریکاردو ساپینتو در تمرین استقلال و اخراج این بازیکن از تمرین تیم جنجال‌آفرین شده است.

پیگیری‌ها حکایت از این دارد که بحث اخراج رضاییان از تمرین استقلال صحت ندارد و صحبت او با ساپینتو در حد یک گفت‌و‌گوی معمول بین مربی و بازیکن بوده است.سا

گویا رضائیان با چهره‌ای ناراحت وارد تمرین دیروز استقلال شده و همین موضوع واکنش ساپینتو را در پی داشته و سرمربی پرتغالی تنها علت برافروخته بودن او را جویا می‌شود. در ادامه ساپینتو از رضائیان می‌خواهد که به عنوان یکی از کاپیتان‌ها و بزرگتر‌های تیم رفتارش را کنترل کند. با این اوصاف تمرین استقلال با حضور رضائیان برگزار شده، خبری از اخراج رامین توسط کادرفنی و درگیری لفظی بین آنها نبوده و این بازیکن در اختیار کمیته انضباطی باشگاه نیز قرار نگرفته است.

گفتنی است استقلال این روز‌ها خود را مهیای دیدار حساس چهارشنبه مقابل ملوان می‌کند و رامین رضائیان هم مطابق معمول در تمرینات امروز آبی‌ها شرکت خواهد کرد.

