سقوط باند بزرگ فروشنده خودروهای سرطانی!

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا، سرهنگ کارآگاه علی عقیلی فرمانده پایگاه دوم پلیس آگاهی تهران بزرگ درباره جزئیات این پرونده گفت: در پی وصول شکایت تعدادی از شهروندان مبنی بر فروش خودروهای تصادفی به جای خودروی سالم، بررسی موضوع در دستور کار کارآگاهان قرار گرفت.
وی افزود: در جریان تحقیقات تخصصی مشخص شد متهمان که به صورت باندی فعالیت میکردند، کارآگاهان با انجام اقدامات پلیسی طی قرار صوری در تاریخ ۱۲ آذرماه، با هماهنگی قضایی طی دو عملیات در محدوده شمال و شمال غرب تهران، با انجام تیراندازی هدفمند و مطابق مقررات، ۶ متهم را با هویتهای معلوم دستگیر کردند.
سرهنگ عقیلی ادامه داد: در این عملیات، دو دستگاه خودروی ال۹۰ و پژو الایکس نیز توقیف و به پایگاه منتقل شد.
وی تصریح کرد: به دلیل گستردگی فعالیت مجرمانه این باند، تاکنون بیش از ۲۰ نفر شاکی شناسایی شدهاند و تحقیقات برای شناسایی سایر افراد مرتبط همچنان ادامه دارد.
سرهنگ کارآگاه عقیلی در توصیه به شهروندان گفت: از هموطنان تقاضا داریم هنگام خرید و فروش خودرو، فرایند معامله را صرفاً در مراکز معتبر، نمایشگاههای دارای پروانه کسب و یا مراکز تعویض پلاک رسمی انجام دهند. از اعتماد به افراد ناشناس، قرارهای صوری، قیمتهای غیرمتعارف و پیشنهادهای عجولانه جداً خودداری کنید. حتماً قبل از هرگونه معامله، خودرو را توسط کارشناس رسمی و معتبر بررسی فنی و بدنه کنید و از صحت اصالت خودرو، وضعیت پلاک، سابقه تصادف و هرگونه دستکاری اطمینان کامل به دست آورید.
در صورت مشاهده هرگونه مورد مشکوک، موضوع را سریعاً به مرکز فوریتهای پلیسی ۱۱۰ اطلاع دهید.