مدارس مازندران روز دوشنبه هم غیرحضوری است

\u0628\u0647 \u06af\u0632\u0627\u0631\u0634 \u062a\u0627\u0628\u0646\u0627\u06a9\u061b \u0637\u0628\u0642 \u062a\u0635\u0645\u06cc\u0645 \u062c\u0644\u0633\u0647 \u0627\u0636\u0637\u0631\u0627\u0631\u06cc \u0633\u062a\u0627\u062f \u0645\u062f\u06cc\u0631\u06cc\u062a \u0628\u062d\u0631\u0627\u0646 \u0627\u0633\u062a\u0627\u0646 \u0645\u0627\u0632\u0646\u062f\u0631\u0627\u0646\u060c \u0622\u0645\u0648\u0632\u0634 \u062f\u0631 \u0645\u062f\u0627\u0631\u0633 \u0627\u0633\u062a\u0627\u0646 \u0631\u0648\u0632 \u062f\u0648\u0634\u0646\u0628\u0647 \u06f1\u06f7 \u0622\u0630\u0631\u0645\u0627\u0647 \u0628\u0647 \u0635\u0648\u0631\u062a \u063a\u06cc\u0631\u062d\u0636\u0648\u0631\u06cc \u0628\u0631\u06af\u0632\u0627\u0631 \u062e\u0648\u0627\u0647\u062f \u0634\u062f.