به گزارش تابناک به نقل از تسنیم؛ حجت الاسلام والسمسلمین محسنی‌اژه‌ای در روز دانشجو در جمع دانشجویان دانشگاه زنجان حاضر شد تا با دانشجویان به دیدار و گفت‌و‌گو بنشیند.

حضور امروز حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای در جمع دانشجویان دانشگاه زنجان پانزدهمین حضور وی در دانشگاه‌های سراسر کشور و نشست‌های دانشجویی در دوره تصدی مسئولیت ریاست قوه قضاییه محسوب می‌شود.

‌سئوال‌های راهبردی رئیس قوه قضاییه از دانشجویان

حجت‌الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای، در ادامه سلسله نشست‌های هم‌اندیشانه و صمیمانه خود با دانشجویان سراسر ایران، امروز یکشنبه ۱۶ آذر، همزمان با روز دانشجو، در دانشگاه زنجان حضور یافت و از نزدیک و بدون واسطه، مطالبات و دغدغه‌های دانشجویان را شنید و با آنان هم‌صحبت شد.

رئیس قوه قضاییه طی سخنانی در این نشست صمیمانه، ضمن گرامیداشت روز دانشجو و درود فرستادن بر ارواح شهدای دانشجو اظهار کرد: پس از کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲، حکومت وقت با رژیم‌های استکباری و استعماری نظیر امریکا و انگلیس رابطه برقرار کرد و در همین راستا معاون رئیس‌جمهور امریکا به ایران آمد، اما دانشجویان این امر را تحمل نکردند و به عنوان نبض تپنده جامعه در مقابل کودتاگران و مستکبران ایستادند و در این راه شهدایی همچون قندچی، بزرگ‌نیا و شریعت‌رضوی تقدیم کشور و نهضت کردند.

رئیس قوه قضاییه گفت: حقیقتاً و بدون مجامله عرض می‌کنم که حضور در جمع‌های دانشجویی برای من بسیار مغتنم است. من خود را مغبون می‌دانم که نمی‌توانم بیشتر در جمع‌های دانشجویی حاضر شوم.

رئیس دستگاه قضا ضمن اشاره به اهمیت گسترش و بسط عدالت و همچنین ایجاد زمینه برای اصلاح مجرمین بیان داشت: اگر قائل به آن هستیم که ایجاد زمینه برای اصلاح مجرمین، امر پسندیده و مطلوبی است، بنابراین باید تدابیری اتخاذ کنیم تا عوارض و آسیب‌های این امر تقلیل یابد.

رئیس عدلیه تصریح کرد: ما قائل به آن هستیم که وقتی کسی لغزش می‌کند باید در همان گام اول دست او را بگیریم تا او به پرتگاه نیفتد؛ نه اینکه او را هُل دهیم و سپس یقه‌اش را بگیریم و خوشحال باشیم که فسادی را کشف کرده‌ایم و او را نیز به عنوان مجرم و مفسد معرفی کنیم. چنانچه دستگاه‌های نظارتی ما در این مسیر درست و صواب حرکت نمی‌کنند، چه کار کنیم که آنها به این مسیر رهنمون شوند؟

قاضی‌القضات افزود: یکی از نعمت‌های بزرگی که خداوند به بشر عنایت کرده فرصت توبه و اصلاح و جبران است؛ ما این نعمت بزرگ الهی را در شرایط حاضر چگونه می‌توانیم در جامعه خود پیاده کنیم؟ آیا چنانچه زمینه توبه و اصلاح مجرمین فراهم بود باید از این کار استنکاف ورزیم؟!

محسنی اژه‌ای اظهار کرد: حرف حق را باید زد؛ اما چگونه این حرف حق را بزنیم و با چه ادبیاتی حرف حق را بیان کنیم که هم مؤثر باشد و هم دشمنان و اغیار سوءاستفاده نکنند.

رئیس قوه قضاییه بیان داشت: در بحث مقابله با ناهنجاری‌های اجتماعی و مقوله عفاف و حجاب، من به عنوان رئیس قوه قضاییه یک سلسله اقداماتی را اتخاذ کرده‌ام، اما چنانچه سایر دستگاه‌ها همراهی نکنند و فقط دستگاه قضایی بخواهد با قوه قهریه وارد شود، کفایت نمی‌کند.

رئیس دستگاه قضا تصریح کرد: در دی ماه سال ۱۴۰۱ یعنی پس از وقایع پاییز آن سال، من در جلسه‌ای به برخی از مسئولان ذی‌صلاح هشدار و انذار دادم که باید برای مقوله عفاف و حجاب، تدبیر عاجلی را اتخاذ کرد، چرا که با گذشت زمان، در این عرصه ممکن است تحرکاتی صورت گیرد.

رئیس عدلیه افزود: در نخستین روز‌های فروردین ۱۴۰۲ نیز من دو جلسه را با مسئولان و دست‌اندرکاران مربوطه در حوزه‌های مختلف اعم از سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و امنیتی و انتظامی برگزار کردم و خطاب به آنان تصریح داشتم که من قوانین و مقررات ناظر بر حوزه عفاف و حجاب را احصاء کرده‌ام و معتقدم با همین قوانین و مقررات موجود می‌توان بالغ بر ۷۵ درصد به توفیق رسید و جلوی ناهنجاری‌ها را سد کرد؛ فی‌المثل تکالیف قانونی اصناف، فراجا و ... را در آن جلسات تشریح کردم.

قاضی‌القضات ادامه داد: در جریان جلسات مذکور، دستورالعملی ۴ ماده‌ای نیز ابلاغ شد و مقرر شد دستگاه‌های اطلاعاتی به شناسایی جریانات سازمان‌یافته مروّج بی‌عفتی و بی‌حجابی و معرفی آنها به دستگاه قضایی مبادرت ورزند و فراجا نیز وفق تکلیف قانونی خود با جرم مشهود در حوزه بی‌عفتی و بی‌حجابی در انظار عمومی، برخورد کند.

محسنی اژه‌ای اظهار داشت: پس از گذشت مدتی، مقوله‌ی عفاف و حجاب در جلسه شورای عالی انقلاب فرهنگی مطرح شد و من مجدداً تصریح کردم که با همین قوانین و مقررات موجود، می‌توان تا حد قابل توجهی جلوی ولنگاری و بی‌حجابی در انظار عمومی را گرفت؛ علی‌ایحال، در شورای‌عالی انقلاب فرهنگی، تکلیف بر آن شد که قوه قضاییه در این زمینه لایحه‌ای را ارائه کند.

رئیس دستگاه قضا افزود: ما در قوه قضاییه با بهره‌گیری از نقطه‌نظرات تخصصی، لایحه‌ای موجز، اما کارآمد و قابل اجرا را که همه جوانب از جمله کرامت بانوان حفظ شود در ۹ ماده پیرامون عفاف و حجاب تدوین کردیم؛ این لایحه به دولت رفت و ۶ ماده دیگر نیز به آن افزوده شد؛ اما مجلس این لایحه ۱۵ ماده‌ای را به ۷۴ ماده تبدیل کرد و رفت و برگشت‌هایی در این زمینه با شورای نگهبان داشت. در نهایت، این مقوله به قانون تبدیل شد، اما هنوز ابلاغ نشده است.

رئیس قوه قضاییه در خصوص مقوله مبارزه با فساد بیان داشت: یکی از دانشجویان گرانقدر در سخنانش گفت که پرونده دو وزیر دولت سیزدهم خیلی سریع رسیدگی شد؛ من باید خطاب به این دانشجوی عزیز بگویم که رسیدگی به این پرونده ۲ سال به طول انجامید آیا دو سال زمانی سریع است؟ بسیاری از پرونده‌های بزرگتر و قطورتر ما نیز در همین میزان به طول انجامیده است.

رئیس عدلیه تصریح کرد: من می‌پذیرم که ما مشکل اطاله دادرسی داریم، اما به هیچ وجه اینگونه نیست که در قوه قضاییه جدول زمانبندی برای مختومه کردن پرونده‌ها وجود داشته باشد. باید توجه داشت که بسیاری از پرونده‌ها نیاز به کارشناسی دارند و فرایند‌های کارشناسی بعضاً مدت طولانی به طول می‌انجامد. ما مدت‌هاست که به دنبال رفع مشکل طولانی شدن فرایند‌های کارشناسی در پرونده‌های قضایی هستیم و در این راستا تدابیری اتخاذ شده است.

قاضی‌القضات بیان داشت: من از طرفداران برگزاری دادگاه‌های علنی و انتشار عمومی مفاد دادگاه‌ها هستم، اما باید توجه داشت که در این زمینه قانون برای ما محدودیت‌هایی وضع کرده است. من در طی دهه‌های گذشته بار‌ها دادگاه‌های علنی برگزار کردم و می‌دانم که چقدر برگزاری دادگاه‌ها به صورت علنی برای دستگاه قضا و عموم مردم مفید است؛ همچنین معتقدم بازدارندگی این امر از انواع مجازات حتی مجازات اعدام بیشتر است. در خصوص انتشار عمومی مفاد دادگاه‌ها نیز باید خدمت شما دانشجویان گرانقدر بگویم که در مواردی قانون به ما این اجازه را نمی‌دهد تا زمانی که حکمی قطعی نشده جزئیات آن را نشر دهیم.

محسنی اژه‌ای اظهار کرد: شما دانشجویان مطالبه‌گر و دغدغه‌مند اطمینان داشته باشید که عزم قوه قضاییه در مسیر مبارزه با فساد جزم است و من اگر آمار‌های این مقوله چه از حیث افراد محاکمه و مجازات شده و چه از حیث میزان ارزی و ریالی بازگشت به بیت‌المال را بگویم، متوجه می‌شوید که نه تنها از میزان مبارزه با فساد کاسته نشده بلکه افزوده نیز شده است.

رئیس قوه قضاییه افزود: ما قاطعانه و بدون اغماض با فساد و مفسد مبارزه می‌کنیم، اما تلاش داریم این مبارزه ما تا حد ممکن کم‌هزینه و بدون فضاسازی باشد و به‌گونه‌ای باشد که فعالان سالم اقتصادی نهراسند و تامین امنیت سرمایه‌گذاری مخدوش نشود.

رئیس دستگاه قضا بیان داشت: من از اینکه وقت زیاد و موسّعی برای سخنرانی دانشجویان وجود نداشت، ناراحت هستم، فلذا دستور می‌دهم ترتیبی اتخاذ شود تا دوباره به دانشگاه زنجان بیایم و در زمان موسع و مبسوطی با شما دانشجویان هم‌صحبت شوم.

رئیس عدلیه خاطرنشان کرد: تمام مطالبی که شما دانشجویان در خصوص وضعیت بانک‌ها و به ویژه بانک آینده مطرح کردید درست است؛ اکنون فرصت نیست تا من در این خصوص توضیحات مبسوطی به شما ارائه دهم؛ اما از شما می‌خواهم تا یک نماینده را از میان خودتان انتخاب کنید تا او رابط ما با شما دانشجویان باشد و من نیز چنانچه ضرورت داشت حتی برای او ابلاغ مشاوره نیز صادر می‌کنم.

قاضی‌القضات گفت: در دوره اخیر در نتیجه سلسله اقداماتی که در مراجع قضایی صورت گرفته است رابطه میان دستگاه قضایی و نهاد دانشگاه و دانشجویان بسیار بیشتر و قوی‌تر شده است.