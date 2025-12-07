قیمت سکه، امروز یکشنبه ۱۶ آذر ۱۴۰۴

امروز یکشنبه ۱۶ آذر ۱۴۰۴، سکه امامی در بازار تهران به طور متوسط ۱۲۹ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان معامله شد.

قیمت سکه امامی در روز گذشته، ۱۲۸ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان بود.

به گزارش تابناک، اما قیمت سکه امامی امروز با افزایش ۰.۳۸ درصدی، از ۱۳۰,۳۰۰,۰۰۰ (یکصد و سی میلیون و سیصد هزار) تومان به ۱۳۰,۸۰۰,۰۰۰ (یکصد و سی میلیون و هشتصد هزار) تومان رسید.

جدول قیمت 3 روز اخیر سکه امامی قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ ۱۳۰,۸۰۰,۰۰۰ ۵۰۰,۰۰۰ ۰.۳۸ 10:53 ۱۳۰,۳۰۰,۰۰۰ ۲,۳۰۰,۰۰۰ ۱.۷۶ روز قبل ۱۲۸,۰۰۰,۰۰۰ ۰.۰۰ ۲ روز پیش

قیمت نیم سکه امروز

نیم سکه امروز بدون تغییر نسبت به روز گذشته ۶۹,۰۰۰,۰۰۰ (شصت و نه میلیون) تومان نرخ گذاری شد.

جدول قیمت 3 روز اخیر نیم سکه قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ ۶۹,۰۰۰,۰۰۰ ۰.۰۰ 10:53 ۶۹,۰۰۰,۰۰۰ ۲,۵۰۰,۰۰۰ ۳.۶۲ روز قبل ۶۶,۵۰۰,۰۰۰ ۰.۰۰ ۲ روز پیش

قیمت ربع سکه امروز

ربع سکه امروز با افزایش ۰.۷۵ درصدی، از ۳۹,۲۰۰,۰۰۰ (سی و نه میلیون و دویست هزار) تومان به ۳۹,۵۰۰,۰۰۰ (سی و نه میلیون و پانصد هزار) تومان رسید.

قیمت سکه گرمی امروز

هر سکه گرمی امروز با افزایش ۰.۵۴ درصدی، از ۱۸,۱۰۰,۰۰۰ (هجده میلیون و یکصد هزار) تومان به ۱۸,۲۰۰,۰۰۰ (هجده میلیون و دویست هزار) تومان رسید.