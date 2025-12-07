قیمت سکه، امروز یکشنبه ۱۶ آذر ۱۴۰۴

قیمت سکه امامی در روز گذشته، ۱۲۸ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان بود.
به گزارش تابناک، اما قیمت سکه امامی امروز با افزایش ۰.۳۸ درصدی، از ۱۳۰,۳۰۰,۰۰۰ (یکصد و سی میلیون و سیصد هزار) تومان به ۱۳۰,۸۰۰,۰۰۰ (یکصد و سی میلیون و هشتصد هزار) تومان رسید.
|جدول قیمت 3 روز اخیر سکه امامی
|قیمت (تومان)
|مقدار تغییر
|درصد تغییر
|تاریخ
|۱۳۰,۸۰۰,۰۰۰
|۵۰۰,۰۰۰
|۰.۳۸
|10:53
|۱۳۰,۳۰۰,۰۰۰
|۲,۳۰۰,۰۰۰
|۱.۷۶
|روز قبل
|۱۲۸,۰۰۰,۰۰۰
|۰.۰۰
|
|۲ روز پیش
نیم سکه امروز بدون تغییر نسبت به روز گذشته ۶۹,۰۰۰,۰۰۰ (شصت و نه میلیون) تومان نرخ گذاری شد.
|جدول قیمت 3 روز اخیر نیم سکه
|قیمت (تومان)
|مقدار تغییر
|درصد تغییر
|تاریخ
|۶۹,۰۰۰,۰۰۰
|۰.۰۰
|
|10:53
|۶۹,۰۰۰,۰۰۰
|۲,۵۰۰,۰۰۰
|۳.۶۲
|روز قبل
|۶۶,۵۰۰,۰۰۰
|۰.۰۰
|
|۲ روز پیش
ربع سکه امروز با افزایش ۰.۷۵ درصدی، از ۳۹,۲۰۰,۰۰۰ (سی و نه میلیون و دویست هزار) تومان به ۳۹,۵۰۰,۰۰۰ (سی و نه میلیون و پانصد هزار) تومان رسید.
هر سکه گرمی امروز با افزایش ۰.۵۴ درصدی، از ۱۸,۱۰۰,۰۰۰ (هجده میلیون و یکصد هزار) تومان به ۱۸,۲۰۰,۰۰۰ (هجده میلیون و دویست هزار) تومان رسید.