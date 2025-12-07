En
پرسش تند دانشجوی گیلانی از رسایی
کد خبر:۱۳۴۴۴۵۵
6028 بازدید
نبض خبر

نماینده ترامپ: وسط داستانیم؛ ماجرای اسرائیل با ایران تمام نشده

تام باراک فرستاده ویژه دولت ترامپ در امور سوریه و سفیر آمریکا در ترکیه گفت: «ما دو عملیات تغییر رژیم در ایران داشتیم، هیچ‌کدام از آنها جواب نداد. پس عاقلانه بود کار را به منطقه (اسرائیل) واگذار کنیم! چرا اسرائیل نمی‌خواست کار را تمام کند؟ من فکر نمی‌کنم ماجرا تمام شده باشد! شما در فصل پنجمید، پنج فصل دیگر باقی مانده.» ادعاهای باراک را می‌بینید و می‌شنوید.
