جباری سرمربی مس رفسنجان شد

\n\u0628\u0647 \u06af\u0632\u0627\u0631\u0634 \u062a\u0627\u0628\u0646\u0627\u06a9 \u0628\u0647 \u0646\u0642\u0644 \u0627\u0632 \u062a\u0633\u0646\u06cc\u0645\u061b \u0645\u062f\u06cc\u0631\u0627\u0646 \u0628\u0627\u0634\u06af\u0627\u0647 \u0645\u0633 \u0631\u0641\u0633\u0646\u062c\u0627\u0646 \u0628\u0627 \u0645\u062c\u062a\u0628\u06cc \u062c\u0628\u0627\u0631\u06cc \u0628\u0647 \u062a\u0648\u0627\u0641\u0642 \u0646\u0647\u0627\u06cc\u06cc \u0631\u0633\u06cc\u062f\u0646\u062f \u0648 \u0633\u0631\u0645\u0631\u0628\u06cc \u0633\u0627\u0628\u0642 \u0627\u0633\u062a\u0642\u0644\u0627\u0644 \u0628\u0647 \u0639\u0646\u0648\u0627\u0646 \u062c\u0627\u0646\u0634\u06cc\u0646 \u0631\u0633\u0648\u0644 \u062e\u0637\u06cc\u0628\u06cc \u0627\u0646\u062a\u062e\u0627\u0628 \u0634\u062f.\u00a0\n\u00a0\u062c\u0644\u0627\u0644 \u0686\u0631\u0627\u063a\u067e\u0648\u0631 \u0648 \u0647\u0627\u062f\u06cc \u0634\u06a9\u0648\u0631\u06cc\u060c \u0628\u0647 \u0639\u0646\u0648\u0627\u0646 \u062f\u0633\u062a\u06cc\u0627\u0631\u0627\u0646 \u062c\u0628\u0627\u0631\u06cc \u062f\u0631 \u06a9\u0627\u062f\u0631\u0641\u0646\u06cc \u0645\u0633 \u062d\u0636\u0648\u0631 \u062e\u0648\u0627\u0647\u0646\u062f \u062f\u0627\u0634\u062a.