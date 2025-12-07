ریتم
اجرای نگو نگو نمیام هایده توسط مصطفی راغب
مصطفی راغب در کنسرتش آهنگ نگو نگو نمیام از جهانبخش پازوکی و با صدای هایده را بازخوانی کرده است. این اجرا که خود راغب منتشر کرده را میبینید.
برچسبها:ریتم مصطفی راغب هایده ویدیو فیلم
ناشناس| |
۱۷:۲۰ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۶
هایده کجا این گوگولی کجا
ناشناس| |
۲۲:۵۱ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۶
کار هرکس نیست خرمن کوفتن...برو در حد خودت بخون. هرکس نمیتونه شاهکار دیگران رو تقلید کنه
اینم تا تمام آهنگ های قدیمی رو نابود نکنه ولکن نیست. نه به اون نوحه خوانیت توی یزد نه به ترانه خوندنت
پاسخ ها
پورحسینی| |
۱۸:۰۵ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۶
این تصمیم گرفته کاری کنه که مردم ازش متنفر بشن
آخه تو چی به اثر جاودان خانم هایده اضافه کردی ؟؟
اینکه ترانه های بانوی موسیقی ایران ( جاودانه ی بی همتا ) هایده رو بازخوانی می کنی مشکلی نیست . ولی گوش ها به این صدا عادت نداره
اینو که هایده خونده خودش. ما هم میتونیم بخونیم.
از خودتون بخونید و آثار ماندگار خلق کنید.
روان بانو هایده شاد باد. کاش تو ایران بودند و آنجا به خاک سپره می شدند. کار خوبیه کارهای قدیمی را زنده کنید