رفتار عجیب با یک خواننده پاپ روی صحنه کنسرت
تعداد بازدید : 21282
کد خبر:۱۳۴۴۴۴۸
86261 بازدید
نظرات: ۲۸
ریتم

اجرای نگو نگو نمیام هایده توسط مصطفی راغب

مصطفی راغب در کنسرتش آهنگ نگو نگو نمیام از جهانبخش پازوکی و با صدای هایده را بازخوانی کرده است. این اجرا که خود راغب منتشر کرده را می‌بینید.
برچسب‌ها:
ریتم مصطفی راغب هایده ویدیو فیلم
نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۵
در انتظار بررسی: ۴
انتشار یافته: ۲۸
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۵۰ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۶
31
23
پاسخ
عالی
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۷:۲۰ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۶
چی چی عالی
هایده کجا این گوگولی کجا
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۲۲:۵۱ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۶
باید بگم بگم احمدی نژاد می خوند با این صداش
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۵۴ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۶
15
56
پاسخ
کار هرکس نیست خرمن کوفتن...برو در حد خودت بخون. هرکس نمیتونه شاهکار دیگران رو تقلید کنه
سامان
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۱۳ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۶
16
56
پاسخ
اینم تا تمام آهنگ های قدیمی رو نابود نکنه ولکن نیست. نه به اون نوحه خوانیت توی یزد نه به ترانه خوندنت
پاسخ ها
پورحسینی
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۸:۰۵ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۶
دلت میاد راغب حرف نداره ☺️
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۳۴ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۶
11
27
پاسخ
جالب نبود
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۴۲ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۶
14
32
پاسخ
این تصمیم گرفته کاری کنه که مردم ازش متنفر بشن
آخه تو چی به اثر جاودان خانم هایده اضافه کردی ؟؟
علی
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۵۳ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۶
7
26
پاسخ
اینکه ترانه های بانوی موسیقی ایران ( جاودانه ی بی همتا ) هایده رو بازخوانی می کنی مشکلی نیست . ولی گوش ها به این صدا عادت نداره
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۵۸ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۶
10
32
پاسخ
من که تا دقیقه 1:55 بیشتر نتونستم تحمل کنم شما رو نمیدونم
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۵۹ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۶
6
22
پاسخ
اینو که هایده خونده خودش. ما هم میتونیم بخونیم.

از خودتون بخونید و آثار ماندگار خلق کنید.
ناشناس
|
Canada
|
۱۳:۰۸ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۶
10
32
پاسخ
روان بانو هایده شاد باد. کاش تو ایران بودند و آنجا به خاک سپره می شدند. کار خوبیه کارهای قدیمی را زنده کنید
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۱۴ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۶
4
4
پاسخ
?
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۲۲:۳۰ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۶
!!!
