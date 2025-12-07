تأیید توقیف بخشی از ساختمان پرسپولیس

به گزارش تابناک؛ باشگاه پرسپولیس درباره صورت‌های مالی منتشر شده توضیحاتی در سایت کدال ارائه کرد.

در توضیحات آن آمده: «در خصوص بند‌های گزارش حسابرسی به استحضار می‌رساند ساختمان باشگاه با توجه به مدارک موجود بهای تمام شده خرید ساختمان توسط باشگاه و سازمان لیگ (به نیابت از باشگاه) در سال‌های گذشته پرداخت نموده است، اما سند مالکیت همچنان به نام فدراسیون فوتبال است که با توجه به بدهی فدراسیون به سازمان تامین اجتماعی (طبق اخبار واصله) ۲.۴ سهم از ۵ سهم ساختمان توسط سازمان تامین اجتماعی توقیف و منتقل شده است. بخش حقوقی باشگاه جهت انتقال سند مالکیت به طور کامل به نام باشگاه اقدامات خود را انجام داده و در جریان است. لازم به توضیح است که این موضوع در ابتدای پذیرش سهام شرکت در سازمان بورس وجود داشته است. همچنین قابل بیان است تمام مدارک و مستندات از جمله مصوبات، قرارداد‌ها و رسید‌های پرداخت در خصوص بند دیگر گزارش حسابرسی، به حسابرس محترم ارائه شده است.»

در ادامه این توضیحات اضافه شده: «لازم به توضیح است اسناد مالکیت مجموعه ورزشی شهید درفشی فر و شهدای گمنام به نام باشگاه منتقل شده است.»