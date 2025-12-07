میلی صفحه خبر لوگو بالا
قیمت خودرو در بازار امروز 16 آذرماه

قیمت خودرو امروز 16 آذر 1404 از سوی بنگاه‌های معاملاتی اعلام شد.
قیمت خودرو در بازار امروز 16 آذرماه

به گزارش تجارت نیوز، قیمت خودرو امروز 16 آذر 1404 در شرایطی اعلام شد که بازار خودرو تحت تاثیر افزایش نرخ ارز مسیر صعودی قیمت‌ها را ادامه داد. بررسی بازار خودرو نشان می‌دهد که این رشد قیمت‌ها ناشی از انتظارات تورمی فروشندگان است و با وجود افزایش قیمت‌ها، حجم تقاضای موثر کاهش یافته است.

با این حال، کاهش ۱۰ درصدی عرضه خودرو به بازار و فقدان شفافیت در سیاست‌های واردات امکان اصلاح قیمت‌ها در کوتاه‌مدت را محدود کرده است. در چنین شرایطی، کارشناسان معتقدند که روند افزایشی قیمتی خودرو با شیب ملایم ادامه خواهد داشت.


قیمت خودروهای داخلی

قیمت خودروهای داخلی

شاهین GL نسبت به روز گذشته 20 میلیون تومان گران شد و روی شاخص یک میلیارد و 130 میلیون تومان ایستاد. از سوی دیگر، اطلس G افزایش بهای 15 میلیون تومانی را تجربه کرد تا با نرخ 855 میلیون تومان خرید و فروش شود.

پژو 207 دنده‌ای هیدرولیک (TU5P) رشد بهای 20 میلیون تومانی را پشت سر گذاشت تا با نرخ یک میلیارد و 140 میلیون تومان مورد معامله قرار گیرد. از طرف دیگر، دنا پلاس MT6 ( رینگ فولادی) نسبت به روز گذشته 18 میلیون تومان گران شد و روی قله یک میلیارد و 285 میلیون تومان ایستاد.

قیمت خودروهای مونتاژی

قیمت خودروهای مونتاژی

لاماری هیبرید نسبت به روز معاملاتی گذشته 90 میلیون تومان گران شد و با نرخ معاملاتی سه میلیارد و 390 میلیون تومان به معاملات روز جاری رسید. از طرف دیگر، لوکانو L7 افزایش قیمت 20 میلیون تومانی را پشت سر گذاشت تا با برچسب قیمتی سه میلیارد و 680 میلیون تومان در بنگاه‌های معاملاتی عرضه شود.

کی‌ام‌سی J7 نسبت به روز گذشته 80 میلیون تومان گران شد تا با بهای 2 میلیارد و 650 میلیون تومان در بازار آزاد عرضه شود. از سوی دیگر، بک X3 رشد 30 میلیون تومانی را تجربه کرد و به نرخ معاملاتی یک میلیارد و 780 میلیون تومان رسید.

فونیکس FX رشد بهای 70 میلیون تومانی را تجربه کرد تا با برچسب قیمتی سه میلیارد و 320 میلیون تومان در پلتفرم‌های آنلاین خرید و فروش خودرو آگهی شود. از طرف دیگر، آریزو 6 نسبت روز گذشته 40 میلیون تومان گران شد تا امروز با نرخ 2 میلیارد و 400 میلیون تومان معامله شود.

جنجال‌های بی پایان رامین رضاییان در استقلال؛ از اخراج توسط ساپینتو تا تکذیب!
سود انباشته کم شد، پاداش مدیران بالا رفت/ هیأت‌مدیره بورس کالا ۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان پاداش گرفت؟!
توزیع میلیاردها «دلار سفید» با طعم تلخ گرانی در سفره مردم/ رانت ارزی یا حمایت معیشتی؟
