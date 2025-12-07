محورهای رایزنی زلنسکی با ویتکاف و کوشنر

رئیس جمهور اوکراین اعلام کرد: تماس تلفنی سازنده‌ای با ویتکاف و کوشنر داشتم و در آن پیرامون مراحل بعدی و قالب مذاکرات صلح (با روسیه)، با آمریکا به توافق رسیدم.

ولودیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین روز شنبه در سخنانی اعلام کرد: تماس تلفنی سازنده‌ای با استیو ویتکاف (فرستاده رئیس جمهور آمریکا) و جرد کوشنر (داماد ترامپ) داشتم.

به گزارش تابناک به نقل از الجزیره؛ رئیس جمهور اوکراین ادامه داد: کی یف مصمم است که به همکاری صمیمانه با طرف آمریکایی برای دستیابی به صلح واقعی (با روسیه) ادامه دهد. با ویتکاف و کوشنر در مورد مراحل بعدی و قالب مذاکرات با آمریکا به توافق رسیدیم.

ولودیمیر زلنسکی مدعی شد: اوکراین مصمم است که با حسن نیت به همکاری با طرف آمریکایی برای دستیابی به توافق صلح ادامه دهد.