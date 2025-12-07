وقایع اتفاقیه
پورمحمدی: در 1376 میتوانستیم عراق را فتح کنیم!
مصطفی پورمحمدی معاون اطلاعات خارجی اسبق وزارت اطلاعات با اشاره به انتفاضه شعبانیه که منجر به سقوط دولت صدام در بخش وسیعی از عراق شد، میگوید: «در سال 1376 میتوانستیم عراق را فتح کنیم! آمریکاییها مانع سقوط صدام شدند... نیروهای همسو با ایران در حال انقلاب در عراق بودند ولی آمریکا به فریاد صدام رسید و اجازه دادند صدام معترضین را قتلعام کند...» صحبتهای پورمحمدی را با این توضیح میبینید و میشنوید که مستندی درباره انتفاضه شعبانیه را در خبرهای مرتبط میتوانید ببینید.
