انفجار خونین و آتشین لوله گار شهری دهدشت

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا، پرویز غفارفرد افزود: ساعت ۱۴:۱۶ شنبه ۱۵ آذر، گزارشی مبنی بر انفجار لوله گاز در خیابان امام خمینی شمالی به مرکز پیام اورژانس ۱۱۵ استان اعلام شد که با رسیدن تیم‌های امدادی به محل، مشخص شد دو نفر از مأموران اداره گاز که در حال تعمیر نشتی لوله بودند، در اثر انفجار دچار سوختگی‌های شدید شده‌اند.

وی ادامه داد: طبق اعلام کارشناسان اورژانس تعداد مصدومان دو نفر بوده و درصد سوختگی آنها ۵۵ درصد و ۶۰ درصد گزارش شده است.

رئیس اورژانس پیش بیمارستانی استان کهگیلویه و بویراحمد اضافه کرد: بعد از انجام اقدامات درمانی اولیه در محل هر دو مصدوم توسط آمبولانس‌های اورژانس ۱۱۵ به بیمارستان امام خمینی (ره) منتقل شدند.