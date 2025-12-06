هشدار سفارت مسکو به شهروندان روسی در سفر به ایران

به گزارش تابناک، روزنامه کامرسانت نوشت: سفارت روسیه در تهران به گردشگران روس توصیه میکند هنگام سفر به ایران از گرفتن عکس و ویدیو خودداری کنند. این نمایندگی دیپلماتیک توضیح داده است که این کار به جلوگیری از «حوادث ناخواسته و تخلفات غیرعمد» کمک میکند.
در بیانیهٔ مطبوعاتی سفارت که در تلگرام منتشر شده، آمده است: «به شهروندان روسیه اکیداً توصیه میشود که هنگام سفر به جمهوری اسلامی ایران… بهطور دقیق از الزامات قوانین محلی پیروی کرده و احتیاط و دوراندیشی معقول از خود نشان دهند.»
اینکه این توصیهها دقیقاً به چه چیزی مرتبط است و آیا اخیراً چنین حوادثی رخ داده، مشخص نشده است.
در وبسایت سرکنسولگری روسیه در شهر رشت آمده است که در ایران گرفتن عکس و فیلم از نهادهای دولتی، نمایندگیهای خارجی و تأسیسات نظامی ممنوع است. در این مکانها علائم هشدار نصب شده و برای نقض این مقررات امکان بازداشت وجود دارد. در مقابل، تصویربرداری از جاذبههای شهری، بناهای تاریخی و «صحنههای زندگی معاصر» مجاز است.
از سال ۲۰۲۳ میان روسیه و ایران سازوکار سفرهای گردشگری گروهی بدون ویزا برقرار شده است. این سازوکار برای گروههای سازمانیافته ۵ تا ۵۰ نفره و برای سفرهایی با مدتزمان حداکثر ۱۵ روز در نظر گرفته شده است.