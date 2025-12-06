میلی صفحه خبر لوگو بالا
هشدار سفارت مسکو به شهروندان روسی در سفر به ایران

سفارت روسیه در تهران به گردشگران روس توصیه می‌کند هنگام سفر به ایران از گرفتن عکس و ویدیو خودداری کنند. این نمایندگی دیپلماتیک توضیح داده است که این کار به جلوگیری از «حوادث ناخواسته و تخلفات غیرعمد» کمک می‌کند.
کد خبر: ۱۳۴۴۳۵۸
| |
2967 بازدید
به گزارش تابناک، روزنامه کامرسانت نوشت: سفارت روسیه در تهران به گردشگران روس توصیه می‌کند هنگام سفر به ایران از گرفتن عکس و ویدیو خودداری کنند. این نمایندگی دیپلماتیک توضیح داده است که این کار به جلوگیری از «حوادث ناخواسته و تخلفات غیرعمد» کمک می‌کند.

در بیانیهٔ مطبوعاتی سفارت که در تلگرام منتشر شده، آمده است: «به شهروندان روسیه اکیداً توصیه می‌شود که هنگام سفر به جمهوری اسلامی ایران… به‌طور دقیق از الزامات قوانین محلی پیروی کرده و احتیاط و دوراندیشی معقول از خود نشان دهند.»

این‌که این توصیه‌ها دقیقاً به چه چیزی مرتبط است و آیا اخیراً چنین حوادثی رخ داده، مشخص نشده است.

در وب‌سایت سرکنسولگری روسیه در شهر رشت آمده است که در ایران گرفتن عکس و فیلم از نهادهای دولتی، نمایندگی‌های خارجی و تأسیسات نظامی ممنوع است. در این مکان‌ها علائم هشدار نصب شده و برای نقض این مقررات امکان بازداشت وجود دارد. در مقابل، تصویربرداری از جاذبه‌های شهری، بناهای تاریخی و «صحنه‌های زندگی معاصر» مجاز است.

از سال ۲۰۲۳ میان روسیه و ایران سازوکار سفرهای گردشگری گروهی بدون ویزا برقرار شده است. این سازوکار برای گروه‌های سازمان‌یافته ۵ تا ۵۰ نفره و برای سفرهایی با مدت‌زمان حداکثر ۱۵ روز در نظر گرفته شده است.

