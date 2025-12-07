میلی صفحه خبر لوگو بالا
En
/
فا
En العربیة
میلی صفحه خبر موبایل
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

دی ماه 1404 چند روز تعطیلات داره؟

تقویم دی‌ماه ۱۴۰۴ پر از مناسبت‌های ملی و مذهبی است و با چند تعطیلی رسمی، برنامه‌ریزی آخر سال را برای همه راحت‌تر می‌کند.
کد خبر: ۱۳۴۴۳۵۶
| |
89 بازدید

دی ماه 1404 چند روز تعطیلات داره؟

دی، نهمین ماه از تقویم شمسی است که با طولانی‌ترین شب سال، یعنی شب یلدا، آغاز می‌شود. این ماه نماد گذر از تاریکی به روشنایی است و با سرمای زمستان، میوه‌های خاص و مناسبت‌های مهمی در فرهنگ ما پیوند خورده است.یکی از اولین سوالاتی که در ماه دی، ماه آغاز زمستان به ذهن می‌رسد، برنامه تعطیلات رسمی است. به نظر شما در تقویم دی امسال چند روز تعطیل وجود دارد؟

به گزارش تابناک؛ دی ماه 1404، با ماه‌های قمری رجب و شعبان و دو ماه میلادی دسامبر ۲۰۲۵ و ژانویه ۲۰۲۶ مقارن است بنابراین ماهی پر از تنوع و مناسبت‌های گوناگون می باشد. در ادامه این بخش از نمناک با نگاهی به تقویم دی ماه ۱۴۰۴ به مناسبت ها و تعطیلات آن پرداخته ایم.


مناسبت‌ها و تعطیلات دی ۱۴۰۴

    1دی:روز میلاد خورشید؛ جشن خرم روز، نخستین جشن دیگان
    ۲ دی:شهادت امام علی النقی الهادی (ع) (٣ رجب)
    ۴ دی:روز بزرگداشت دوستی ،جشن کریسمس (۲۵ December)
    ۵ دی:زمین لرزه بم (۱۳۸۲ خورشیدی)، سالروز شهادت آشو زرتشت، اَبَراِنسان بزرگ تاریخ
    ۸ دی:دی به آذر روز، دومین جشن دیگان
    ۹ دی:ولادت امام محمد تقی (ع) (١٠ رجب)
    ۱۱ دی:جشن آغاز سال نو میلادی (۱ January)
    ۱۲ دی:ولادت امام علی علیه السلام و روز پدر (١٣ رجب)
    ۱۳ دی:شهادت سردار حاج قاسم سلیمانی (۱۳۹۸ خورشیدی)
    ۱۴ دی:وفات حضرت زینب (س) (١٥ رجب)
    ۱۵ دی:دی به مهر روز، سومین جشن دیگان
    ۱۶ دی:غرق شدن کشتی سانچی (۱۳۹۶ خورشیدی)
    ۱۸ دی:شلیک به پرواز ۷۵۲ هواپیمایی اوکراین (۱۳۹۸ خورشیدی)
    ۱۹دی:درگذشت اکبر هاشمی رفسنجانی (۱۳۹۵ خورشیدی)
    ۲۰ دی:قتل امیرکبیر به دستور ناصرالدین شاه قاجار (۱۲۳۰ خورشیدی)
    ۲۳ دی:دی به دین روز، چهارمین جشن دیگان
    ۲۴ دی:شهادت امام موسی کاظم (ع) (٢٥ رجب)
    ۲۶ دی:مبعث رسول اکرم (ص) (٢٧ رجب)
    ۳۰ دی:آتش‌سوزی و فروریختن ساختمان پلاسکو (۱۳۹۵ خورشیدی)

تعطیلات رسمی دی ۱۴۰۴

بررسی دقیق تقویم رسمی کشور نشان می‌دهد که در دی ماه امسال، تقویم شاهد دو تعطیل رسمی خواهد بود:یکی۱۲ دی به مناسبت ولادت با سعادت حضرت علی (ع) و دیگری ۲۶ دی به مناسبت عید بزرگ مبعث حضرت رسول اکرم (ص).

تصویر تقویم دی ماه ۱۴۰۴

در تصویر زیر، نمای کلی تقویم دی ماه ۱۴۰۴ را مشاهده می‌کنید.
 دی ماه 1404 چند روز تعطیلات داره؟

میلی صفحه خبر موبایل
اشتراک گذاری
برچسب ها
دی ماه تعطیلات تقویم 1404 خبر فوری
نقش‌آفرینی دانشجویان ضدشاه در آذر ۵۶؛ از زد و خورد با اوباش تا محاصره سفارت‌ در ایتالیا و دانمارک
مصوبه جدید مهریه برای تقابل زن و مرد نیست / هدف جلوگیری از فروپاشی خانواده و کاهش زندانیان مالی است
مدارس کدام استان‌ها فردا یک شنبه ۱6 آذر تعطیل است؟
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
بررسی طرح ساماندهی تعطیلات در مجلس‌
پسری که نخبه "تقویم" در دنیاست
تورم کم شد
بازگشت «روز سینما» به تقویم کشور
جزئیات طرح جدید مجلسی ها؛ داستان تغییر تقویم آموزشی مدارس چیست؟
سود سهامداران کدام شرکت ها از طریق سجام واریز شد؟
طولانی‌ترین تعطیلات نوروزی آغاز شد؟!
شهردار تهران: اوج آلودگی هوا در دی ماه است
مسکن در دی ماه چقدر گران شد؟
نرخ تورم دی ماه به ۲۰.۶ درصد رسید
آخرین جزئیات فروش املاک مازاد بانک مسکن در دی ماه
برتری‌های تقویم هجری شمسی بر دیگر تقویم‌ها
سود سهام بیش از ۳۱ میلیون سهامدار واریز شد
سرانجام طرح تغییر تقویم تعطیلی مدارس چه شد؟
تعطیلات ایرانی ها کم است!
تعداد روزهای تعطیل رسمی سال ۱۴۰۴
یارانه دی ماه واریز شد
تصویب تقویم فعالیتهای ورزش های دانشگاهی
در ماه آبان چند روز تعطیل داریم؟
۱۸ روز به مناسبت‌های تقویم سال ۱۴۰۴ اضافه شد
برچسب منتخب
# جنگ ایران و اسرائیل # آژانس بین المللی انرژی اتمی # حمله آمریکا به ایران # تابناک ورزشی # جنگل الیت # نرخ سوم بنزین
نظرسنجی
آیا به عنوان زن حاضرید با مهریه 14 سکه «بله» را بگویید؟
الی گشت
آخرین اخبار
BZ3X؛ شاسی‌بلندی برقی تویوتا که بیشتر از آن‌که آینده باشد، یک آزمون پرریسک است
دی ماه 1404 چند روز تعطیلات داره؟
چهره واقعی و تیپ و استایل فانتزی «آق ننه»
پورمحمدی: در 1376 می‌توانستیم عراق را فتح کنیم!
شوخی بامزه دختر علی دایی با فوتبالیست شدن پدرش!
آپدیت بزرگ اندروید ۱۶ با سه ویژگی کاربردی
توزیع میلیاردها «دلار سفید» با طعم تلخ گرانی در سفره مردم/ رانت ارزی یا حمایت معیشتی؟
روایت دیپلمات سابق از تفاوت معنادار احمدی نژاد و هاشمی
اظهارات عراقچی درباره احیای مذاکرات با آمریکا
انفجار خونین و آتشین لوله گار شهری دهدشت
ظریف: بیشتر از عرب‌‎ها از آرمان‌های عربی حمایت کردیم
دیدار محرمانه «بلر» و نتانیاهو به بهانه اداره غزه
رامین، نماینده مجلس: حقوقمان باید ۱۰برابر شود/ بابت بیمارستان نگاه گله دارم/ خجالت‌زده ام!
عکس: دو بازیگر محبوب و مشهور دهه ۷۰ در یک قاب
نقش‌آفرینی دانشجویان ضدشاه در آذر ۵۶؛ از زد و خورد با اوباش تا محاصره سفارت‌ در ایتالیا و دانمارک
مزدک میرزایی: آرزوی شکست ایران در جام جهانی را دارم!
رفتن «مادورو» برکتی برای ایران است!/ چین ممکن است نفت ونزوئلا را جایگزین ایران کند
بازداشت تروریست‌های سلطنت‌طلب توسط وزارت اطلاعات
تصاویر پیشروی سریع مزدوران امارات در یمن؛ تکرار پروژه سوریه؟!
چرا ادعای امارات درباره جزایر سه گانه ایرانی وارد فاز خطرناکی شده است؟
فحاشی خداداد عزیزی به ترامپ و اینفانتینو در تلویزیون
حزب الله لبنان و انصارالله یمن از سوی دولت عراق تروریستی اعلام شدند؟
حذف حزب الله و انصارالله از لیست تروریستی عراق؛ تلویزیون عربستان: کار ایران است!
واکنش سودانی به خبر تروریستی‌خواندن گروه‌های مقاومت
پوشش خبرساز ژیلا صادقی در یک مراسم
اظهارات وطن فروشانه مزدک میرزایی
قرعه‌کشی جام جهانی ۲۰۲۶؛ ایران با بلژیک، مصر و نیوزلند در گروه G/ تیم ملی مسافر آمریکا شد
فیلم دستگیری علی شادمان با زهرماری!
تصاویر مریم مومن و سهیل قاصدی از همبازی تا زندگی واقعی
تصاویر دورهمی بازیگران سریال «آوای باران»
اظهارات وطن فروشانه مزدک میرزایی  (۱۸۱ نظر)
بنزین ۱۵۰۰ تومانی باید حذف شود/ اگر بنزین پلکانی بالا می‌رفت، امروز دلار ۵۵ هزار تومان بود  (۱۷۱ نظر)
اعتراض روحانی به وارد کردن میلیون‌ها افغانی به ایران  (۱۶۶ نظر)
تذکر به سفیر ایران در چین به خاطر دیدار با روحانی!  (۱۵۵ نظر)
مزدک میرزایی: آرزوی شکست ایران در جام جهانی را دارم!  (۱۵۴ نظر)
تایید سه شرط ترامپ برای توافق با ایران در مجلس  (۱۳۲ نظر)
کابینه پزشکیان نیاز به تغییرات فوری دارد / مجلس در رای اعتماد به وزرا اشتباه کرد  (۱۲۳ نظر)
فحاشی خداداد عزیزی به ترامپ و اینفانتینو در تلویزیون  (۱۱۸ نظر)
تصاویر انتقال خط تولید سوخو 35 به ایران  (۱۱۲ نظر)
آقای فرزین؛ دلار ۱۲۰ هزار تومانی هم دیدیم/ طبقه ۱۶ بانک مرکزی در آستانه تغییر بزرگ؟  (۱۰۳ نظر)
انتقاد تند معاون رئیس‌جمهور از مصوبه مهریه  (۱۰۲ نظر)
جهش پی‌درپی دلار در سکوت فرزین/ «سلطان دلار» کیست؟  (۹۴ نظر)
شورای نگهبان با حمایت کیفری از مهریه تا سقف ۱۴ سکه موافق است؟  (۹۴ نظر)
چرا ایران ذخائر اورانیوم ۶۰ درصد را اعلام نمی‌کند؟/ عدم همکاری با آژانس ریسک جنگ را افزایش می‌دهد  (۶۵ نظر)
شهرام جزایری: از اتهام اخلال در نظام اقتصادی تبرئه شدم/ رئیس‌جمهور و وزیران منتقدند؛ احتمالا مردم مقصرند!/ وفاق فعلی یک زدوبند سیاسی است/ بساط دولتی‌بودن اقتصاد برچیده شود/ ایران تحریم شدنی نیست، اگر...  (۶۵ نظر)
tabnak.ir/005djA
tabnak.ir/005djA