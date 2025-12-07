 دی ماه 1404 چند روز تعطیلات داره؟

دی، نهمین ماه از تقویم شمسی است که با طولانی‌ترین شب سال، یعنی شب یلدا، آغاز می‌شود. این ماه نماد گذر از تاریکی به روشنایی است و با سرمای زمستان، میوه‌های خاص و مناسبت‌های مهمی در فرهنگ ما پیوند خورده است.یکی از اولین سوالاتی که در ماه دی، ماه آغاز زمستان به ذهن می‌رسد، برنامه تعطیلات رسمی است. به نظر شما در تقویم دی امسال چند روز تعطیل وجود دارد؟

به گزارش تابناک؛ دی ماه 1404، با ماه‌های قمری رجب و شعبان و دو ماه میلادی دسامبر ۲۰۲۵ و ژانویه ۲۰۲۶ مقارن است بنابراین ماهی پر از تنوع و مناسبت‌های گوناگون می باشد. در ادامه این بخش از نمناک با نگاهی به تقویم دی ماه ۱۴۰۴ به مناسبت ها و تعطیلات آن پرداخته ایم.



مناسبت‌ها و تعطیلات دی ۱۴۰۴

1دی:روز میلاد خورشید؛ جشن خرم روز، نخستین جشن دیگان

۲ دی:شهادت امام علی النقی الهادی (ع) (٣ رجب)

۴ دی:روز بزرگداشت دوستی ،جشن کریسمس (۲۵ December)

۵ دی:زمین لرزه بم (۱۳۸۲ خورشیدی)، سالروز شهادت آشو زرتشت، اَبَراِنسان بزرگ تاریخ

۸ دی:دی به آذر روز، دومین جشن دیگان

۹ دی:ولادت امام محمد تقی (ع) (١٠ رجب)

۱۱ دی:جشن آغاز سال نو میلادی (۱ January)

۱۲ دی:ولادت امام علی علیه السلام و روز پدر (١٣ رجب)

۱۳ دی:شهادت سردار حاج قاسم سلیمانی (۱۳۹۸ خورشیدی)

۱۴ دی:وفات حضرت زینب (س) (١٥ رجب)

۱۵ دی:دی به مهر روز، سومین جشن دیگان

۱۶ دی:غرق شدن کشتی سانچی (۱۳۹۶ خورشیدی)

۱۸ دی:شلیک به پرواز ۷۵۲ هواپیمایی اوکراین (۱۳۹۸ خورشیدی)

۱۹دی:درگذشت اکبر هاشمی رفسنجانی (۱۳۹۵ خورشیدی)

۲۰ دی:قتل امیرکبیر به دستور ناصرالدین شاه قاجار (۱۲۳۰ خورشیدی)

۲۳ دی:دی به دین روز، چهارمین جشن دیگان

۲۴ دی:شهادت امام موسی کاظم (ع) (٢٥ رجب)

۲۶ دی:مبعث رسول اکرم (ص) (٢٧ رجب)

۳۰ دی:آتش‌سوزی و فروریختن ساختمان پلاسکو (۱۳۹۵ خورشیدی)

تعطیلات رسمی دی ۱۴۰۴

بررسی دقیق تقویم رسمی کشور نشان می‌دهد که در دی ماه امسال، تقویم شاهد دو تعطیل رسمی خواهد بود:یکی۱۲ دی به مناسبت ولادت با سعادت حضرت علی (ع) و دیگری ۲۶ دی به مناسبت عید بزرگ مبعث حضرت رسول اکرم (ص).

تصویر تقویم دی ماه ۱۴۰۴

در تصویر زیر، نمای کلی تقویم دی ماه ۱۴۰۴ را مشاهده می‌کنید.

