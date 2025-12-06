برگزاری آزمون استخدامی بانک شهر در سراسر کشور

به گزارش تابناک به نقل از روابط عمومی بانک شهر، در این دوره از آزمون که با استقبال گسترده متقاضیان همراه بود، حدود ۱۷ هزار داوطلب زن و مرد شرکت کردند. همچنین آزمون در شهر تهران در چهار حوزهٔ مجزا برگزار شد.
پس از ارزیابی نتایج آزمون کتبی، افراد منتخب برای حضور در مرحله بعد دعوت خواهند شد. پذیرفتهشدگان این مرحله با شرکت در مصاحبههای تخصصی و ارزیابی شایستگیها مورد بررسی قرار میگیرند.
در نهایت، افرادی که بیشترین امتیاز را کسب کنند، بر اساس ضوابط و شرایط بانک شهر، برای استخدام در شهرها و مشاغل مورد نیاز این بانک معرفی و دعوت به همکاری خواهند شد.