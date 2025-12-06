میلی صفحه خبر لوگو بالا
بازداشت ۲ نفر از عوامل برگزارکننده ماراتن کیش

دو نفر از عوامل اصلی برگزار کننده تحت قرار قانونی در ارتباط با تخلفات برگزاری دو ماراتن کیش بازداشت شدند.
بازداشت ۲ نفر از عوامل برگزارکننده ماراتن کیش

دادستان عمومی و انقلاب کیش از بازداشت دو نفر از عوامل اصلی برگزار کننده تحت قرار قانونی در ارتباط با تخلفات برگزاری دو ماراتن کیش خبر داد

همچنین برای مسئول دولتی، قرار نظارت قضائی مبنی بر منع اشتغال در ادارات دولتی و برای مسؤول شرکت خصوصی برگزارکننده رویداد، قرار نظارت قضائی مبنی بر منع اشتغال در فعالیت‌های مدیریت ورزشی و برگزاری رویداد‌های ورزشی اعمال شده است

به گزارش تابناک به نقل از مهر؛ دادستان عمومی و انقلاب جزیره کیش اعلام کرد: در پی وقوع تخلفات و رفتار‌های مغایر مقررات قانونی در جریان برگزاری رویداد ورزشی «دو ماراتن کیش»، دو نفر از عوامل اصلی برگزاری این مسابقه تحت قرار قانونی بازداشت شدند.

وی توضیح داد: یکی از افراد بازداشت‌شده، از مسئولان منطقه آزاد کیش بوده و دیگری از اشخاص شرکت خصوصی برگزارکننده مسابقه است. برای هر دو نفر، پس از تفهیم اتهام درخصوص جرایم صورت‌گرفته، قرار تأمین وثیقه صادر شده است.

دادستان کیش افزود: علاوه بر قرار تأمین، به استناد ماده ۲۴۷ قانون آئین دادرسی کیفری قرار‌های نظارت قضائی موقت هم برای متهمان صادر شده است؛ به‌گونه‌ای که برای مسئول دولتی، قرار نظارت قضائی مبنی بر منع اشتغال در ادارات دولتی و برای مسؤول شرکت خصوصی برگزارکننده رویداد، قرار نظارت قضائی مبنی بر منع اشتغال در فعالیت‌های مدیریت ورزشی و برگزاری رویداد‌های ورزشی اعمال شده است.

ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۷:۰۲ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۵
0
1
پاسخ
دستگاه قضایی حداقل در کیش همگام با اکثریت مردم باشد بعلاوه این سخت گیریها باعث رونق دبی و استانبول میشود و گردشگر و سرمایه گذار را فراری میدهد
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۷:۰۴ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۵
1
1
پاسخ
فقط برای دو نفر؟ یعنی باور کنیم دو ماراتنی با چند هزار شرکت کننده فقط توسط دو نفر ترتیب داده شده و مدیریت می شده؟ مردم رو چی فرض کرده اید؟ اگر قرار به برخورده، همه افراد دخیل رو دستگیر کنید و گرنه اون دو نفر رو هم آزاد کنید که خیرش بیشتره!
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۷:۲۵ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۵
0
1
پاسخ
برگزار کننده ماراتن در زندان ، ورشکست کننده بانک ایمن از محاکمه
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۷:۲۹ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۵
1
1
پاسخ
برگزاری دو هم جرم شد!!
ناشناس
|
Canada
|
۱۸:۳۳ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۵
0
1
پاسخ
برای بانک آینده چند نفر دستگیر شدن ؟
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۹:۰۹ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۵
1
0
پاسخ
اینها باید اعدام بشن
عباس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۹:۵۲ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۵
1
1
پاسخ
قوه قضائیه در تعیین و اجرای حکم قضایی برای مدیران دولتی وخصوصی در اسرع وقت اقدام کند
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۹:۵۶ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۵
0
1
پاسخ
اینها را ولش کن، آقای دادستان محترم، قیمت ارز و فقر را هم دستوری بده
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۰:۲۹ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۵
0
2
پاسخ
عجب کار مهمی انجام دادید که دستگیرشون کردید. الان اگر میگفتن چند هزار میلیارد پول توی کیش گم شده، هیچ جوری عاملش پیدا نمیشد.
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۰:۲۹ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۵
0
1
پاسخ
مسخرست
