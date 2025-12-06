بازداشت ۲ نفر از عوامل برگزارکننده ماراتن کیش

دادستان عمومی و انقلاب کیش از بازداشت دو نفر از عوامل اصلی برگزار کننده تحت قرار قانونی در ارتباط با تخلفات برگزاری دو ماراتن کیش خبر داد

همچنین برای مسئول دولتی، قرار نظارت قضائی مبنی بر منع اشتغال در ادارات دولتی و برای مسؤول شرکت خصوصی برگزارکننده رویداد، قرار نظارت قضائی مبنی بر منع اشتغال در فعالیت‌های مدیریت ورزشی و برگزاری رویداد‌های ورزشی اعمال شده است

به گزارش تابناک به نقل از مهر؛ دادستان عمومی و انقلاب جزیره کیش اعلام کرد: در پی وقوع تخلفات و رفتار‌های مغایر مقررات قانونی در جریان برگزاری رویداد ورزشی «دو ماراتن کیش»، دو نفر از عوامل اصلی برگزاری این مسابقه تحت قرار قانونی بازداشت شدند.

وی توضیح داد: یکی از افراد بازداشت‌شده، از مسئولان منطقه آزاد کیش بوده و دیگری از اشخاص شرکت خصوصی برگزارکننده مسابقه است. برای هر دو نفر، پس از تفهیم اتهام درخصوص جرایم صورت‌گرفته، قرار تأمین وثیقه صادر شده است.

دادستان کیش افزود: علاوه بر قرار تأمین، به استناد ماده ۲۴۷ قانون آئین دادرسی کیفری قرار‌های نظارت قضائی موقت هم برای متهمان صادر شده است؛ به‌گونه‌ای که برای مسئول دولتی، قرار نظارت قضائی مبنی بر منع اشتغال در ادارات دولتی و برای مسؤول شرکت خصوصی برگزارکننده رویداد، قرار نظارت قضائی مبنی بر منع اشتغال در فعالیت‌های مدیریت ورزشی و برگزاری رویداد‌های ورزشی اعمال شده است.