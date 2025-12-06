به گزارش تابناک به نقل از سایت فدراسیون فوتبال؛ مجید کریمی، مدیر رسانه‌ای تیم ملی فوتبال امید، در گفت‌و‌گو با سایت رسمی فدراسیون درباره آخرین وضعیت این تیم پیش از آغاز جام ملت‌های زیر ۲۳ سال آسیا، اظهار داشت: در جلسه شورای سیاست‌گذاری و راهبردی تیم‌های ملی که یکشنبه هفته گذشته برگزار شد، تمام برنامه‌های پیشنهادی سرمربی و کادرفنی تیم امید برای دوره آماده‌سازی تا شروع مسابقات، به تصویب رسید.

مدیر اجرایی تیم ملی امید افزود: این برنامه‌ها شامل جزئیات مربوط به اردو‌های داخلی و خارجی، بازی‌های تدارکاتی و روند آماده‌سازی تیم در فاصله باقی مانده تا شروع رقابت‌ها است. برنامه نهایی اردو‌های تیم ملی امید، شامل جزئیات محل برگزاری، زمان‌بندی تمرینات و همچنین دیدار‌های تدارکاتی، به‌زودی از طریق سایت رسمی فدراسیون فوتبال منتشر خواهد شد تا هواداران و جامعه فوتبال در جریان روند آماده‌سازی تیم قرار گیرند.

کریمی همچنین از «حمایت‌های رئیس فدراسیون فوتبال» قدردانی و توضیح داد: این پشتیبانی‌ها نقش مهمی در فراهم شدن امکانات و شرایط مناسب برای تیم دارد. امیدواریم تیم ملی فوتبال امید با تکیه بر این برنامه‌ریزی‌ها و حمایت‌ها، بتواند در دوره پیشِ‌روی جام ملت‌های آسیا عملکرد موفقی ارائه داده و ضمن افتخارآفرینی برای فوتبال کشور، موجب سربلندی جمهوری اسلامی در این عرصه شود.