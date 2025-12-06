میلی صفحه خبر لوگو بالا
انجام ۲ عمل جراحی روی رضا امیرخانی

بر اساس اطلاعیه خانواده رضا امیرخانی، دو عمل جراحی «تراکئوستومی» و «تثبیت یک جداشدگی در استخوان‌های لگن» بر روی این نویسنده انجام شده است.
انجام ۲ عمل جراحی روی رضا امیرخانی

به گزارش تابناک؛ کانال تلگرامی رضا امیرخانی پیامی درباره آخرین وضعیت سلامتی این نویسنده منتشر کرد که در آن از انجام ۲ عمل جراحی بر روی این نویسنده خبر داده است.

تیم درمان و خانواده رضا امیرخانی امروز روند اطلاع‌رسانی درباره وضعیت او را تشریح کردند و اعلام کردند دو عمل جراحی مهم برای تثبیت شرایط این نویسنده انجام شده است.

امیرخانی که روز یکشنبه نهم آذرماه هنگام پرواز با پاراگلایدر سقوط کرده بود، همچنان در بخش مراقبت‌های ویژه یکی از بیمارستان‌های تهران بستری است و وضعیت او تحت نظارت لحظه‌به‌لحظه ادامه دارد.

در اطلاعیه خانواده آمده است: «امروز صبح برای رضا دو عمل جراحی انجام شد. اول؛ “تراکئوستومی” که ایجاد یک راه هوایی پایدار و قابل کنترل و امن از طریق نای است. دوم؛ تثبیت یک جداشدگی در استخوان‌های لگن. هر دو عمل تا پیش از ظهر با موفقیت به انجام رسیده و رضا به بخش آی‌سی‌یو بازگردانده شده است.»

تراکئوستومی برای بیمارانی انجام می‌شود که نیاز به راه هوایی پایدار و قابل مدیریت دارند و در شرایطی مانند بستری طولانی‌مدت در مراقبت‌های ویژه، کنترل تنفس باید با کمترین ریسک انجام شود. پزشکان حاضر در اتاق عمل اعلام کردند این فرایند بدون عارضه انجام شده و مسیر تنفسی جدید برای مدیریت بهتر وضعیت او ایجاد شده است.

از سوی دیگر، تیم جراحی ارتوپدی نیز عمل تثبیت جداشدگی استخوان‌های لگن را بر اساس یافته‌های اسکن‌ها و معاینات بالینی انجام داد. این نوع جراحت در سقوط‌های عمودی یا ضربه‌های شدید لگنی رایج است و تثبیت آن برای جلوگیری از جابه‌جایی استخوان، خون‌ریزی‌های داخلی یا آسیب‌های عصبی ضروری است.

پس از پایان دو عمل جراحی، پزشکان امیرخانی را به بخش آی‌سی‌یو بازگرداندند تا فرآیند پایش علائم حیاتی، سطح هوشیاری و وضعیت تنفسی او با دقت کامل انجام شود. منابع درمانی تأکید کردند وضعیت عمومی او پس از جراحی‌ها پایدار است، اما مراقبت‌های ویژه تا زمان خروج از مرحله بحرانی ادامه خواهد داشت.

خانواده این نویسنده همچنین از مردم خواستند اخبار مربوط به روند درمان امیرخانی را تنها از اطلاعیه‌های رسمی خانواده دنبال کنند و نسبت به انتشار شایعات در فضای مجازی هشدار دادند.

