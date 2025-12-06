میلی صفحه خبر لوگو بالا
En
/
فا
En العربیة
میلی صفحه خبر موبایل
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه
درگفتگو با تابناک مطرح شد؛

رویای شفافیت در ازای شوک قیمتی / شمارش معکوس برای جهش تاریخی قیمت در سفره های مردم

در آستانه جهش قیمت برنج، فعالان بازار انگشت اتهام را به سمت ناکارآمدی تخصیص ارز ترجیحی در گذشته نشانه می‌روند؛ جایی که ارز دولتی عملاً به جای رسیدن به دست مردم، سود هنگفتی را نصیب واردکنندگان زیاده‌خواه کرده است این درحالی است که بهتر بود دولت به جای اعطای میلیون‌ها دلار ارز دولتی به واردکنندگان، آن را مستقیم در قالب کالابرگ یا کارت هدفمند به اقشار کم‌درآمد اختصاص می دادتا قدرت خرید آنها برای کالای اساسی حفظ شود. 
کد خبر: ۱۳۴۴۳۰۵
| |
2835 بازدید
|
۱۹

قیمت برنج

حذف ارز ترجیحی برنج، اگرچه در کوتاه‌مدت به افزایش قطعی قیمت منجر خواهد شد، اما رویای شفافیت و حذف رانت‌های میلیاردی را که سودش به جیب واسطه‌ها می‌رفت نه مصرف‌کننده را تقویت کرده است ؛ با این حال، وعده وزیر جهاد کشاورزی مبنی بر ایجاد نشدن مشکل در معیشت مردم، نه با واقعیت‌های بازار همخوانی دارد و نه اعتمادی از سوی مردم به صحبت های وزیر دیده می شود چراکه دیگر وعده های او همچنان بی سرانجام مانده است.

اسماعیل یزدان پناه مدیرعامل مرکز بین المللی تجارت و پایانه صادرات برنج درخصوص تاثیر حذف ارز ترجیحی برنج در بازار به تابناک گفت: در کوتاه‌مدت، افزایش قیمت برنج خارجی قطعی و محسوس است و این وضعیت، احتمالاً موجب تشنج و نگرانی در بازار و میان مردم خواهد شد، مگر اینکه دولت بتواند افزایش قیمت را با برنامه‌های حمایتی مانند کالابرگ یا یارانه نقدی هدفمند جبران کند و برنج وارداتی با ارز جدید، به سرعت و به میزان کافی وارد بازار شود تا التهاب کاهش یابد.

اسماعیل یزدان پناه افزود: حذف ارز ترجیحی برنج تاثیر روانی بر بازارخواهد داشت، اما در نهایت، چون به همان قیمت آزاد فروخته می‌شود در بلند مدت تفاوت زیادی نخواهد داشت چراکه برنج خارجی هم قبلا بین ۵۰ سنت تا ۱ دلاربود و باید با ارز دولتی نهایتا با قیمت ۳۰ هزارتومان به دست مصرف کننده می‌رسید، اما برنج خارجی تا ۱۲۰ هزارتومان هم رسید که نشان می‌دهد ارز دولتی به جیب مردم نرفت و فقط به سود واردکنندگان تمام شد. 

یزدان پناه افزود: زمانی که یارانه‌ای حذف می‌شود جو روانی بازار به سمت افزایش قیمت می‌رود که پیشنهاد ما این است که به جای اینکه میلیون‌ها دلار ارز دولتی را به واردکنندگان بدهند آن را در قالب کالابرگ یا تهیه کارتی به اقشار ضعیف و کم درآمد بدهند تا بتوانند قدرت خرید آنها را برای خرید برنج همچنان محفوظ نگه دارند. 

او درمورد قیمت جهانی برنج و زیاده خواهی‌های واردکنندگان برنج گفت: قیمت جهانی برنج مشخص است و اگر قیمت‌ها در بازار داخلی بسیار اوج گرفت به زیاده خواهی‌های واردکنندگان برنج برمی گردد و وزارت جهاد به عنوان نهاد ناظر لازم بود که محدوده قیمتی را تعیین می‌کرد تا قیمت‌ها بی ضابطه افزایش نیاید البته اخیرا در مرز‌های کشور قیمت‌ها آزاد شده است و دیگر تعهد ارزی مطرح نیست، اما شوک جدید گرانی دور از ذهن نیست. 

مدیرعامل مرکز بین المللی تجارت و پایانه صادرات برنج درمورد نقش وزارت جهاد کشاورزی گفت: اینکه وزیرجهاد کشاورزی اعلام کرده است که با پیش‌بینی‌های انجام شده مشکلی در معیشت مردم ایجاد نمی‌شود حرف درستی نیست و نمی‌توان با کنترل و دستوری بازار را نگه داشت بلکه باید ریل گذاری درست باشد که بهتر است از همه فعالان اقتصادی و واردکنندگان این حوزه دعوت شده و تلاش کرد تا به یک توافق جمعی برسند تا بازار سمت تعامل و تعادل حرکت کند.

البته تجربه حذف ارز ترجیحی سایر کالا‌ها نشان داده که این اقدام می‌تواند انتظارات تورمی را در کل اقتصاد افزایش دهد و بر قیمت سایر کالا‌های مرتبط و غیرمرتبط نیز اثر بگذارد برای مثال در تیر ماه امسال ارز ترجیحی برای واردات گوشت قرمز حذف شده بود و همان زمان نیز کارشناسان نسبت به فشار تورمی هشدار دادند و نتیجه جز افزایش قریب الوقوع گوشت قرمز نبود. 

میلی صفحه خبر موبایل
اشتراک گذاری
برچسب ها
قیمت برنج قیمت برنج هندی قیمت برنج هاشمی قیمت برنج ایرانی قیمت برنج وارداتی بازار برنج وزارت جهاد کشاورزی
نقش‌آفرینی دانشجویان ضدشاه در آذر ۵۶؛ از زد و خورد با اوباش تا محاصره سفارت‌ در ایتالیا و دانمارک
مصوبه جدید مهریه برای تقابل زن و مرد نیست / هدف جلوگیری از فروپاشی خانواده و کاهش زندانیان مالی است
مدارس کدام استان‌ها فردا یک شنبه ۱6 آذر تعطیل است؟
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۵
در انتظار بررسی: ۶
انتشار یافته: ۱۹
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۸:۱۵ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۵
0
5
پاسخ
الان چند وقت است یک کیسه برنج خارجی در بازار پیدا نمی شود دولت اگر بدون کنترل برنج را وارد بازار کند فاجعه ببار می آورد بازار تشنه برنج با کیفیت وارداتی است .
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۸:۲۵ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۵
0
2
پاسخ
برنج پاکستانی کیلویی 90 سنته!! قیمت فعلیش با دلار ازاد هم بیشتره!!!
بماند که 28500 میگرفت
باقی برنج ها رو هم سرچ بزنید.
مشخصه ارز ترجیحی هیچ اثری در معیشت مردم نداره. فقط در معیشت رانتخوارها اثر داره!!
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۸:۳۵ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۵
2
6
پاسخ
چرا جواد ظریف، آذری جهرمی، روحانی، محمد خاتمی و ... که پزشکیان رو تائید کردن و به مردم گفتن بهش رای بدید، الان پاسخگو نیستن؟
تمام اقلام از پارسال تا الان 3 برابر شده..
من به عمرم هیچ سالی اینطور ندیدم ... قیمت ها یک روز هم ثابت نیست.
پزشکیان و دولتش فاجعه هستن..
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۸:۴۲ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۵
0
5
پاسخ
کار از شوک گذشته ،اکثریت مردم برای تامین معاش روزانه و سیر کردن شکمشون ب چه کنم چه کنم افتادن.
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۸:۴۴ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۵
0
5
پاسخ
فقط توجیه بهانه و گران کردن و عدم ماسخگویی
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۸:۴۵ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۵
0
5
پاسخ
برنجو ولش کن . بقیه بازار چی؟ خرما کشمش میوه نان . چه خبرتونه؟ ماست پنیر دوغ ؟ بگو هیچی نخوریم دیگه؟ گوشت مرغ؟ دیگه حیرت مردم از خونه و ماشین رسیده به هوای پاک و اب و برق و نان و گوشت و ماست؟ پزشکیان چرا نمیری چرا استعفا نمیدی؟ عمدا داری دلارو بالا میبری که مردم له بشن که تو کسر بودجه ات درست بشه؟
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۸:۴۷ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۵
0
2
پاسخ
با ارز 28 میارن به قیمت 200 تومن میفروشن دست این دللا هارا نمیخواهید قطع کنید
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۸:۵۰ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۵
0
6
پاسخ
دولت بی کفایت و بی لیاقت
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۸:۵۱ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۵
0
4
پاسخ
پیشنهاد میشه واردات همه محصولات غذایی با ارز آزاد، آزاد بشه حتی پسته. تا ببینیم تولید کننده های داخل چطور می توانند با قیمت های جهانی رقابت کنند.
سعید
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۸:۵۴ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۵
0
1
پاسخ
در اصل ماجرا تغییری ایجاد نمی شود و ورود این حجم از نقدینگی به بازار باعث تورمی بیشتر می گردد. تنها راه برای حل این موضوع حذف انحصار واردات و حذف ارز ترجیحی و حذف دخالت بانک مرکزی در تامین ارز و تعیین قیمت برای وارد کننده است مطمئن باشند که اگر بانک مرکزی در بازار ارز دخالت نکند وارد کننده ارز مورد نیاز را راحت تر تهیه خواهد کرد اگر واقعا پای منافع عده ای از مسئولان در کار نیست انواع و اقسام مدل قیمتی ارز را امتحان کردند یک بار هم این راه را امتحان کنند.
برچسب منتخب
# جنگ ایران و اسرائیل # آژانس بین المللی انرژی اتمی # حمله آمریکا به ایران # تابناک ورزشی # جنگل الیت # نرخ سوم بنزین
نظرسنجی
آیا به عنوان زن حاضرید با مهریه 14 سکه «بله» را بگویید؟
الی گشت
مزدک میرزایی: آرزوی شکست ایران در جام جهانی را دارم!
بازداشت تروریست‌های سلطنت‌طلب توسط وزارت اطلاعات
رفتن «مادورو» برکتی برای ایران است!/ چین ممکن است نفت ونزوئلا را جایگزین ایران کند
تصاویر پیشروی سریع مزدوران امارات در یمن؛ تکرار پروژه سوریه؟!
چرا ادعای امارات درباره جزایر سه گانه ایرانی وارد فاز خطرناکی شده است؟
فحاشی خداداد عزیزی به ترامپ و اینفانتینو در تلویزیون
حزب الله لبنان و انصارالله یمن از سوی دولت عراق تروریستی اعلام شدند؟
حذف حزب الله و انصارالله از لیست تروریستی عراق؛ تلویزیون عربستان: کار ایران است!
واکنش سودانی به خبر تروریستی‌خواندن گروه‌های مقاومت
پوشش خبرساز ژیلا صادقی در یک مراسم
اظهارات وطن فروشانه مزدک میرزایی
قرعه‌کشی جام جهانی ۲۰۲۶؛ ایران با بلژیک، مصر و نیوزلند در گروه G/ تیم ملی مسافر آمریکا شد
فیلم دستگیری علی شادمان با زهرماری!
تصاویر مریم مومن و سهیل قاصدی از همبازی تا زندگی واقعی
تصاویر دورهمی بازیگران سریال «آوای باران»
اظهارات وطن فروشانه مزدک میرزایی  (۱۸۱ نظر)
بنزین ۱۵۰۰ تومانی باید حذف شود/ اگر بنزین پلکانی بالا می‌رفت، امروز دلار ۵۵ هزار تومان بود  (۱۷۱ نظر)
اعتراض روحانی به وارد کردن میلیون‌ها افغانی به ایران  (۱۶۶ نظر)
تذکر به سفیر ایران در چین به خاطر دیدار با روحانی!  (۱۵۵ نظر)
مزدک میرزایی: آرزوی شکست ایران در جام جهانی را دارم!  (۱۵۴ نظر)
تایید سه شرط ترامپ برای توافق با ایران در مجلس  (۱۳۲ نظر)
کابینه پزشکیان نیاز به تغییرات فوری دارد / مجلس در رای اعتماد به وزرا اشتباه کرد  (۱۲۳ نظر)
فحاشی خداداد عزیزی به ترامپ و اینفانتینو در تلویزیون  (۱۱۸ نظر)
تصاویر انتقال خط تولید سوخو 35 به ایران  (۱۱۲ نظر)
آقای فرزین؛ دلار ۱۲۰ هزار تومانی هم دیدیم/ طبقه ۱۶ بانک مرکزی در آستانه تغییر بزرگ؟  (۱۰۳ نظر)
انتقاد تند معاون رئیس‌جمهور از مصوبه مهریه  (۱۰۲ نظر)
جهش پی‌درپی دلار در سکوت فرزین/ «سلطان دلار» کیست؟  (۹۴ نظر)
شورای نگهبان با حمایت کیفری از مهریه تا سقف ۱۴ سکه موافق است؟  (۹۴ نظر)
چرا ایران ذخائر اورانیوم ۶۰ درصد را اعلام نمی‌کند؟/ عدم همکاری با آژانس ریسک جنگ را افزایش می‌دهد  (۶۵ نظر)
شهرام جزایری: از اتهام اخلال در نظام اقتصادی تبرئه شدم/ رئیس‌جمهور و وزیران منتقدند؛ احتمالا مردم مقصرند!/ وفاق فعلی یک زدوبند سیاسی است/ بساط دولتی‌بودن اقتصاد برچیده شود/ ایران تحریم شدنی نیست، اگر...  (۶۵ نظر)
tabnak.ir/005diL
tabnak.ir/005diL