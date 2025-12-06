امیررضا معصومی از ۲۰۲۷ با دوبنده آذربایجان

به گزارش تابناک به نقل از ورزش سه؛ بعد از جنجال‌های چند ماه اخیر در خصوص احتمال پیوستن امیررضا معصومی به تیم ملی کشتی آزاد آذربایجان، بالاخره این کشتی گیر گیلانی از تصمیم نهایی خود خبر داد و اعلام کرد می‌خواهد با دوری دو ساله از میادین از سال ۲۰۲۷ برای آذربایجان کشتی بگیرد.

این پروسه از چندی قبل آغاز شد، جایی که ناگهان تصویر امیررضا معصومی بعد از شکست در انتخابی تیم ملی مقابل زارع در تمرین تیم ملی کشتی آذربایجان منتشر شد. در آن مقطع این کشتی گیر جوان که چندین مدال طلا در مسابقات امید‌های جهان با دوبنده تیم ملی ایران کسب کرده و آخرین بار هم در رده بزرگسالان قهرمان آسیا شده، واکنشی به این ماجرا نداشت و پدرش هم در گفتگویی با "ورزش سه" تاکید کرد اگر قرار بر انتقالی باشد، با توافق بین فدراسیون کشتی ایران و آذربایجان صورت می‌گیرد.

چند روز خبر رسید که فدراسیون کشتی آذربایجان در نامه‌ای رسمی به فدراسیون کشتی ایران خواستار صدور رضایت نامه برای امیررضا معصومی شده، اما در پاسخ علیرضا دبیر در رسانه‌ها اعلام کرد به هیچ عنوان با این انتقال موافقت نمی‌کند. او حتی با زبان نصیحت از معصومی خواست که بدون توجه به صحبت‌های اطرافیانش، به تمرینات بازگردد و برای تیم ملی ایران کشتی بگیرد.

اما گویا تصمیم امیررضا معصومی که قطعا با مشورت پدرش فردین گرفته شده، جدی‌تر بود و آن‌ها حتی روی پلن دوم هم که فدراسیون ایران رضایت نامه این کشتی گیر را صادر نکنند، کار کرده بودند. همین اتفاق هم رخ داد و با مخالفت فدراسیون کشتی ایران حالا امیررضا معصومی باید طبق قانون اتحادیه جهانی سه سال دور از کشتی باشد تا بتواند برای کشور جدیدی مبارزه کند.

این آزادکار سنگین وزن ایرانی حالا خودش را در مسیر جدیدی قرار داده و رسما از تصمیم خود پرده برداری کرده است: "خیلی دوست داشتم برای کشورم کشتی بگیرم و این مدال‌هایی که گرفتم، ادامه دار باشد، اما یکسری موضوعات هست که نمی‌خواهم الان آن را بازگو کنم. اصلا فکر می‌کنم توضیح دادن نشانه ضعف است! بالاخره روزی می‌رسد که با نتیجه کارهایم ثابت می‌کنم چه چیزی از دست رفته است! "

امیررضا معصومی در ادامه در خصوص زمان حضورش در میادین با توجه به قوانین جهانی هم گفت: "از جهانی ۲۰۲۷ می‌توانم برای آذربایجان کشتی بگیرم و تصمیم من هم کاملا جدی است. "

علیرضا دبیر و پژمان درستکار که در ماه‌های اخیر سعی کردند شرایط را برای بازگشت معصومی به تیم ملی فراهم کنند، حالا با این خبر احتمالا باید به فکر یک رقیب جدی دیگر برای امیرحسین زارع در داخل ایران باشند، چون به گفته خیلی از کارشناسان حضور رقیبی مثل معصومی در داخل باعث پیشرفت هر چه بیشتر زارع هم شده بود.

با توجه به اینکه امیررضا معصومی دائما تصاویر تمرینات خود را از باکو منتشر می‌کند و در تمرینات تیم ملی آذربایجان حضور دارد، به نظر می‌رسد او با فدراسیون این کشور به توافق رسیده تا در یکی، دو سال آینده در تمرینات این تیم حضور داشته باشد تا زمان حضورش در میادین بین المللی فرا برسد. شاید از همین حالا می‌توان یک نبرد عجیب بین دو سنگین وزن ایرانی را در مسابقات جهانی ۲۰۲۷ و المپیک ۲۰۲۸ لس آنجلس پیش بینی کرد.