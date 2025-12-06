میلی صفحه خبر لوگو بالا
En
/
فا
En العربیة
میلی صفحه خبر موبایل
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

دریادار تنگسیری: برای جنگ در دریا آماده‌ایم

فرمانده نیروی دریایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با بیان اینکه «مردم ایران بدانند که ما با دشمن هیچ تعارفی نداریم»، تصریح کرد: بی تعارف، اگر دشمنان بخواهند به داشته‌های این ملت و آن‌چه که شهدا به دست ما داده‌اند و به منافع کشور ما تعدی کنند، قطعاً تودهنی خواهند خورد.
کد خبر: ۱۳۴۴۳۰۲
| |
1027 بازدید
دریادار تنگسیری: برای جنگ در دریا آماده‌ایم

به گزارش تابناک؛ دریادار پاسدار علیرضا تنگسیری فرمانده نیروی دریایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی(ندسا) در گفت‌وگویی تلوزیونی با اشاره به برگزاری رزمایش اقتدار نیروی دریایی سپاه که طی روزهای اخیر در خلیج فارس و جزایر نازعات تنگه هرمز و دریای عمان برگزار شد، با بیان اینکه «به اهدافی که در رزمایش تعریف کرده بودیم، دست یافتیم»، اظهار کرد: در این رزمایش بخشی از توان نیروی دریایی سپاه را نشان دادیم؛ یکی از توانمندی‌هایی که در رزمایش نشان داده شد، موشک‌ها اعم از موشک‌های پدافند و سطح به سطح بود.

وی با اشاره به طول ۱۳۷۵ کیلومتری خلیج فارس، گفت: در این رزمایش، موشکی با برد بیش از طول خلیج فارس را که در نیروی دریایی سپاه تولید کردیم و دارای قابلیت‌های منحصربفردی از جمله فرمان‌پذیری بعد از شلیک است، مورد استفاده قرار دادیم.

فرمانده ندسا با تاکید بر اینکه هر آنچه در این رزمایش استفاده کردیم، داخلی بود، ادامه داد: دیگر موشکی که در این رزمایش مورد استفاده قرار گرفت، موشک بالستیک جدیدی بود که هدف‌زنی بسیار دقیقی داشت؛ اسم آن را نمی‌گویم ولی دقت آن را دشمنان دیدند.

دریادار تنگسیری در ادامه در پاسخ به این پرسش که آیا این موشک‌ها توان مقابله و برخورد با ناوهای متعلق به برخی که کشورها که کلی جنگنده روی آنها مستقر است و دارای سپر دفاعی هستند را دارد؟ اظهار کرد: ما هم در سطح و هم در زیر سطح و هم بالای سطح سلاح استفاده کردیم که اهداف آنها همین است.

وی در پاسخ به این پرسش که آیا قبول دارید که گفته می‌شود، نمی‌شود نزدیک این ناوها شد؟ تصریح کرد: اصلاً اینطوری نیست؛ گاهی اوقات شده است که ما نزدیک آنها شدیم و روی ناوشان علامت هم زدیم اما آن‌ها ندیدند.

فرمانده ندسا اشاره به انتشار تصاویری هوایی از رصد ناو آمریکایی از سوی پهپادهای نیروی دریایی سپاه گفت: در تمام خلیج فارس رصد و اشراف کامل صورت می‌گیرد و امکانات ما به گونه‌ای است که می‌تواند آن‌ها آمریکایی را کاملا رصد کند.

دریادار تنگسیری در پاسخ به اینکه آیا در صورتی که این ناوها وارد آب‌های سرزمینی شوند، به بیرون هدایت می‌شوند؟ تصریح کرد: آنها در آب‌های ما و حتی آب‌هایی که تحت نظارت ما هستند هم نمی‌آیند؛ اگر بیایند موضوع دستگیری ۱۰ نفر آمریکایی یا ۴ نفر آمریکایی دیگر یا دو مورد دیگری که انگلیسی‌ها را بازداشت کردیم، تکرار می‌شود.

وی در پاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه آیا احتمال دارد جنگی به دریا کشیده شود؟ با تاکید بر اینکه ما برای این [شرایط] آماده هستیم، گفت: من نه سیاسی هستم و نه کاری با سیاست دارم بلکه نظامی هستم و افکار دشمن و دشمنیِ دشمن را می‌بینم و حضور او را در منطقه بررسی و بر مبنای آن، خودم را آماده می‌کنم. همچنین فرماندهی معظم کل قوا دائماً به نیروهای مسلح می‌گویند که آمادگی کامل داشته باشند.

فرمانده ندسا در پایان با بیان اینکه «مردم ایران بدانند که ما با دشمن هیچ تعارفی نداریم»، تصریح کرد: بی تعارف، اگر دشمنان بخواهند به داشته‌های این ملت و آن‌چه که شهدا به دست ما داده‌اند و به منافع کشور ما تعدی کنند، قطعاً تودهنی خواهند خورد.

میلی صفحه خبر موبایل
اشتراک گذاری
برچسب ها
دریادار تنگسیری ناو دریا فرمانده ندسا رزمایش رزمایش موشکی تنگه هرمز
نقش‌آفرینی دانشجویان ضدشاه در آذر ۵۶؛ از زد و خورد با اوباش تا محاصره سفارت‌ در ایتالیا و دانمارک
مصوبه جدید مهریه برای تقابل زن و مرد نیست / هدف جلوگیری از فروپاشی خانواده و کاهش زندانیان مالی است
مدارس کدام استان‌ها فردا یک شنبه ۱6 آذر تعطیل است؟
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
فرمانده کل سپاه پیام صادر کرد
آغاز رزمایش نیروی دریایی سپاه در خلیج فارس
تصاویر شلیک موشک در غرب ایران
برگزاری رزمایش اقتدار نیروی دریایی سپاه در خلیج فارس
برچسب منتخب
# جنگ ایران و اسرائیل # آژانس بین المللی انرژی اتمی # حمله آمریکا به ایران # تابناک ورزشی # جنگل الیت # نرخ سوم بنزین
نظرسنجی
آیا به عنوان زن حاضرید با مهریه 14 سکه «بله» را بگویید؟
الی گشت
مزدک میرزایی: آرزوی شکست ایران در جام جهانی را دارم!
بازداشت تروریست‌های سلطنت‌طلب توسط وزارت اطلاعات
رفتن «مادورو» برکتی برای ایران است!/ چین ممکن است نفت ونزوئلا را جایگزین ایران کند
تصاویر پیشروی سریع مزدوران امارات در یمن؛ تکرار پروژه سوریه؟!
چرا ادعای امارات درباره جزایر سه گانه ایرانی وارد فاز خطرناکی شده است؟
فحاشی خداداد عزیزی به ترامپ و اینفانتینو در تلویزیون
حزب الله لبنان و انصارالله یمن از سوی دولت عراق تروریستی اعلام شدند؟
حذف حزب الله و انصارالله از لیست تروریستی عراق؛ تلویزیون عربستان: کار ایران است!
واکنش سودانی به خبر تروریستی‌خواندن گروه‌های مقاومت
پوشش خبرساز ژیلا صادقی در یک مراسم
اظهارات وطن فروشانه مزدک میرزایی
قرعه‌کشی جام جهانی ۲۰۲۶؛ ایران با بلژیک، مصر و نیوزلند در گروه G/ تیم ملی مسافر آمریکا شد
فیلم دستگیری علی شادمان با زهرماری!
تصاویر مریم مومن و سهیل قاصدی از همبازی تا زندگی واقعی
تصاویر دورهمی بازیگران سریال «آوای باران»
اظهارات وطن فروشانه مزدک میرزایی  (۱۸۱ نظر)
بنزین ۱۵۰۰ تومانی باید حذف شود/ اگر بنزین پلکانی بالا می‌رفت، امروز دلار ۵۵ هزار تومان بود  (۱۷۱ نظر)
اعتراض روحانی به وارد کردن میلیون‌ها افغانی به ایران  (۱۶۶ نظر)
تذکر به سفیر ایران در چین به خاطر دیدار با روحانی!  (۱۵۵ نظر)
مزدک میرزایی: آرزوی شکست ایران در جام جهانی را دارم!  (۱۵۴ نظر)
تایید سه شرط ترامپ برای توافق با ایران در مجلس  (۱۳۲ نظر)
کابینه پزشکیان نیاز به تغییرات فوری دارد / مجلس در رای اعتماد به وزرا اشتباه کرد  (۱۲۳ نظر)
فحاشی خداداد عزیزی به ترامپ و اینفانتینو در تلویزیون  (۱۱۸ نظر)
تصاویر انتقال خط تولید سوخو 35 به ایران  (۱۱۲ نظر)
آقای فرزین؛ دلار ۱۲۰ هزار تومانی هم دیدیم/ طبقه ۱۶ بانک مرکزی در آستانه تغییر بزرگ؟  (۱۰۳ نظر)
انتقاد تند معاون رئیس‌جمهور از مصوبه مهریه  (۱۰۲ نظر)
جهش پی‌درپی دلار در سکوت فرزین/ «سلطان دلار» کیست؟  (۹۴ نظر)
شورای نگهبان با حمایت کیفری از مهریه تا سقف ۱۴ سکه موافق است؟  (۹۴ نظر)
چرا ایران ذخائر اورانیوم ۶۰ درصد را اعلام نمی‌کند؟/ عدم همکاری با آژانس ریسک جنگ را افزایش می‌دهد  (۶۵ نظر)
شهرام جزایری: از اتهام اخلال در نظام اقتصادی تبرئه شدم/ رئیس‌جمهور و وزیران منتقدند؛ احتمالا مردم مقصرند!/ وفاق فعلی یک زدوبند سیاسی است/ بساط دولتی‌بودن اقتصاد برچیده شود/ ایران تحریم شدنی نیست، اگر...  (۶۵ نظر)
tabnak.ir/005diI
tabnak.ir/005diI