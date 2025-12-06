فرمانده نیروی دریایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با بیان اینکه «مردم ایران بدانند که ما با دشمن هیچ تعارفی نداریم»، تصریح کرد: بی تعارف، اگر دشمنان بخواهند به داشته‌های این ملت و آن‌چه که شهدا به دست ما داده‌اند و به منافع کشور ما تعدی کنند، قطعاً تودهنی خواهند خورد.

به گزارش تابناک؛ دریادار پاسدار علیرضا تنگسیری فرمانده نیروی دریایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی(ندسا) در گفت‌وگویی تلوزیونی با اشاره به برگزاری رزمایش اقتدار نیروی دریایی سپاه که طی روزهای اخیر در خلیج فارس و جزایر نازعات تنگه هرمز و دریای عمان برگزار شد، با بیان اینکه «به اهدافی که در رزمایش تعریف کرده بودیم، دست یافتیم»، اظهار کرد: در این رزمایش بخشی از توان نیروی دریایی سپاه را نشان دادیم؛ یکی از توانمندی‌هایی که در رزمایش نشان داده شد، موشک‌ها اعم از موشک‌های پدافند و سطح به سطح بود.

وی با اشاره به طول ۱۳۷۵ کیلومتری خلیج فارس، گفت: در این رزمایش، موشکی با برد بیش از طول خلیج فارس را که در نیروی دریایی سپاه تولید کردیم و دارای قابلیت‌های منحصربفردی از جمله فرمان‌پذیری بعد از شلیک است، مورد استفاده قرار دادیم.

فرمانده ندسا با تاکید بر اینکه هر آنچه در این رزمایش استفاده کردیم، داخلی بود، ادامه داد: دیگر موشکی که در این رزمایش مورد استفاده قرار گرفت، موشک بالستیک جدیدی بود که هدف‌زنی بسیار دقیقی داشت؛ اسم آن را نمی‌گویم ولی دقت آن را دشمنان دیدند.

دریادار تنگسیری در ادامه در پاسخ به این پرسش که آیا این موشک‌ها توان مقابله و برخورد با ناوهای متعلق به برخی که کشورها که کلی جنگنده روی آنها مستقر است و دارای سپر دفاعی هستند را دارد؟ اظهار کرد: ما هم در سطح و هم در زیر سطح و هم بالای سطح سلاح استفاده کردیم که اهداف آنها همین است.

وی در پاسخ به این پرسش که آیا قبول دارید که گفته می‌شود، نمی‌شود نزدیک این ناوها شد؟ تصریح کرد: اصلاً اینطوری نیست؛ گاهی اوقات شده است که ما نزدیک آنها شدیم و روی ناوشان علامت هم زدیم اما آن‌ها ندیدند.

فرمانده ندسا اشاره به انتشار تصاویری هوایی از رصد ناو آمریکایی از سوی پهپادهای نیروی دریایی سپاه گفت: در تمام خلیج فارس رصد و اشراف کامل صورت می‌گیرد و امکانات ما به گونه‌ای است که می‌تواند آن‌ها آمریکایی را کاملا رصد کند.

دریادار تنگسیری در پاسخ به اینکه آیا در صورتی که این ناوها وارد آب‌های سرزمینی شوند، به بیرون هدایت می‌شوند؟ تصریح کرد: آنها در آب‌های ما و حتی آب‌هایی که تحت نظارت ما هستند هم نمی‌آیند؛ اگر بیایند موضوع دستگیری ۱۰ نفر آمریکایی یا ۴ نفر آمریکایی دیگر یا دو مورد دیگری که انگلیسی‌ها را بازداشت کردیم، تکرار می‌شود.

وی در پاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه آیا احتمال دارد جنگی به دریا کشیده شود؟ با تاکید بر اینکه ما برای این [شرایط] آماده هستیم، گفت: من نه سیاسی هستم و نه کاری با سیاست دارم بلکه نظامی هستم و افکار دشمن و دشمنیِ دشمن را می‌بینم و حضور او را در منطقه بررسی و بر مبنای آن، خودم را آماده می‌کنم. همچنین فرماندهی معظم کل قوا دائماً به نیروهای مسلح می‌گویند که آمادگی کامل داشته باشند.

فرمانده ندسا در پایان با بیان اینکه «مردم ایران بدانند که ما با دشمن هیچ تعارفی نداریم»، تصریح کرد: بی تعارف، اگر دشمنان بخواهند به داشته‌های این ملت و آن‌چه که شهدا به دست ما داده‌اند و به منافع کشور ما تعدی کنند، قطعاً تودهنی خواهند خورد.