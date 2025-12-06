شرکت‌های Nvidia و Fanuc با همکاری تازه خود قصد دارند ربات‌هایی طراحی کنند که بر پایه هوش مصنوعی، با فرمان صوتی فعالیت کنند و به‌گونه‌ای انعطاف‌پذیر در خطوط تولید و انبارها کارایی داشته باشند — حرکتی که می‌تواند فصل جدیدی از «کارخانه هوشمند» را آغاز کند.

به گزارش سرویس علم و فناوری تابناک، شرکت تکنولوژی Nvidia و کمپانی رباتیک صنعتی قدیمی Fanuc اعلام کرده‌اند وارد همکاری مشترک شده‌اند تا ربات‌های صنعتی مجهز به هوش مصنوعی طراحی کنند. این ربات‌ها قادر خواهند بود بر پایه دستورهای صوتی — نه برنامه‌ریزی سخت‌کد شده — کار کنند و خود را با وظایف مختلف تولید و انبار تطبیق دهند.

در این مدل جدید از ربات‌ها، برخلاف ربات‌های سنتی که فقط وظایف ثابت انجام می‌دهند، «انعطاف» و «سازگاری با شرایط متغیر خطوط تولید یا انبار» مد نظر است. چنین قابلیتی می‌تواند انجام عملیاتی مانند مونتاژ متغیر، جداسازی قطعات، بسته‌بندی یا انبارداری برای خطوط تولید چندگانه را ممکن سازد.

کارشناسان می‌گویند این گام نشانه‌ای از ورود گسترده‌تر «روبات‌های هوشمند» به صنعت است: ربات‌هایی که نه فقط جایگزین نیروی انسانی برای کارهای یکنواخت شوند، بلکه بتوانند با محیط کار تعامل داشته باشند، دستورات طبیعی دریافت کنند، و در شرایط غیر ثابت هم وظایف گوناگون را انجام دهند. این می‌تواند سرعت تولید، انعطاف خط تولید و بهره‌وری را به‌شدت بالا ببرد.

برخی معتقدند در صورت پذیرش و استفاده گسترده از چنین ربات‌هایی، کارخانه‌ها به راحتی می‌توانند خطوط تولید را بدون نیاز گسترده به بازطراحی، برای محصولات متفاوت تنظیم کنند؛ موضوعی که برای شرکت‌هایی با طیف وسیع تولیدات، نقطه قوت مهمی به شمار می‌آید.