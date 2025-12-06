به گزارش تابناک به نقل از روابط عمومی بانک پارسیان ، براساس این تفاهم‌نامه، بانک پارسیان متعهد شد اعتباری معادل 100 میلیارد تومان به منظور پرداخت 2هزار فقره تسهیلات قرض‌الحسنه ویژه عمره‌گزاران دانشگاهی، هر یک به مبلغ ۵۰۰ میلیون ریال را از طریق سامانه غیرحضوری «پارس‌وام» به دانشجویان معرفی شده پرداخت کند.

این طرح با هدف حمایت مالی از دانشجویان و فراهم‌سازی امکان بهره‌مندی آسان‌تر از خدمات عمره دانشگاهیان اجرا می‌شود. ارائه تسهیلات به‌صورت کاملاً غیرحضوری، بخشی از برنامه‌های تحول دیجیتال بانک پارسیان در حوزه خدمات بانکی و تسهیلاتی است که امکان دریافت وام بدون مراجعه حضوری را برای متقاضیان فراهم می‌کند.

بنابر این گزارش ، مجید باجلان سرپرست بانک پارسیان در این مراسم با تأکید بر رویکرد ارزش‌محور بانک در ترویج سنت‌ قرض الحسنه اظهار کرد: مشارکت بانک پارسیان در این سفر معنوی، نشان‌دهنده اهتمام جدی بانک به تقویت فرهنگ قرض‌الحسنه و حمایت از فرصت‌های معنوی دانشجویان است. برای ما مایه توفیق و برکت است که بتوانیم در این اقدام خیر حضور داشته باشیم و زمینه اعزام دانشجویان را فراهم کنیم.

وی با اشاره به سیاست‌های بانک درحوزه مسئولیت‌های اجتماعی تصریح کرد: توسعه فعالیت‌های قرض‌الحسنه از اولویت‌های جدی بانک پارسیان است و باید تلاش کنیم فرهنگ قرض الحسنه در مجموعه‌های مختلف نهادینه شود و این سنت حسنه در نظام پولی و بانکی کشور به جایگاه واقعی خود بازگردد، چرا که آثار و برکات فراوانی به همراه دارد.

سرپرست بانک پارسیان ادامه داد: بی‌تردید ما یک بانک هستیم و نسبت به منابع مردمی مسئولیت داریم، اما باور ما این است که قرض‌الحسنه تأثیرات معنوی و اقتصادی ویژه‌ای دارد و آثار آن به منابع بانک بازمی‌گردد. نفس حضور دانشجویان در این سفر معنوی نیز موجب برکت است.

باجلان، با اشاره به آغاز عملیاتی شدن این تفاهم‌نامه با تشریح برخی دیگر از اقدامات بانک در حوزه قرض الحسنه خاطرنشان کرد: از ابتدای سال تاکنون حدود هفت همت تسهیلات قرض‌الحسنه پرداخت شده که از این میزان، سه‌ونیم همت به حوزه فرزندآوری و حدود دو همت به اشتغال اختصاص یافته است. این اقدامات فراتر از تعهدات تکلیفی بانک بوده و در قالب دوازده تفاهم‌نامه، با همکاری بنیاد برکت و سایر مجموعه‌ها اجرا شده است.



سرپرست بانک پارسیان ادامه داد: این تفاهم‌نامه‌ها در حوزه‌های مسکن محرومین، اشتغال‌زایی، فرزندآوری و ازدواج جوانان در حال اجراست و صندوق قرض‌الحسنه بانک با همراهی تمامی بدنه پارسیان، این برنامه‌ها را با اولویت بالا دنبال می‌کند. مأموریت اصلی ما این است که ثواب و برکت منابع قرض‌الحسنه به سپرده‌گذاران، سهامداران و به‌ویژه همکاران بانک برسد؛ این یک دستاورد مهم و ارزشمند برای نظام بانکی کشور است.

وی همچنین به یکی دیگر از اقدامات شاخص بانک اشاره کرد و گفت: علاوه بر موارد با هماهنگی ستاد دیه، بانک پارسیان به مناسبت میلاد حضرت فاطمه زهرا(س) و روز مادر، زمینه آزادای تمامی مادرانی که به‌دلیل محکومیت‌های غیرعمد تا سقف 250 میلیون تومان در زندان هستند را فراهم کرد. این اقدام بار دیگر نشان می‌دهد که بانک پارسیان، با وجود خصوصی بودن، مسئولیت‌های اجتماعی و فعالیت‌های خیر را در صدر برنامه‌های خود قرار داده و همکاران بانک نیز با اعتقاد و روحیه انقلابی در این مسیر گام برمی‌دارند.

همچنین در ادامه این مراسم حجت‌الاسلام مصطفی رستمی، رییس نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه‌ها، با قدردانی از مجموعه‌های همکار در این طرح افزود: تلاش‌های دوستان ما در مجموعه‌های وابسته به نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری، به‌ویژه بانک پارسیان، نمونه‌ای روشن از خدمتگزاری در مسیر اعتلای نظام اسلامی است. هر جا که این رویکرد وجود داشته، آثار مبارک و پیشرفت‌های چشمگیر را شاهد بوده‌ایم.

رییس نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه‌ها ادامه داد: یکی از رسالت‌های اصلی نظام اسلامی، رفع محرومیت و کاهش فاصله‌های ناعادلانه اجتماعی است و مجموعه‌های مختلف دلسوزانه این مسیر را پیگیری می‌کنند. یکی از اتفاقات بسیار ارزشمندی که امروز در حال شکل‌گیری است، همکاری و تلاش مشترک میان نهاد و مجموعه بانک پارسیان با هدایت‌های ریاست ستاد اجرایی و مدیریت بانک است.