میلی صفحه خبر لوگو بالا
En
/
فا
En العربیة
میلی صفحه خبر موبایل
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه
با امضای تفاهم نامه میان بانک پارسیان و نهادنمایندگی مقام معظم رهبری انجام می شود

سامانه غیرحضوری «پارس‌وام» بانک پارسیان

تفاهم‌نامه همکاری بانک پارسیان و نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری با هدف تسهیل اعزام دانشجویان به سفر معنوی عمره به امضای مجید باجلان، سرپرست بانک پارسیان، و حجت‌الاسلام مصطفی رستمی، رییس نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه‌ها رسید.
کد خبر: ۱۳۴۴۲۹۸
| |
173 بازدید
 
سامانه غیرحضوری «پارس‌وام» بانک پارسیان
به گزارش تابناک به نقل از روابط عمومی بانک پارسیان ، براساس این تفاهم‌نامه، بانک پارسیان متعهد شد اعتباری معادل 100 میلیارد تومان به منظور پرداخت 2هزار فقره تسهیلات قرض‌الحسنه ویژه عمره‌گزاران دانشگاهی، هر یک به مبلغ ۵۰۰ میلیون ریال را از طریق سامانه غیرحضوری «پارس‌وام» به دانشجویان معرفی شده پرداخت کند.
این طرح با هدف حمایت مالی از دانشجویان و فراهم‌سازی امکان بهره‌مندی آسان‌تر از خدمات عمره دانشگاهیان اجرا می‌شود. ارائه تسهیلات به‌صورت کاملاً غیرحضوری، بخشی از برنامه‌های تحول دیجیتال بانک پارسیان در حوزه خدمات بانکی و تسهیلاتی است که امکان دریافت وام بدون مراجعه حضوری را برای متقاضیان فراهم می‌کند.
بنابر این گزارش ، مجید باجلان سرپرست بانک پارسیان در این مراسم با تأکید بر رویکرد ارزش‌محور بانک در ترویج سنت‌ قرض الحسنه اظهار کرد: مشارکت بانک پارسیان در این سفر معنوی، نشان‌دهنده اهتمام جدی بانک به تقویت فرهنگ قرض‌الحسنه و حمایت از فرصت‌های معنوی دانشجویان است. برای ما مایه توفیق و برکت است که بتوانیم در این اقدام خیر حضور داشته باشیم و زمینه اعزام دانشجویان را فراهم کنیم.
وی با اشاره به سیاست‌های بانک درحوزه مسئولیت‌های اجتماعی تصریح کرد: توسعه فعالیت‌های قرض‌الحسنه از اولویت‌های جدی بانک پارسیان است و باید تلاش کنیم فرهنگ قرض الحسنه در مجموعه‌های مختلف نهادینه شود و این سنت حسنه در نظام پولی و بانکی کشور به جایگاه واقعی خود بازگردد، چرا که آثار و برکات فراوانی به همراه دارد.
سرپرست بانک پارسیان ادامه داد: بی‌تردید ما یک بانک هستیم و نسبت به منابع مردمی مسئولیت داریم، اما باور ما این است که قرض‌الحسنه تأثیرات معنوی و اقتصادی ویژه‌ای دارد و آثار آن به منابع بانک بازمی‌گردد. نفس حضور دانشجویان در این سفر معنوی نیز موجب برکت است.
باجلان، با اشاره به آغاز عملیاتی شدن این تفاهم‌نامه با تشریح برخی دیگر از اقدامات بانک در حوزه قرض الحسنه خاطرنشان کرد: از ابتدای سال تاکنون حدود هفت همت تسهیلات قرض‌الحسنه پرداخت شده که از این میزان، سه‌ونیم همت به حوزه فرزندآوری و حدود دو همت به اشتغال اختصاص یافته است. این اقدامات فراتر از تعهدات تکلیفی بانک بوده و در قالب دوازده تفاهم‌نامه، با همکاری بنیاد برکت و سایر مجموعه‌ها اجرا شده است.

سرپرست بانک پارسیان ادامه داد: این تفاهم‌نامه‌ها در حوزه‌های مسکن محرومین، اشتغال‌زایی، فرزندآوری و ازدواج جوانان در حال اجراست و صندوق قرض‌الحسنه بانک با همراهی تمامی بدنه پارسیان، این برنامه‌ها را با اولویت بالا دنبال می‌کند. مأموریت اصلی ما این است که ثواب و برکت منابع قرض‌الحسنه به سپرده‌گذاران، سهامداران و به‌ویژه همکاران بانک برسد؛ این یک دستاورد مهم و ارزشمند برای نظام بانکی کشور است.
وی همچنین به یکی دیگر از اقدامات شاخص بانک اشاره کرد و گفت: علاوه بر موارد با هماهنگی ستاد دیه، بانک پارسیان به مناسبت میلاد حضرت فاطمه زهرا(س) و روز مادر، زمینه آزادای تمامی مادرانی که به‌دلیل محکومیت‌های غیرعمد تا سقف 250 میلیون تومان در زندان هستند را فراهم کرد. این اقدام بار دیگر نشان می‌دهد که بانک پارسیان، با وجود خصوصی بودن، مسئولیت‌های اجتماعی و فعالیت‌های خیر را در صدر برنامه‌های خود قرار داده و همکاران بانک نیز با اعتقاد و روحیه انقلابی در این مسیر گام برمی‌دارند.
همچنین در ادامه این مراسم حجت‌الاسلام مصطفی رستمی، رییس نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه‌ها، با قدردانی از مجموعه‌های همکار در این طرح افزود: تلاش‌های دوستان ما در مجموعه‌های وابسته به نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری، به‌ویژه بانک پارسیان، نمونه‌ای روشن از خدمتگزاری در مسیر اعتلای نظام اسلامی است. هر جا که این رویکرد وجود داشته، آثار مبارک و پیشرفت‌های چشمگیر را شاهد بوده‌ایم.
رییس نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه‌ها ادامه داد: یکی از رسالت‌های اصلی نظام اسلامی، رفع محرومیت و کاهش فاصله‌های ناعادلانه اجتماعی است و مجموعه‌های مختلف دلسوزانه این مسیر را پیگیری می‌کنند. یکی از اتفاقات بسیار ارزشمندی که امروز در حال شکل‌گیری است، همکاری و تلاش مشترک میان نهاد و مجموعه بانک پارسیان با هدایت‌های ریاست ستاد اجرایی و مدیریت بانک است.
میلی صفحه خبر موبایل
اشتراک گذاری
برچسب ها
بانک پارسیان پرداخت وام دانشجویی پارس وام
نقش‌آفرینی دانشجویان ضدشاه در آذر ۵۶؛ از زد و خورد با اوباش تا محاصره سفارت‌ در ایتالیا و دانمارک
مصوبه جدید مهریه برای تقابل زن و مرد نیست / هدف جلوگیری از فروپاشی خانواده و کاهش زندانیان مالی است
مدارس کدام استان‌ها فردا یک شنبه ۱6 آذر تعطیل است؟
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
برچسب منتخب
# جنگ ایران و اسرائیل # آژانس بین المللی انرژی اتمی # حمله آمریکا به ایران # تابناک ورزشی # جنگل الیت # نرخ سوم بنزین
نظرسنجی
آیا به عنوان زن حاضرید با مهریه 14 سکه «بله» را بگویید؟
الی گشت
مزدک میرزایی: آرزوی شکست ایران در جام جهانی را دارم!
بازداشت تروریست‌های سلطنت‌طلب توسط وزارت اطلاعات
رفتن «مادورو» برکتی برای ایران است!/ چین ممکن است نفت ونزوئلا را جایگزین ایران کند
تصاویر پیشروی سریع مزدوران امارات در یمن؛ تکرار پروژه سوریه؟!
چرا ادعای امارات درباره جزایر سه گانه ایرانی وارد فاز خطرناکی شده است؟
فحاشی خداداد عزیزی به ترامپ و اینفانتینو در تلویزیون
حزب الله لبنان و انصارالله یمن از سوی دولت عراق تروریستی اعلام شدند؟
حذف حزب الله و انصارالله از لیست تروریستی عراق؛ تلویزیون عربستان: کار ایران است!
واکنش سودانی به خبر تروریستی‌خواندن گروه‌های مقاومت
پوشش خبرساز ژیلا صادقی در یک مراسم
اظهارات وطن فروشانه مزدک میرزایی
قرعه‌کشی جام جهانی ۲۰۲۶؛ ایران با بلژیک، مصر و نیوزلند در گروه G/ تیم ملی مسافر آمریکا شد
فیلم دستگیری علی شادمان با زهرماری!
تصاویر مریم مومن و سهیل قاصدی از همبازی تا زندگی واقعی
تصاویر دورهمی بازیگران سریال «آوای باران»
اظهارات وطن فروشانه مزدک میرزایی  (۱۸۱ نظر)
بنزین ۱۵۰۰ تومانی باید حذف شود/ اگر بنزین پلکانی بالا می‌رفت، امروز دلار ۵۵ هزار تومان بود  (۱۷۱ نظر)
اعتراض روحانی به وارد کردن میلیون‌ها افغانی به ایران  (۱۶۶ نظر)
تذکر به سفیر ایران در چین به خاطر دیدار با روحانی!  (۱۵۵ نظر)
مزدک میرزایی: آرزوی شکست ایران در جام جهانی را دارم!  (۱۵۴ نظر)
تایید سه شرط ترامپ برای توافق با ایران در مجلس  (۱۳۲ نظر)
کابینه پزشکیان نیاز به تغییرات فوری دارد / مجلس در رای اعتماد به وزرا اشتباه کرد  (۱۲۳ نظر)
فحاشی خداداد عزیزی به ترامپ و اینفانتینو در تلویزیون  (۱۱۸ نظر)
تصاویر انتقال خط تولید سوخو 35 به ایران  (۱۱۲ نظر)
آقای فرزین؛ دلار ۱۲۰ هزار تومانی هم دیدیم/ طبقه ۱۶ بانک مرکزی در آستانه تغییر بزرگ؟  (۱۰۳ نظر)
انتقاد تند معاون رئیس‌جمهور از مصوبه مهریه  (۱۰۲ نظر)
جهش پی‌درپی دلار در سکوت فرزین/ «سلطان دلار» کیست؟  (۹۴ نظر)
شورای نگهبان با حمایت کیفری از مهریه تا سقف ۱۴ سکه موافق است؟  (۹۴ نظر)
چرا ایران ذخائر اورانیوم ۶۰ درصد را اعلام نمی‌کند؟/ عدم همکاری با آژانس ریسک جنگ را افزایش می‌دهد  (۶۵ نظر)
شهرام جزایری: از اتهام اخلال در نظام اقتصادی تبرئه شدم/ رئیس‌جمهور و وزیران منتقدند؛ احتمالا مردم مقصرند!/ وفاق فعلی یک زدوبند سیاسی است/ بساط دولتی‌بودن اقتصاد برچیده شود/ ایران تحریم شدنی نیست، اگر...  (۶۵ نظر)
tabnak.ir/005diE
tabnak.ir/005diE