۲۱ رام قطار به ناوگان مترو تهران اضافه می‌شود

شهردار تهران گفت: واگن‌های مترو تهران طی دو تا پنج سال دو برابر می‌شود.
کد خبر: ۱۳۴۴۲۹۱
| |
1229 بازدید
علیرضا زاکانی در مراسم بهره برداری از ۲ رام قطار ساخت داخل که امروز در کارخانه واگن سازی تهران برگزار شد گفت: هر یک از این خطوط ۱۰ رام قطار دارند و با اضافه شدن این رام‌ها، فاصله حرکت قطار‌ها حدود دو تا سه دقیقه کوتاه‌تر خواهد شد درواقع ظرفیت بسیار خوبی برای جابه جایی مسافران ایجاد می‌شود.

شهردار تهران با مرور دستاورد‌های چهار سال و سه ماه گذشته مدیریت شهری ششم در توسعه مترو گفت: در ابتدای فعالیت ما در مدیریت شهری، خطوط تحویلی مترو ۲۶۹ کیلومتر در هفت خط با ۱۴۱ ایستگاه بود. امروز طول خطوط به ۳۱۰ کیلومتر و تعداد ایستگاه‌ها به ۱۶۱ ایستگاه رسیده است. تا پایان سال نیز سه ایستگاه دیگر و بخشی از خط جدید در جنوب خط ۶ افتتاح خواهد شد تا مترو به قبله تهران (شهرری) برسد.

زاکانی افق پیش‌روی متروی تهران را چنین ترسیم کرد: در حوزه زیرساخت، قرارداد‌های توسعه خطوط ۲، ۴، ۶ و ۷ مترو در حال انجام است و قرارداد‌های ساخت خطوط ۸، ۹ و ۱۰ نیز بسته شده و کار در برخی بخش‌ها آغاز شده است. هم‌اکنون تونل‌زنی خط ۱۰ در جریان است، خط ۹ تجهیز کارگاه شده و زمین‌های خط ۸ تحویل داده شده‌اند. تفاهم‌نامه خط ۱۱ نیز امضا شده و در اولین فرصت، ترجیحاً امسال قرارداد آن منعقد و کار آغاز خواهد شد.

وی افزود: معنای صحبت‌هایم این است که ۳۱۰ کیلومتر خطوط فعلی مترو باید طی سال‌های آینده به حدود ۴۹۸ کیلومتر رسیده و ۱۶۱ ایستگاه کنونی به ۳۳۰ ایستگاه برسد. این افق پنج سال آینده متروی تهران است. به عبارتی در پنج سال آینده بناست با قرارداد‌های منعقدشده، این میزان به ۳۳۰ ایستگاه و ۴۹۸ کیلومتر برسد.

شهردار تهران دستاورد‌های چهارسال گذشته را حاصل همت مجموعه مترو، حمل‌ونقل و حمایت‌های ویژه شورای شهر دانست و افزود: تجاربی به دست آمد که با مدل‌های جدید تأمین مالی توانستیم سرعت کار را افزایش دهیم. نقش بانک‌ها به ویژه بانک شهر در چهار سال گذشته و همچنین در پنج سال آینده، در تحول زیرساخت حمل‌ونقل ریلی بسیار مهم است.

شهردار تهران در ادامه سخنان خود، به تشریح برنامه‌های توسعه ناوگان مترو پرداخت و گفت: هزارو ۳۸۱ واگن در خطوط مترو داخل تهران طی ۲۵ سال گذشته مورد استفاده قرار گرفته‌اند. برای توسعه واگن‌ها قرارداد‌هایی از دهه ۹۰ شامل ۶۳۰ دستگاه در سال ۹۷ و ۱۱۳ دستگاه در سال ۹۸ بسته شد که در دهه ۹۰ به سرانجام نرسید و عملیاتی شدن این قرارداد‌ها از حدود دو سال پیش آغاز شد.

تحویل ۱۷ رام قطار ۷ واگنه از امسال

شهردار تهران با تشریح برنامه‌های نوسازی ناوگان افزود: قرارداد ۶۳۰ دستگاه واگن با ۲۵ درصد افزایش و اضافه شدن ۲۸۰ واگن دیگر پیگیری شد در همین رابطه تا قبل از این، سهم داخلی‌سازی واگن‌ها ۳۰ تا ۳۵ درصد بود. در برنامه جدید، ۱۷ رام قطار ۷ واگنه به طور کامل از امسال تحویل می‌شود و از مردادماه هم کار سرعت می‌گیرد.

وی افزود: در بخش توسعه مترو ۱۰ رام در قالب قطعات؛ وارد و در واگن‌سازی مونتاژ می‌شود. ۶۳ رام قطار ۷ واگنه نیز در داخل کشور ساخته خواهد شد و درمجموع ۸۰ رام در واگن‌سازی تهران ساخته می‌شود.

زاکانی با بیان دستاورد این برنامه گفت: افتخار ما این است که سهم داخلی‌سازی را از ۳۰-۳۵ درصد به ۵۵ درصد افزایش می‌دهیم که ۲۰ درصد ارتقاء محسوب می‌شود. کار جدی در دو سال پیش با سفر به چین و ایجاد زمینه مشارکت در انتقال تکنولوژی صورت گرفت که امروز خطوط تولید هوشمند در کشور آماده شده است.

وی با بیان اینکه سال آینده ۲۱ رام قطار و دو سال پس از آن این تعداد دو برابر خواهد شد، گفت: این یک نوید است که وقتی همه پای کار باشند و اختلاف‌سلیقه‌ها کنار گذاشته شود، با تکیه بر کارگران و مهندسان داخلی، شرایط تغییر می‌کند. آینده ما این است که ۱۰۷۱ واگن به‌علاوه ۱۱۳ واگن به ناوگان متروی تهران اضافه خواهد شد و واگن‌های تهران طی دو تا پنج سال دو برابر می‌شود.

زاکانی سپس با تشریح برنامه‌های شتابان توسعه ناوگان ریلی تولید داخل گفت: با ابتکار عمل مجموعه واگن‌سازی تهران، یک سال زمان تولید «قطار ساخت داخل» را کاهش دادیم بر اساس برنامه اولیه، تحویل این واگن‌ها از آبان سال آینده آغاز می‌شد، اما با خلاقیت و ابداع مهندسان داخلی و با استفاده از زیرساخت موجود، موفق شدیم این زمان را یک سال کامل جلو بیندازیم. تا پایان سال نیز قطار سوم تولید داخل وارد خطوط مترو می‌شود.

شهردار تهران افزود: این دستاورد، حاصل همدلی و هم افزایی بین بخشی است. همان‌طور که در قرارداد ۶۳۰ دستگاه واگن با طرف چینی، زمان تحویل را از ۲۷ ماه به ۱۴ ماه کاهش دادیم، امروز هم با تکیه بر توان متخصصان کشور، روند تولید شتاب گرفت. برنامه ما به گونه‌ای است که در یک بازه ۲ تا ۵ ساله، ناوگان واگن‌های متروی تهران بیش از دو برابر خواهد شد.

زاکانی درباره امکان تحقق برنامه‌های توسعه مترو پایتخت گفت: تمام این طرح‌ها بر اساس قرارداد‌های مشخص، پیش‌پرداخت‌های انجام شده عملیاتی شده و پیش می‌رود. هیچ برنامه موهوم و ذهنی در کار نیست؛ همه‌چیز قابل رؤیت و پیگیری است.

عقد تفاهم‌نامه جدید برای تولید ۷۰ واگن اضافی بر پایه طراحی قطار ساخت داخل

وی از عقد تفاهم‌نامه جدید برای تولید ۷۰ واگن اضافی بر پایه طراحی قطار ساخت داخل خبر داد و گفت: این طرح نیز با تعهد مدیریت شهری در حال نهایی شدن است و نشان می‌دهد وقتی دستگاه‌های مختلف، اختلاف‌سلیقه‌ها را کنار می‌گذارند و به نیروی کارگر و مهندس داخلی تکیه می‌کنند، چه تحول عظیمی رخ می‌دهد.

