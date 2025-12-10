En
/
فا
En العربیة
ویدئو جدیدترین اخبار یادداشت بالای صفحه
مفید صفحه اصلی نسخه موبایل
تعداد بازدید : 7
کد ویدیو
دانلود ویدیو
فیلم اصلی کیفیت 480 کیفیت 284
کد خبر:۱۳۴۴۲۷۶
کد خبر:۱۳۴۴۲۷۶
70 بازدید
ته چین؛

پیتزای کوکو سیب زمینی

تقریباً با هر چیزی می‌توان پیتزا درست کرد و از قضا استفاده از مواد ساده‌تر، این پیتزا را اقتصادی تر می‌کند. طرز تهیه پیتزا کوکو سیب زمینی را می‌بینید و می‌شنوید.
گزارش خطا
برچسب‌ها:
ویدیو ته چین فیلم آشپزی دستور پخت طرز تهیه پیتزا کوکو کوکو سیب زمینی
مفید صفحه اصلی نسخه موبایل
مفید صفحه اصلی نسخه موبایل
ویدیوهای مرتبط
دستور پخت مرغ زرد

دستور پخت مرغ زرد

برای گرفتن بوی مرغ و رنگ دهی از تکنیک‌های متفاوتی استفاده می‌شود. دستور...
نمایش بیشتر
مفید صفحه اصلی نسخه موبایل
نظرسنجی
آیا به عنوان زن حاضرید با مهریه 14 سکه «بله» را بگویید؟