مصوبه جدید مهریه برای تقابل زن و مرد نیست / هدف جلوگیری از فروپاشی خانواده و کاهش زندانیان مالی است

حجتالاسلام قاسم روانبخش، نماینده مردم قم در مجلس شورای اسلامی، در گفتوگو با خبرنگار پارلمانی تابناک، درباره مصوبه جدید مجلس در ارتباط با مهریه، اظهار کرد: آنچه در این زمینه به تصویب رسید، تقابل میان زن و مرد نیست؛ بلکه مصوبهای در راستای تحکیم خانواده است، چراکه زن و مرد ستونهای اصلی قوام خانواده محسوب میشوند.
وی درباره دلایل تصویب قانون جدید و محدود شدن حمایت کیفری تا ۱۴ سکه افزود: در حال حاضر نزدیک به ۲۰۰ هزار زندانی در حوزه محکومیتهای مالی وجود دارد که بخشی از این زندانیان به دلیل ناتوانی در پرداخت مهریه در زندان به سر میبرند.
نماینده مردم قم با ذکر مثالی توضیح داد: گاهی خانمی علیه همسر خود شکایت کرده و مهریهاش را به اجرا میگذارد، در حالی که مرد توان پرداخت آن را ندارد و قاضی نیز چارهای جز صدور حکم حبس ندارد. در چنین شرایطی، پیش از هر کس، خود زن، فرزندان و خانواده تحت فشار قرار میگیرند.
حجت الاسلام روانبخش تأکید کرد: مردانی که توان مالی کافی دارند اما عمداً از پرداخت مهریه خودداری میکنند، از این حکم مستثنی نیستند و در صورت امتناع، باید زندانی شوند.
روانبخش با اشاره به اینکه قانون جدید ویژه مردانی است که واقعاً توان پرداخت مهریههای سنگین را ندارند، توضیح داد: بهعنوان مثال، فردی مهریهای معادل ۵۰۰ سکه دارد و اکنون مهریه به اجرا گذاشته شده است، اما مرد قدرت پرداخت چنین مبلغی را ندارد. در این موارد باید از ظرفیت پابند الکترونیکی استفاده کرد تا فرد در محدوده مشخصی، مانند شهر محل سکونت خود، حق خروج نداشته باشد اما بتواند کار کند و به زندگی و فرزندانش برسد.
وی تصریح کرد: ضمانت کیفری تا سقف ۱۴ سکه به نفع زنان است؛ مرد موظف است این ۱۴ سکه را حتماً پرداخت کند و در صورت عدم پرداخت، زندانی میشود. از بیش از ۱۴ سکه به بعد، اگر مرد توان پرداخت نداشته باشد، حکم او به پابند الکترونیکی تبدیل میشود.
نماینده مردم قم در مجلس با تأکید دوباره بر اینکه تعیین سقف ۱۴ سکه به نفع زنان است، افزود: در مهریههایی که ۱۴ سکه تعیین شده، معمولاً خانواده و بستگان تلاش میکنند به مرد کمک کنند تا این مبلغ پرداخت شود، زیرا در صورت عدم پرداخت، حکم او زندان است و پابند شامل این موارد نمیشود. اما در مهریههای بالاتر از ۱۴ سکه، اگر مرد واقعاً ناتوان باشد، پابند الکترونیکی جایگزین زندان خواهد شد.