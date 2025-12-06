میلی صفحه خبر لوگو بالا
روانبخش در گفتگو با تابناک:

مصوبه جدید مهریه برای تقابل زن و مرد نیست / هدف جلوگیری از فروپاشی خانواده و کاهش زندانیان مالی است

حجت‌الاسلام قاسم روانبخش با تشریح جزئیات مصوبه جدید مجلس درباره مهریه، تأکید کرد این قانون با هدف تحکیم بنیان خانواده و حمایت از مردانی که توان مالی کافی ندارند تدوین شده است؛ در حالی که ضمانت کیفری ۱۴ سکه همچنان به نفع زنان باقی مانده است.
مصوبه جدید مهریه برای تقابل زن و مرد نیست / هدف جلوگیری از فروپاشی خانواده و کاهش زندانیان مالی است

حجت‌الاسلام قاسم روانبخش، نماینده مردم قم در مجلس شورای اسلامی، در گفت‌وگو با خبرنگار پارلمانی تابناک، درباره مصوبه جدید مجلس در ارتباط با مهریه، اظهار کرد: آنچه در این زمینه به تصویب رسید، تقابل میان زن و مرد نیست؛ بلکه مصوبه‌ای در راستای تحکیم خانواده است، چراکه زن و مرد ستون‌های اصلی قوام خانواده محسوب می‌شوند.

وی درباره دلایل تصویب قانون جدید و محدود شدن حمایت کیفری تا ۱۴ سکه افزود: در حال حاضر نزدیک به ۲۰۰ هزار زندانی در حوزه محکومیت‌های مالی وجود دارد که بخشی از این زندانیان به دلیل ناتوانی در پرداخت مهریه در زندان به سر می‌برند.

نماینده مردم قم با ذکر مثالی توضیح داد: گاهی خانمی علیه همسر خود شکایت کرده و مهریه‌اش را به اجرا می‌گذارد، در حالی که مرد توان پرداخت آن را ندارد و قاضی نیز چاره‌ای جز صدور حکم حبس ندارد. در چنین شرایطی، پیش از هر کس، خود زن، فرزندان و خانواده تحت فشار قرار می‌گیرند.

حجت الاسلام روانبخش تأکید کرد: مردانی که توان مالی کافی دارند اما عمداً از پرداخت مهریه خودداری می‌کنند، از این حکم مستثنی نیستند و در صورت امتناع، باید زندانی شوند.

روانبخش با اشاره به اینکه قانون جدید ویژه مردانی است که واقعاً توان پرداخت مهریه‌های سنگین را ندارند، توضیح داد: به‌عنوان مثال، فردی مهریه‌ای معادل ۵۰۰ سکه دارد و اکنون مهریه به اجرا گذاشته شده است، اما مرد قدرت پرداخت چنین مبلغی را ندارد. در این موارد باید از ظرفیت پابند الکترونیکی استفاده کرد تا فرد در محدوده مشخصی، مانند شهر محل سکونت خود، حق خروج نداشته باشد اما بتواند کار کند و به زندگی و فرزندانش برسد.

مصوبه جدید مهریه برای تقابل زن و مرد نیست / هدف جلوگیری از فروپاشی خانواده و کاهش زندانیان مالی است

وی تصریح کرد: ضمانت کیفری تا سقف ۱۴ سکه به نفع زنان است؛ مرد موظف است این ۱۴ سکه را حتماً پرداخت کند و در صورت عدم پرداخت، زندانی می‌شود. از بیش از ۱۴ سکه به بعد، اگر مرد توان پرداخت نداشته باشد، حکم او به پابند الکترونیکی تبدیل می‌شود.

نماینده مردم قم در مجلس با تأکید دوباره بر اینکه تعیین سقف ۱۴ سکه به نفع زنان است، افزود: در مهریه‌هایی که ۱۴ سکه تعیین شده، معمولاً خانواده و بستگان تلاش می‌کنند به مرد کمک کنند تا این مبلغ پرداخت شود، زیرا در صورت عدم پرداخت، حکم او زندان است و پابند شامل این موارد نمی‌شود. اما در مهریه‌های بالاتر از ۱۴ سکه، اگر مرد واقعاً ناتوان باشد، پابند الکترونیکی جایگزین زندان خواهد شد.

مصوبه جدید مهریه برای تقابل زن و مرد نیست / هدف جلوگیری از فروپاشی خانواده و کاهش زندانیان مالی است
نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۲
در انتظار بررسی: ۲۰
انتشار یافته: ۱۸
ناشناس
|
United States of America
|
۱۸:۴۸ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۵
2
6
پاسخ
مهریه با توجه به ارزش ریال ویا طلا در زمان عقد تعیین میگردد۔ایا شما اطمینان داربد بعداز مدتی این ارزش ها ثابت میماند۔اررش مهریه در زمان طلاق با توجه به تغییرات ارزش ریال وطلا باید اصلاح گردد۔
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۸:۴۸ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۵
2
12
پاسخ
مگر اصل مهریه هدیه بودن نیست کجا دیدید هدیه ندی بره زندان
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۸:۵۰ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۵
1
13
پاسخ
همین 14 سکه نزدیک دو میلیارد پولشه و حقوق 5 سال منه کارمنده
ناشناس
|
Luxembourg
|
۱۸:۵۲ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۵
0
7
پاسخ
عجب :))
ناشناس
|
United States of America
|
۱۸:۵۴ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۵
0
9
پاسخ
هیچکس نباید به خاطر بدهی تنها زندانی بشه. با تصویب سه قانون ورشکستگی، منصفانه بودن قراردادها و حق طلاق زنان بسیاری از زندانیان بدهکار آزاد میشن مگر کلاهبرداران.
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۹:۱۰ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۵
2
10
پاسخ
خانمی که مهریه بیشتر می خواهد، روز اول شرایط همسرش را نمی بیند؟ خوب صبر کند شوهر پولدار برسد. اگر نیست پس خودش هم شرایطش را ندارد
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۹:۲۳ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۵
4
8
پاسخ
مهریه یک حکم اسلامی است.زنانی که مهریه را قبول دارند نمی شود که حجاب را قبول نداشته باشند...
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۹:۲۳ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۵
10
1
پاسخ
تو دادگاه میری همه زنا خیانت دیدن یا شوهراشون فراریه زندگی جدید تشکیل داده همه که کاسب مهریه نیستن قاضی ببینه اگر زنی واقعا کاسب مهریه است بهش ندن چیکار دارن حق همه زنان رد میخورن
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۹:۴۷ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۵
3
11
پاسخ
مردها بدبختند
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۰:۰۶ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۵
1
12
پاسخ
اقا اگر می خواهید بساط مشکلات مهریه بسته شود بهیچ عنوان مهریه بالاتر از 14 سکه را قانونی نکنیدهر کسی که دلش می خواد بیشتر مهریه بدهد نقدی یا بصورت املاک یا ..... همان سر عقد پرداخت کنه اینطوری یک کم فرصت برای تصمیم عاقلانه به داماد داده میشه
