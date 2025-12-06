به گزارش خبرنگار فرهنگی تابناک، پس از جنگ ۱۲ روزه جمهوری اسلامی ایران با رژیم صهیونیستی، هویت مزدوران و کارگران رسانهای اسرائیل چون شبکه اینترنشنال بر بسیاری از ایرانیانی که بهواسطه زبان فارسی فریب برنامههای اینشبکه را در حوادث مهمی از جمله اغتشاشات ۱۴۰۱ خورده بودند، مشخص شد.
طی ماههای گذشته رفتارهای متناقض، تغییر جهتگیریهای رسانهای و همچنین تفاوت در احترامگذاشتن به سران اسرائیلی و عدم رعایت اینرفتار در قبال سران ایرانی، بیش از پیش مشت اینشبکههای ضد ایرانی و ضد ملی را نزد مخاطبان باز کرده است. زمان زیادی از روزهایی که مجریان اینترنشنال میگفتند اسرائیلیخواندشان کار حکومت ایران است نمیگذرد! چون چندروز بعد با افتخار خود را اسرائیلی خواندند و برنامههایشان را هم از اورشلیم پایتخت سرزمینهای اشغالی پخش کردند. یکنمونه بهروز اینگونه رفتارها، صحبتهای مزدک میرزایی مجری برنامههای ورزشی است که پس از قرعهکشی بازیهای جام جهانی فوتبال که سال آینده در آمریکا برگزار میشود، اظهار امیدواری کرد «ایران برنده نشود!»
بهجز اینموارد، مصاحبهها و گفتگوهایی هم در فضای مجازی منتشر میشوند که طرف گفتگویشان مخالفان جمهوری اسلامی هستند، اما در مخالفت با رسانههای ضد ایرانی چون اینترنشنال، جانب انصاف را رعایت کرده و پرده از اهداف و اغراض ضد ایرانی اینشبکهها برمیدارند.
طی چند روز اخیر گفتگویی با رامین کامران فعال سیاسی مقیم فرانسه در فضای مجازی منتشر شد که در آن، درباره هویت پولی و دلار محور شبکه اینترنشنال صحبت کرد. کامران که از سالهای ابتدایی انقلاب اسلامی از ایران خارج شده و بهعنوان یکچهره ضد جمهوری اسلامی شناخته میشد، سازمان جوانان نهضت مقاومت ملی ایران را به هواداری از شاپور بختیار تاسیس کرد. اما اینچهره سیاسی در مصاحبه جدید خود، نسبت به اهداف ضدملی و ضد ایرانی شبکه اینترنشنال دست به افشاگری زده است.
او میگوید «آشغالهایی چون اینترنشنال برای چنگاندازی به ایران محدودیت بودجه ندارند.»
صحبت رامین کامران درباره اینشبکه تروریستی فعال در فضای مجازی، حول اینمحور قرار دارد که شبکههای خبری ضد ایرانی با پولهای وحشتناک میگردند و محدودیت بودجه ندارند. چون از طرف قدرتهای بزرگ برای چنگاندازی به ایران، هیچمحدودیت پولی وجود ندارد و هر برنامه یا هر آدم درجهسهای بخواهد در اینزمینه فعالیت کند، به او پول یا بهقول خودشان «فاوند» میدهند.
کامران میگوید شبکههای تلویزیونی ضد ایرانی ازجمله «اینترنشنال و آشغالهایی مثل آن» غذای مسموم به مخاطب میدهند و با انتشار حرفهای یاوه، دست به مغزشویی میزنند. ریشهشان هم در آمریکا و اسرائیل بهعنوان یکموجودیت دوگانه است که اسباب زحمت همه در خاورمیانه است.
یکی از دیگر صحبتهای اینفعال سیاسی خارج از ایران این است که سیاست شبکههایی چون اینترنشنال را آمریکا و اسرائیل تدوین میکنند. سوالی هم که از مخاطبان گفتگوی خود میپرسد این است که اینشبکهها «چهقدر به گزینه ملی میدان میدهند؟»
یکی از جملات کامران خطاب به مردم و مخاطبان شبکههایی چون اینترنشنال این است که: اینها دشمناند. دشمن مال و فکر شما هستند و استقلال عمل را از شما میگیرند.